10 séries dont vous ignorez peut-être l’existence #PeakTV (9ème édition)

Vous connaissez le refrain à présent, nous sommes en plein dans l’ère du #PeakTV, il y a juste trop de séries à la télévision américaine, et cela n’est pas près de changer. On ne le sait que trop bien chez Critictoo, puisque l’on tente de vous tenir au courant de tout ce qui diffusé, à défaut de pouvoir donner notre avis sur tout (et de très loin).

Quoi qu’il en soit, il y a toujours plus de séries sur les services de streaming qui seront bientôt à égalité avec les networks et le câble, qui freine un peu ces derniers temps. Une fois de temps en temps (voir la première liste, la seconde, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, la septième et la huitième), nous vous offrons donc une liste de dix séries dont vous ignorez peut-être l’existence.

Notre but ici est surtout d’illustrer la diversité de l’offre actuelle en rappelant l’existence de shows discrets, parfois atypiques, parfois très conventionnels qui pourraient intéresser certains d’entre vous (ou non).

Barkskins : Le sang de la terre (Nat Geo)

Série d’Elwood Reid adaptant le best-seller d’Annie Proulx, Barkskins : Le sang de la terre raconte l’histoire du massacre mystérieux de colons dans les paysages sauvages et implacables de la Nouvelle-France dans les années 1690, qui a failli mettre la vice-royauté à feu et à sang. Les suspects potentiels ne manquent pas – les Anglais, la Compagnie de la Baie d’Hudson et des Iroquois, peut-être de mèche avec les Anglais, qui cherchent à chasser les Français – mais quelle est la cause de cette tragédie ?

Dead Pixels (Channel 4)

Comédie britannique nous venant de Jon Brown, Dead Pixels se centre sur la vie de trois amis — Meg (Alexa Davies), Nicky (Will Merrick) et Usman (Sargon Yelda) — qui est essentiellement axée autour du populaire jeu en ligne « Kingdom Scrolls », un monde mystique, magique et surtout virtuel peuplé de sorciers et autres créatures fantastiques. L’équilibre du groupe est remis en cause lorsque Meg invite Russell (David Mumeni) à rejoindre le groupe dans cet univers virtuel. Deux saisons ont été produites, la première est disponible sur Canal+.

Mythic Quest: Le Festin du Corbeau (AppleTV+)

Développée par Rob McElhenney et Megan Ganz (et notamment produite par Charlie Day) de It’s Always Sunny in Philadelphia, Mythic Quest: Raven’s Banquet se propose de nous plonger dans la folie régnant au cœur d’un studio de développement de jeux vidéos. Plus précisément, nous allons rencontrer l’équipe derrière le jeu (fictionnel) Mythic Quest alors que le développement de l’extension Raven’s Banquet est en cours et cela est compliqué par le comportement de plus en plus incontrôlable du directeur créatif narcissique, Iam Grimm (Rob McElhenney). Son attitude commence à affecter toute l’équipe, notamment son incapacité à partager le crédit pour le travail accompli. Disponible sur AppleTV+, une saison 2 est attendue.

Nora From Queens (Comedy Central)

Inspirée par sa propre vie dans le Queens, la comédienne et scénariste Awkwafina (Ocean’s 8, Crazy Rich Asians) nous propose avec Awkwafina Is Nora from Queens de plonger dans le quotidien de Nora Lin (Awkwafina), une femme dans la vingtaine qui peine à entrer dans sa vie d’adulte et préfère s’appuyer sur sa famille. Nous suivons alors Nora qui vit avec son père (BD Wong), sa grand-mère (Lori Tan Chinn) et son cousin (Bowen Yang) dans le Queens. Quand elle réalise qu’elle n’a pas de direction dans son existence, elle tente de s’en découvrir une, mais cela n’est pas évident. Pour commencer, elle doit surtout se trouver un travail. Proposée en France sur Comedy Central France.

The Unicorn (CBS)

Comédie single-camera scénarisée par Bill Martin et Mike Schiff, The Unicorn nous parle de Wade (Walton Goggins) qui est désormais veuf et de ses amis (Rob Corddry, Michaela Watkins, Omar Benson Miller, Maya Lynne Robinson) qui veulent l’aider à aller de l’avant alors qu’il vit le pire moment de son existence. Désormais père célibataire de deux filles, il décide de recommencer à sortir et réalise rapidement qu’il est très en demande.

Coroner (CBC)

Série canadienne basée sur les romans de Matthew Hall et adaptée pour le petit écran par Morwyn Brebner (Rookie Blue, Saving Hope), Coroner nous parle de Jenny Cooper (Serinda Swan), une ancienne urgentiste et mère d’un adolescent qui découvre, après le décès de son mari, qu’elle possède un lien étrange avec les morts. Jenny Cooper décide donc de devenir médecin légiste pour résoudre les enquêtes les plus complexes dans la ville de Toronto. Elle travaille alors de près avec le détective Donovan McAvoy (Roger Cross). Une saison 3 a été annoncée. En France, elle est diffusée sur 13ème Rue.

Riviera (Sky)

Série anglaise nous venant de Neil Jordan (The Borgias), Riviera est un thriller ensoleillé prenant place sur la Côte d’Azur. L’histoire se centre sur Georgina (Julia Stiles), une Américaine du Midwest aujourd’hui femme du millionnaire et collecteur d’arts Constantine Clios. Après un an de mariage, la nouvelle vie de Georgina vole en éclats lorsque son mari est tué dans une explosion à bord du yacht d’un oligarque et vendeur d’armes russes. En France, les trois saisons sont disponibles sur OCS.

The Naked Director (Netflix)

Basée sur le livre de Nobuhiro Motohashi (Zenra Kantoku), The Naked Director nous ramène dans les années 80 pour nous raconter l’histoire vraie de Toru Muranishi, l’homme qui a révolutionné l’industrie de la vidéo pour adultes au Japon. La série retrace son ascension vers la célébrité, tandis que son ambition phénoménale se joue de revers pourtant spectaculaires, dans un effort inépuisable pour réformer radicalement l’industrie de la pornographie japonaise. Elle brosse également le portrait d’un groupe de personnages que la “bulle” japonaise des années 1980 a portés au pinacle ou abandonnés au fil d’une période de fastes et d’excès sans précédent. Elle est disponible sur Netflix, la saison 2 arrive prochainement.

Hanna (Amazon)

Série d’action basée sur le film éponyme signé Joe Wright qui est adaptée par David Farr, Hanna suit donc Hanna (Esme Creed-Miles) qui est entrainée par son père Erik (Joel Kinnaman) à survivre dans toutes les circonstances. Ancien agent, ce dernier a donc élevé Hanna isolée du monde pendant 15 ans. Lorsque la jeune fille s’enfuit dans le but de voir le monde, elle ne tarde pas à découvrir que c’est impossible, car elle est la cible le l’unité de Marissa Wiegler (Mireille Enos) de la CIA. Il y a deux saisons sur Amazon Prime Video, une troisième a été commandée.

Bless The Harts (FOX)

Comédie d’animation d’Emily Spivey (The Last Man on Earth, Parks and Recreation), Bless The Harts nous entraine auprès des Hart, une famille pauvre du sud des États-Unis qui galère continuellement. Jenny est une mère célibataire travaillant en tant que serveuse dans la petite ville de Greenpoint. Elle doit gérer sa mère, sa fille et Wayne, son petit-ami depuis 10 ans qui rêve beaucoup, mais ne réussit jamais à gagner gros en dépit de ses efforts.

