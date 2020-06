Le Guide de Visionnage de l’Arrowverse pour la saison 2019-2020

La saison 2019-2020 s’est récemment officiellement terminée, avec un soupçon d’inachevé pour certaines séries dû à l’interruption des tournages. Dans tous les cas, nous entrons dans une période estivale où se mélangent souvent séries de l’été et rattrapages. Peut-être êtes-vous du genre à délaisser l’Arrowverse ou ne pas toutes les suivre au même rythme. À l’image de l’année dernière, voici un petit guide de visionnage consacré à la saison qui vient de s’écouler.

Celui-ci est conçu en vous offrant le choix : si vous regardez toutes les séries ou juste une seule. Il est pensé pour répondre à la demande d’un visionnage sous la forme d’un marathon.

Pour ceux qui préfèrent cette aventure à la semaine, vous pouvez consulter notre guide mis à jour au fil de la saison : Comment regarder Arrow et The Flash, et naviguer entre Supergirl, Legends of Tomorrow, Batwoman et Black Lightning ?

Legends of Tomorrow est la seule série de l’Arrowverse que vous regardez ? Voici votre guide de visionnage pour cette saison 5

Cette année, les Légendes participent au Cross-Over évènementiel de l’Arrowverse qui prend place avant le lancement officiel de leur saison :

Crisis on Infinite Earths ! Le Crossover :

Supergirl : Crisis on Infinite Earths: Part One (5.09)

Batwoman : Crisis on Infinite Earths: Part Two (1.09)

Optionnel : Black Lightning : The Book of Resistance: Chapter Four: Earth Crisis (3.09)

The Flash : Crisis on Infinite Earths: Part Three (6.09)

Arrow : Crisis on Infinite Earths: Part Four (8.08)

Legends of Tomorrow : Crisis on Infinite Earths: Part Five

*

Legends of Tomorrow Saison 5, Épisodes 1 à 14

Bonus : Sara Lance fait une courte apparition dans le final d’Arrow (Saison 8 Episode 10) qui s’inscrit dans la continuité du cross-over

Supergirl est la seule série de l’Arrowverse que vous regardez ? Voici votre guide de visionnage pour cette saison 5 :

Supergirl Saison 5, Episodes 1 à 8

*

Crisis on Infinite Earths ! Le Crossover :

Supergirl : Crisis on Infinite Earths: Part One (5.09)

Batwoman : Crisis on Infinite Earths: Part Two (1.09)

Optionnel : Black Lightning : The Book of Resistance: Chapter Four: Earth Crisis (3.09)

The Flash : Crisis on Infinite Earths: Part Three (6.09)

Arrow : Crisis on Infinite Earths: Part Four (8.08)

Legends of Tomorrow : Crisis on Infinite Earths: Part Five

*

Supergirl Saison 5, Episodes 10 à 19

Bonus : Kara Danvers fait une courte apparition dans le final d’Arrow (Saison 8 Episode 10) qui s’inscrit dans la continuité du cross-over

The Flash est la seule série de l’Arrowverse que vous regardez ? Voici votre guide de visionnage pour cette saison 6

The Flash Saison 6, Episodes 1 à 8

*

Crisis on Infinite Earths ! Le Crossover :

Supergirl : Crisis on Infinite Earths: Part One (5.09)

Batwoman : Crisis on Infinite Earths: Part Two (1.09)

Optionnel : Black Lightning : The Book of Resistance: Chapter Four: Earth Crisis (3.09)

The Flash : Crisis on Infinite Earths: Part Three (6.09)

Arrow : Crisis on Infinite Earths: Part Four (8.08)

Legends of Tomorrow : Crisis on Infinite Earths: Part Five

*

The Flash Saison 6, Épisodes 9 à 19

Bonus : Barry Allen fait une courte apparition dans le final d’Arrow (Saison 8 Episode 10), qui prend place après l’épisode 10 de The Flash

Arrow est la seule série de l’Arrowverse que vous regardez ? Voici donc votre guide de visionnage pour cette saison 8

Arrow Saison 8, Episode 1 à 7

*

Crisis on Infinite Earths ! Le Crossover :

Supergirl : Crisis on Infinite Earths: Part One (5.09)

Batwoman : Crisis on Infinite Earths: Part Two (1.09)

Optionnel : Black Lightning : The Book of Resistance: Chapter Four: Earth Crisis (3.09)

The Flash : Crisis on Infinite Earths: Part Three (6.09)

Arrow : Crisis on Infinite Earths: Part Four (8.08)

Legends of Tomorrow : Crisis on Infinite Earths: Part Five

*

Arrow Saison 8, Episodes 9 et 10

Batwoman est la seule série de l’Arrowverse que vous regardez ? Voici donc votre guide de visionnage pour cette saison 1

Batwoman Saison 1, Episodes 1 à 4

*

Elseworlds ! le crossover :

The Flash : Elseworlds, Part 1 (5×09)

Arrow : Elseworlds, Part 2 (7×09)

Supergirl : Elseworlds, Part 3 (4×09)

*

Batwoman Saison 1, Episodes 5 à 8

*

Crisis on Infinite Earths ! Le Crossover :

Supergirl : Crisis on Infinite Earths: Part One (5.09)

Batwoman : Crisis on Infinite Earths: Part Two (1.09)

Optionnel : Black Lightning : The Book of Resistance: Chapter Four: Earth Crisis (3.09)

The Flash : Crisis on Infinite Earths: Part Three (6.09)

Arrow : Crisis on Infinite Earths: Part Four (8.08)

Legends of Tomorrow : Crisis on Infinite Earths: Part Five

*

Batwoman Saison 1, Episodes 10 à 20

Black Lightning appartient officiellement à l’Arrowverse ! Voici votre guide de visionnage sans les autres séries de l’Arrowverse :

Black Lightning Saison 1, Episodes 1 à 13

Black Lightning Saison 2, Episodes 1 à 16

Black Lightning Saison 3, Episodes 1 à 8

*

Crisis on Infinite Earths ! Le Crossover :

Supergirl : Crisis on Infinite Earths: Part One (5.09)

Batwoman : Crisis on Infinite Earths: Part Two (1.09)

Black Lightning : The Book of Resistance: Chapter Four: Earth Crisis (3.09)

The Flash : Crisis on Infinite Earths: Part Three (6.09)

Arrow : Crisis on Infinite Earths: Part Four (8.08)

Legends of Tomorrow : Crisis on Infinite Earths: Part Five

*

Black Lightning Saison 3, Episode 10 à 16

Vous regardez toutes les séries de l’Arrowverse à un rythme décalé ? Voici donc votre guide de visionnage pour cette saison 2019-2020 :

Rattraper Black Lightning :

Black Lightning Saison 1, Episodes 1 à 13

Black Lightning Saison 2, Episodes 1 à 16

Black Lightning Saison 3, Episodes 1 à 8

Revenir aux origines de Batwoman :

Batwoman Saison 1, Episodes 1 à 4

Elseworlds ! le crossover

Batwoman Saison 1, Episodes 5 à 8

Se préparer pour la Crise :

Supergirl Saison 5, Episodes 1 à 8

The Flash Saison 6, Episodes 1 à 8

Arrow Saison 8, Episode 1 à 7

Crisis on Infinite Earths ! Le Crossover :

Supergirl : Crisis on Infinite Earths: Part One (5.09)

Batwoman : Crisis on Infinite Earths: Part Two (1.09)

Black Lightning : The Book of Resistance: Chapter Four: Earth Crisis (3.09)

The Flash : Crisis on Infinite Earths: Part Three (6.09)

Arrow : Crisis on Infinite Earths: Part Four (8.08)

Legends of Tomorrow : Crisis on Infinite Earths: Part Five

L’Après-Crise et la fin d’Arrow :

The Flash Saison 6, Épisodes 10

Arrow Saison 8, Episodes 9 & 10 (fin de la série!)

Supergirl Saison 5, Episodes 10 à 19

The Flash Saison 6, Épisodes 11 à 19

Batwoman Saison 1, Episodes 10 à 20

Legends of Tomorrow, Episodes 1 à 14

