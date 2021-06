10 séries dont vous ignorez peut-être l’existence #PeakTV (10ème édition)

Vous connaissez le refrain à présent, nous sommes en plein dans l’ère du #PeakTV, il y a juste trop de séries à la télévision américaine, et cela n’est pas près de changer. On ne le sait que trop bien chez Critictoo, puisque l’on tente de vous tenir au courant de tout ce qui diffusé, à défaut de pouvoir donner notre avis sur tout (et de très loin).

Quoi qu’il en soit, il y a toujours plus de séries sur les services de streaming qui seront bientôt à égalité avec les networks et le câble, qui freine un peu ces derniers temps. Une fois de temps en temps (voir la première liste, la seconde, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, la septième, la huitième et la neuvième, nous vous offrons donc une liste de dix séries dont vous ignorez peut-être l’existence.

Notre but ici est surtout d’illustrer la diversité de l’offre actuelle en rappelant l’existence de shows discrets, parfois atypiques, parfois très conventionnels qui pourraient intéresser certains d’entre vous (ou non).

Good Trouble (Freeform)

Série dérivée de The Fosters qui peut naturellement se regarder indépendamment, Good Trouble débute en suivant Callie (Maia Mitchell) et Mariana (Cierra Ramirez) qui embarquent dans une nouvelle phase de leur vie à Los Angeles, mais en suivant un parcours différent. Elles s’installent alors dans un logement communautaire, “The Coterie”. La série se propose de suivre les résidents de cet immeuble, alors qu’ils jonglent avec leurs carrières, leurs romances et leurs amitiés et tentent ainsi de trouver leur voie.

Betty (HBO)

Série HBO co-créée par Lesley Arfin (Love) et Crystal Moselle, Betty se présente comme un spin-off du film Skate Kitchen réalisé par Moselle, suivant les mêmes personnages (il n’est pas nécessaire d’avoir vu le film). Elle se propose de nous parler d’un groupe de skateuses new-yorkaises composé de la déterminée Janay (Dede Lovelace), de la légèrement excentrique Honeybear (Moonbear), de l’immature et virulente Kirt (Nina Moran), de l’artiste Indigo (Ajani Russell) et de la perceptive Camille (Rachelle Vinberg). Disponible sur OCS.

Home Economics (ABC)

Sitcom ABC de John Aboud et Michael Colton, Home Economics est une comédie familiale dont les trois membres — deux frères et une sœur — ont une situation économique et maritale différente. Nous avons donc Tom (Topher Grace), le romancier en manque d’inspiration qui appartient à la classe moyenne ; Sarah (Caitlin McGee) qui arrive à peine à joindre les deux bouts ; et Connor (Jimmy Tatro) qui est tout simplement riche. Ils sont différents, mais ont besoin des uns et des autres.

Miss Scarlet Détective Privée (Alibi/PBS)

Série policière historiquen de Rachael New, Miss Scarlet, détective privée suit Eliza Scarlet (Kate Phillips, Peaky Blinders), une femme qui se retrouve sans argent à la mort de son père à une période où le mariage est le seul moyen pour assurer sa sécurité financière. Eliza est déterminée à trouver un autre moyen et décide de reprendre le business de son père, un détective privé. Elle possède toutes les compétences nécessaires pour faire le travail, mais n’a jamais pu les utiliser à ce jour en tant que femme du 19e siècle. Pour s’imposer dans cet univers, Miss Scarlet va avoir besoin d’un partenaire. C’est ainsi qu’elle va s’associer avec l’inspecteur William Wellington de Scotland Yard, aussi connu sous le nom de « The Duke », un joueur, séducteur et amateur de boissons. Ensemble, ils vont résoudre des affaires dans le Londres des années 1880. Diffusée sur Polar+.

South Side (Comedy Central)

Comédie de Bashir Salahuddin (Glow) et Diallo Riddle (Marlon) qui occupent également les premiers rôles, South Side nous propose de découvrir les habitants du quartier d’Englewood dans le sud de Chicago. Nous suivons alors deux amis (Salahuddin et Riddle) qui sont diplômés du Community College et sont prêts à conquérir le monde. Pour le moment, ils sont tout du moins coincés à Rent-T-Own, un magasin qui fait de la location en tout genre. En dépit des obstacles que la vie pose sur leur chemin, ces amis et collègues veulent tous réussir et ne vont pas se laisser arrêter par les aléas du quotidien à Chicago.

P-Valley (Starz)

Création de Katori Hall se basant sur sa propre pièce de théâtre intitulée « Pussy Valley », P-Valley est une série dramatique qui nous entraine dans la vie d’un club de strip-tease installé dans le delta du Mississippi pour nous immerger dans la vie de ceux qui passent les portes du club Pynk et de ceux qui y travaillent. Tout débute quand Hailey (Elarica Johnson) atterrit à Chucalissa avec seulement quelques dollars en poche. Elle remporte un concours qui lui permet de rejoindre les danseuses du Pynk, intégrant ainsi une sororité dysfonctionnelle qui est sur le point de perdre sa membre la plus populaire. En effet, Mercedes (Brandee Evans) est la star du club et elle a mis de côté assez d’argent pour ouvrir une école de danse. Elle prépare donc son départ, mais changer de vie ne va pas se faire sans heurt. Disponible sur Starzplay.

Creepshow (Shudder)

Série d’horreur anthologique, Creepshow était à l’origine d’un film anthologique écrit par Stephen King et réalisé par George A. Romero qui est sorti en 1982 et qui donna naissance à une franchise qui s’est aussi déclinée au format Comic Book. À présent, c’est Greg Nicotero (The Walking Dead) qui est aux commandes avec cette version série qui propose des adaptations et des histoires originales. On peut y croiser Adrienne Barbeau, Giancarlo Esposito, Tobin Bell, David Arquette, Tricia Helfer, Anna Camp, Adam Pally, Keith David, Ryan Kwanten, Barbara Crampton, C. Thomas Howell, Denise Crosby, Breckin Meyer, Ted Raimi ou encore Molly Ringwald. Disponible en Blu-ray.

Made for Love (HBO Max)

Cette comédie noire développée par Patrick Somerville, Made for Love est une adaptation du roman éponyme d’Alissa Nutting qui nous parle d’une séparation compliquée par la technologie. L’histoire se centre sur Hazel Green (Cristin Milioti), une trentenaire qui décide de prendre le large pour échapper à un mariage étouffant avec Byron Gogol (Billy Magnussen), un Tech milliardaire. Elle découvre néanmoins que son mari a implanté dans son cerveau une puce de surveillance. Alors qu’Hazel tente de regagner son indépendance, elle rejoint son père qui vit dans une ville désertique, alors que Byron surveille ses moindres mouvements.

The Victims’ Game (Netflix)

Adaptation du roman The Fourth Victim publié en 2015 par Liang Shuting et Xu Ruilang,The Victims’ Game suit Fang Yi-jen, un expert médico-légal atteint du syndrome d’asperger, qui découvre une preuve qui connecte un meurtre avec sa fille qu’il a perdue de vue. Dans le but de résoudre cette affaire sans se faire remarquer, il utilise ses connaissances pour orienter le détective Chao Cheng-Kuan sur une mauvaise piste. En parallèle, Fang Yi-jen conclut un marché avec la journaliste d’investigation Hsu Hai-yin qui détient également des indices sur cette affaire. Fang Yi-Jen finit par réaliser que, pour découvrir ce qui s’est passé, il va avoir plus besoin des émotions qu’il réprime que de ses compétences scientifiques. Disponible sur Netflix.

The Watch (BBC America)

Plus que librement inspiré l’univers du Disque-monde de Terry Pratchett, The Watch se présente comme une sorte de “Punk-Rock Thriller” nous propose de suivre un groupe de policiers qui, après des années à être purement inutiles, va se retrouver à travailler pour sauver leur ville corrompue de la catastrophe. Sous les ordres de Sam Vimes (Richard Dormer) à la tête des forces du guet municipal d’Ankh-Morpork, une ville où le crime a été légalisé, on retrouve Constable Cheery, l’expert en médecine légale non-binaire, ostracisé par les siens ; Constable Carrot, nouvelle et enthousiaste recrue, élevé par les nains, mais qui est en réalité un humain abandonné à la naissance ; la mystérieuse Corporal Angua, qui a pour mission de former Carrot et de s’assurer qu’il reste en vie. Et aussi, Sergeant Detritus, un troll.

Stargirl (The CW)

Adaptation des aventures du personnage de l’écurie DC Comics, Stargirl s’intéresse à la jeune Courtney Whitmore (Brec Bassinger) qui découvre un jour que son beau-père (Luke Wilson) cache un mystérieux sceptre aux pouvoirs étranges. Ce dernier lui révèle qu’il est S.T.R.I.P.E., un membre de la Société de justice d’Amérique (JSA) et sidekick de Starman qui a été chargé de veiller sur le sceptre. Ce puissant artefact apparait avoir choisi Courtney comme nouveau propriétaire qui décide alors de devenir Stargirl, et de redonner corps à la JSA. Diffusée sur Warner TV.

