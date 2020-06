10 séries musicales pour fêter la musique en séries

C’est la fête de la musique ce week-end et, pour célébrer l’occasion, quoi de mieux que de revenir sur des séries musicales pour vous aider à trouver de quoi mêler votre passion pour les séries et pour la musique.

Voici donc une petite sélection — qui ne se veut pas exhaustive — d’une dizaine de séries musicales. Chaque épisode délivre un passage musical, chanté et parfois dansé, pour accompagner l’histoire. Ne vous gênez pas pour ajouter vos suggestions dans les commentaires, bien entendu !

1. Zoey et son incroyable playlist (2020-…)

Commençons par la dernière en date, Zoey et son incroyable playlist (Zoey’s Extraordinary Playlist) ou l’histoire Zoey Clarke (Jane Levy), une développeuse informatique à San Francisco qui, après un événement inexplicable, se met soudain à lire les désirs, pensées et besoins intimes des gens qui l’entourent — sa famille, ses collègues, ainsi que de parfaits inconnus — sous la forme de chansons célèbres.

2. Empire (2015-20)

Probablement plus soap opera que série musicale sur la longueur, Empire ne manque cependant pas de scènes musicales. Si vous n’êtes pas familiers avec la série, tout débute avec Luscious Lyon (Terrence Howard), un ancien dealer qui est aujourd’hui à la tête d’un véritable empire musical, alors qu’il pense à l’avenir de sa compagnie quand il découvre que son futur est incertain. Il se tourne vers ses fils Hakeem (Bryshere Y. Gray), Jamal (Jussie Smollett) et Andre (Trai Byers), mais leur mère Cookie (Taraji P. Henson) qui sort juste de prison vient mettre le feu aux poudres.

3. Flight of the Conchords (2007-09)

Jemaine Clement et Bret McKenzie sont Flight of the Conchords, duo en provenance de Nouvelle-Zélande qui débarque à New York pour percer à l’aide de Murray Hewitt (Rhys Darby), attaché culturel de l’ambassade. Dans Flight of the Conchords, les véritables Jemaine et Bret nous livrent des versions fictionnelles d’eux-mêmes et ponctuent tous les épisodes de scènes musicales exploitant d’anciens morceaux et des nouveaux de leur composition, le tout lors de scènes souvent très stylisées et thématisées qui nous plongent dans leur monde un peu à part.

4. The Monkees (1967-69)

Les aventures délirantes de quatre garçons pleins d’avenir qui ne sont pas les Beatles. Micky, Davy, Michael et Peter sont The Monkees et ils nous entrainent dans des histoires étranges et parfois surréalistes sur leur chemin vers le succès. Bien entendu, au-delà de la série, le groupe aligna les hits incontournables.

5. Galavant (2015-16)

Mélange de Fantasy et de comédie musicale, Galavant nous invitait à suivre le prince Galavant (Joshua Sasse) qui, encouragé par le Princesse Isabella (Karen David), se lança dans une grande aventure, déterminé à se venger du roi Richard (Timothy Omundson) qui lui a volé son grand amour. Son parcours était autant semé d’embûches que de musiques et d’humour.

6. The Singing Detective (1986)

Véritable classique de la télévision britannique, The Singing Detective est une création du spécialiste du genre, Dennis Potter. L’histoire suit un auteur nommé Philip E. Marlow (Michael Gambon) qui est malade, cloué dans un lit d’hôpital et ravagé par une douleur et une fièvre qui le pousse à se réfugier dans un monde de fantasy dans lequel il est un détective qui chante.

7. Crazy Ex-Girlfriend (2015-19)

Comédie musicale concoctée par Rachel Bloom et Alice Brosh McKenna, Crazy Ex-Girlfriend nous parle de Rebecca (Rachel Bloom), une New-Yorkaise accomplie, mais malheureuse qui décide de tout plaquer pour suivre Josh Chan (Vincent Rodriguez III) à West Covina, en Californie. Si ce dernier est heureux dans son couple, cela n’empêchera pas Rebecca de tout mettre en œuvre pour le reconquérir même si elle doit s’enfoncer dans le mensonge pour y parvenir.

8. Blackpool (2004)

David Morrissey et David Tennant sont pris dans une histoire de meurtres ponctuée de chansons dans Blackpool. Petit voyage du côté de la station balnéaire du jeu, ce qui implique donc de la musique façon karaoké et son lot de mystères dans cette minisérie britannique atypique devenue culte.

9. Glee (2009-15)

La série de Ryan Murphy ne requiert pas la moindre introduction à ce stade. Glee a été un phénomène et les innombrables reprises chantées par le casting ont permis de vendre des disques en grande quantité. Néanmoins, si vous êtes passés à côté, tout débutait au lycée William McKinley High School à Lima dans l’Ohio quand William Schuester (Matthew Morrison) décida de prendre la direction du club de chant de son établissement. Il doit alors composer un nouveau groupe qui va rassembler des élèves venant de tous les bords.

10. Cop Rock (1990)

L’un des plus célèbres échecs du petit écran américain, Cop Rock est un ovni signé par Steven Bochco et William M. Finkelstein qui tenta de mélanger les codes de la comédie musicale avec ceux de la série policière. Le résultat est déconcertant et désormais plus que culte.

Bonne fête de la musique

