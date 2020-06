L’autre Darrin : Quand un acteur prend la place d’un autre dans une série

Lorsque The CW a annoncé que Ruby Rose quittait Batwoman, nous avons tous imaginé un recasting du personnage, à l’image de ce qui se passe régulièrement avec Crystal ou Alexis Carrington dans le reboot du soap Dynastie. Si cela ne sera apparemment pas le cas, le remplacement d’un acteur dans une série n’est pas un phénomène aussi rare qu’on peut l’imaginer. Il n’y a qu’à regarder Game of Thrones pour le constater ! Bien entendu, il y a tout un monde entre un changement d’un petit second rôle et la tête d’affiche d’une série ! C’est alors l’occasion de revenir sur ce phénomène qui n’existait pas à proprement parler avant la naissance de la télévision !

Nous sommes un 18 septembre 1969. Bewitched – Ma Sorcière Bien Aimée – fait son retour sur ABC pour sa sixième saison. Quelque chose, ou plutôt quelqu’un a changé : Darrin !

Le mari de Samantha n’est pas exactement le même et pour une bonne raison. Il n’est plus interprété par Dick York, ce dernier ayant été remplacé après 5 saisons par Dick Sargent.

Les origines du changement dans Bewitched

Il faut remonter à 1959 pour revenir à l’origine du problème. Dick York est gravement blessé au dos au cours d’un grave accident sur le tournage du film Ceux de Cordura (1959). La guérison ne se déroulant pas correctement, l’acteur développe une dépendance aux antalgiques.

Sa situation médicale va donc empirer au cours de Bewitched, où il passera d’ailleurs la saison 5 soit assis sur le canapé ou dans un lit. Constamment sous analgésique à cause de la douleur, York fait des malaises, ne se souvient plus de ses lignes de dialogues et multiplie les retards.

Les producteurs pensent alors à le remplacer, les audiences de la série en étant également affectées. C’est après avoir eu une attaque sur le tournage qui l’aura fait tomber et se mordre la langue que l’acteur et l’équipe du show s’accordent sur le fait qu’il est préférable de mettre un terme à cette collaboration.

Envisagé un temps pour endosser le rôle de Darrin avant que York ne soit choisi, Dick Sargent rejoint donc discrètement le casting de Bewitched pour incarner le mari de Samantha pour les dernières saisons.

Ce ne sera pas l’unique remplacement qui aura lieu dans la série de sorcières. Il y aura des changements pour le père de Darrin, la femme de Larry ainsi que Gladys Kravits (l’actrice la jouant étant décédée d’un cancer).

Enfin, ce n’est pas la seule fois où Dick Sargent prendra la place d’un autre. 15 ans plus tard, il succéda a Stephen Johnson dans la comédie – aujourd’hui plus ou moins oubliée – Down to Earth.

L’autre Darrin… dans d’autres séries

C’est ainsi que nous avons « L’autre Darrin », soit un acteur qui rejoint une série pour prendre la relève d’un autre. Notons que le personnage est appelé Jean-Pierre dans la version française, donc cela se nomme finalement « l’autre Jean-Pierre » chez nous.

Ce phénomène est particulièrement attaché à la télévision et à l’univers des séries dans le sens où il n’était bien évidemment pas attendu qu’un acteur conserve un rôle au théâtre.

À l’image du personnage qui prend le bus, il n’y a rien d’étonnant à constater que des techniques pour effectuer ce changement ont été développés, particulièrement avec le soap opera. C’est d’ailleurs peut-être les seuls à avoir recours à un narrateur pour signifier le changement rapidement.

Que ce soit dans un soap ou ailleurs, le remplacement d’un acteur peut être introduit par un autre personnage. Cela a été tourné plus d’une fois à la dérision, l’un des exemples les plus connus dans ce domaine étant Roseanne.

Dans cette comédie de Roseanne Barr, Sarah Chalke a pris la place de Lecy Goranson – Becky, la fille ainée – durant trois saisons, à partir de la sixième. Goranson s’est éloignée pour se concentrer sur ses études avant de faire son retour dans la huitième. Chalke réapparait dans 3 épisodes, quand l’actrice sera indisponible dans cette saison. À la neuvième, Goranson quitte définitivement le show et Chalke revient à temps plein. Les scénaristes ne se gêneront pas pour signifier le changement de casting avec beaucoup d’humour, aidant ainsi à mieux les faire accepter. Chalke fut d’ailleurs introduit dans un épisode avec la famille regardant un épisode de Bewitched.

Notons que Game On fera de même lorsque Neil Stuke remplacera Ben Chaplin au casting. Cependant, ce n’est pas Ma Sorcière Bien Aimée qu’ils visionnent, mais Roseanne.

Le Prince de Bel-Air est aussi un autre exemple classique de changement, avec Daphne Maxwell Reid qui prendra la place de Janet Hubert-Whitten à partir de la saison 4 et restera jusqu’au bout.

Si ce remplacement occupe les annales de la télévision, c’est car il trouve son origine dans un problème en coulisses qui, de nos jours, n’a toujours pas été résolu. Cela viendrait de tensions entre l’actrice et Will Smith — avec un zeste d’Alfonso Ribeiro au milieu de tout cela. Comme nous n’y étions pas, il est difficile de démêler le vrai du faux, outre le fait que personne ne semble être parvenu à enterrer la hache de guerre depuis.

Autre exemple ayant marqué durablement les téléspectateurs : celui de Colleen Cooper dans Dr. Quinn. L’histoire autour du départ de son interprète Erika Flores, qui fut remplacée alors par Jessica Bowman, mélange question financière et perspective d’avenir. Il y a donc eu des négociations pour une augmentation de salaire, mais au final, il apparait surtout que la jeune actrice ne souhaitait pas s’engager pour 5 ans supplémentaires (comme le voulait CBS à l’époque), et a préféré favoriser ses études.

Le phénomène peut également affecter des personnages secondaires, souvent parce que l’acteur n’est pas disponible pour rendosser le rôle. C’était le cas de Tom Ellis dans Once Upon a Time qui jouait Robin. Lorsque le personnage est ramené pour se retrouver à arpenter la forêt de manière régulière, Sean Maguire reprend le rôle.

Ce n’est d’ailleurs pas le seul exemple qu’il y a dans la série de conte de fées d’ABC qui a récemment introduit un nouveau Jafar, incarné par Oded Fehr. Naveen Andrews tenait le rôle dans le spin-off à Wonderland, mais ne pouvait pas revenir pour la saison 6.

À une échelle moindre, mais aujourd’hui devenu une référence dans le genre, Bobby aka le fils de Don Draper dans Mad Men a été interprété par 4 acteurs – dont Jared Gilmore qui joue Henry dans Once Upon a Time.

Enfin, un changement d’interprète peut également intervenir après un pilote, lors d’un remaniement en coulisses (narratif ou autre). Si de nos jours, on favorise le remplacement du personnage par un autre, cela n’est pas toujours le cas, surtout lorsqu’il est question de backdoor pilot.

On peut alors prendre l’exemple d’Elizabeth Weir qui est incarnée par Jessica Steen en fin de saison 7 de Stargate SG-1. Les producteurs ne demanderont même pas à l’actrice de reprendre le rôle, qui sera par la suite endossé par Torri Higginson dans Stargate Atlantis. La première étant blonde et la seconde brune, aucun effort n’avait été fait pour conserver une possible ressemblance.

Avant Ma Sorcière bien Aimée, l’histoire de The Goldbergs

Si ce procédé tient son nom de Ma Sorcière Bien Aimée, ce n’est cependant pas la première série à effectuer un changement d’acteur.

Le plus vieil exemple remonte à The Goldbergs – diffusée sur CBS entre 1949 et 1951. Accusé d’être un communiste, Philip Loeb (comme Trumbo donc) s’est retrouvé sur la liste noire d’Hollywood.

Gertude Berg, qui détenait les droits, fut poussé à le renvoyer. Lorsqu’elle refusa, la série perdit General Foods en sponsor et CBS retira le programme de son antenne à partir de juin 1951.

Huit mois plus tard, NBC (la chaine originale de The Goldbergs via la radio) décida de poursuivre la série pour sa saison 1952-1953. Cependant, les responsables firent comprendre à Berg que cela ne se ferait pas si elle persistait à conserver Philip Loeb au casting. Berg et Loeb finirent par passer un accord assurant la pérennité de la série avec le départ de l’acteur. Harold Stone reprit d’abord le rôle, puis Robert H. Harris. Pour Loeb, ce fut un coup fatidique, l’acteur devenant dépressif par la suite et finit par se suicider.

Et vous, quel changement d’acteurs/actrices vous a marqué ?

