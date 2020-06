10 séries dont vous ignorez peut-être l’existence #PeakTV (7ème édition)

Vous connaissez le refrain à présent, nous sommes en plein dans l’ère du #PeakTV, il y a juste trop de séries à la télévision américaine, et cela n’est pas près de changer. On ne le sait que trop bien chez Critictoo, puisque l’on tente de vous tenir au courant de tout ce qui diffusé, à défaut de pouvoir donner notre avis sur tout (et de très loin).

Quoi qu’il en soit, il y a toujours plus de séries sur les services de streaming qui seront bientôt à égalité avec les networks et le câble, qui freine un peu ces derniers temps. Une fois de temps en temps (voir la première liste, la seconde, la troisième, la quatrième, la cinquième et la sixième), nous vous offrons donc une liste de dix séries dont vous ignorez peut-être l’existence.

Notre but ici est surtout d’illustrer la diversité de l’offre actuelle en rappelant l’existence de shows discrets, parfois atypiques, parfois très conventionnels qui pourraient intéresser certains d’entre vous (ou non).

Dispatches From Elsewhere (AMC)

Série anthologique (la première saison raconte une histoire complète), Dispatches From Elsewhere est une création de Jason Segel inspirée par une véritable expérience sociale, artistique et ludique qui fut explorée dans le documentaire The Institute. L’acteur incarne Peter, un homme qui n’a rien dans sa vie et cherche une direction à suivre. Il se retrouve alors pris dans un jeu grandeur nature où il fait équipe avec Simone (Eve Lindley), Janice (Sally Field) et Fredwynn (Andre Benjamin). Chacun voit dans le jeu quelque chose de différent et chaque nouvelle « épreuve » les pousse à remettre en question les motivations derrière cette expérience. Pour en savoir plus, lisez notre article sur la première saison.

The Girlfriend Experience (Starz)

Série basée sur le film du même nom de Steven Soderbergh, The Girlfriend Experience est une série anthologique développée par Lodge Kerrigan et Amy Seimetz dont la première saison se centre sur Christine Reade (Riley Keough), une étudiante en droit à Chicago qui est désormais une interne dans la prestigieuse firme Kirkland & Allen. Elle travaille dur pour se faire remarquer, mais son attention est rapidement détournée par une autre étudiante qui l’introduit à un monde nouveau où elle gagne sa vie en vendant une expérience unique. Elle délivre ainsi la fameuse « Girlfriend Experience » à ses clients et doit jongler avec les autres pans de son existence pour tout garder sous contrôle. La saison 2 remplace Christine par trois protagonistes interprétées Anna Friel, Louisa Krause et Carmen Ejogo.

Black Summer (Netflix)

Présentée à l’origine comme étant un spin-off de Z Nation, Black Summer n’a pas réellement de connexion avec sa prétendue série mère dans laquelle il fut, à un moment, évoqué le premier été difficile après l’apparition des zombies. Tout commence au moment où une famille sort d’une maison et se met à courir, rejoignant alors une foule qui se presse pour embarquer dans un convoi militaire. Malheureusement pour Rose (Jaime King), son mari a été blessé et ils sont tous les deux interdits de rejoindre leur fille qui disparait au loin à bord d’un camion. Avec des survivants, Rose traverse la ville en pleine transformation, entre les zombies, les survivants tirant profits de la situation et ceux qui n’avaient aucune chance pour commencer. Pour en savoir plus, lisez notre article sur la première saison.

American Soul (BET)

Véritable phénomène culturel, l’émission de variétés Soul Train débuta en 1971 sur le petit écran américain, mettant principalement en avant des artistes Afro-Américains de soul et rhythm & blues, offrant des performances musicales accompagnées de danses. American Soul raconte l’histoire de cette émission et, surtout, de son créateur et premier animateur, Don Cornelius (Sinqua Walls).

Corporate (Comedy Central)

Comédie de bureau, comme son titre le suggère, Corporate nous propose de suivre Matt (Ingebretson) et Jake (Weisman), deux jeunes cadres en formation chez Hampton Deville, une méga compagnie sans âme dirigée par le tyrannique Christian DeVille (Lance Reddick). Il est assisté dans sa tâche par les ambitieux John et Kate (Adam Lustick et Anne Dudek) qui n’ont aucun problème à prendre le crédit pour les réussites des autres et pour rejeter le blâme pour toutes leurs erreurs sur leurs subalternes. Survivre dans le temple de l’ultracapitalisme est un véritable challenge, en particulier pour la santé mentale, mais c’est également hilarant.

Blood (Channel 5)

Thriller psychologique, Blood suit Cat Hogan (Carolina Main) qui retourne auprès de sa famille dans la campagne irlandaise suite à la mort accidentelle de sa mère. Hantée par des souvenirs traumatisants de son enfance, Cat est convaincue que son père a joué un rôle dans la mort de sa mère. Sa famille est alors tiraillée entre le deuil et les suspicions.

Dollface (Hulu)

Comédie qui mêle le réel à l’imaginaire, Dollface nous parle de Jules (Kat Dennings) qui, après que son petit-ami de longue date ait décidé de mettre un terme à leur relation, se retrouve à devoir gérer son imagination débordante afin de retourner métaphoriquement et littéralement dans le monde des femmes, et reformer de cette manière les liens d’amitié qu’elle avait brisés.

Three Busy Debras (Adult Swim)

Comme le titre le suggère, Three Busy Debras est une comédie Adult Swim nous parle de trois femmes nommées Debra (Sandy Honig, Mitra Jouhari et Alyssa Stonoha) alors que nous suivons leur quotidien complètement surréaliste qui nous entraine à Lemoncurd, une banlieue en apparence typique du Connecticut.

The Unicorn (CBS)

Comédie single-camera de CBS, The Unicorn nous parle d’un groupe soudé d’amis qui aide un veuf (Walton Goggins) à aller de l’avant alors qu’il vit le pire moment de son existence. Désormais père célibataire de deux filles, il décide de recommencer à sortir et réalise rapidement qu’il est très en demande. Ses amis sont là pour le guider, mais leurs bonnes intentions posent souvent plus de problèmes qu’elles n’aident à en résoudre.

Warrior (Cinemax)

Le créateur de Banshee a fait son retour sur Cinemax pour donner vie à la vision de Bruce Lee avec toute l’énergie que l’on pouvait espérer, et bien entendu d’excellentes scènes d’action et un propos pertinent. Cela nous donne Warrior, le récit d’un immigré qui doit apprendre à reconnaitre sa valeur et celle de son peuple pour mener le bon combat et arrêter de se battre pour ce qui n’en vaut pas la peine. Nous suivons ainsi Ah Sahm (Andrew Koji) qui se rend à San Francisco à la fin des années 1870 pour retrouver sa sœur. À peine arrivé, il est forcé de rejoindre une Tong (famille criminelle) en tant qu’homme de main et se retrouve pris dans une guerre de gangs au milieu d’une ville en transition dans un pays en formation. Pour en savoir plus, lisez notre article sur la première saison.

Les avez-vous vu ? Dites-nous quelle(s) série(s) discrète(s) vous aimez ?

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.