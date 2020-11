10 séries dont vous ignorez peut-être l’existence #PeakTV (8ème édition)

Vous connaissez le refrain à présent, nous sommes en plein dans l’ère du #PeakTV, il y a juste trop de séries à la télévision américaine, et cela n’est pas près de changer. On ne le sait que trop bien chez Critictoo, puisque l’on tente de vous tenir au courant de tout ce qui diffusé, à défaut de pouvoir donner notre avis sur tout (et de très loin).

Quoi qu’il en soit, il y a toujours plus de séries sur les services de streaming qui seront bientôt à égalité avec les networks et le câble, qui freine un peu ces derniers temps. Une fois de temps en temps (voir la première liste, la seconde, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième et la septième), nous vous offrons donc une liste de dix séries dont vous ignorez peut-être l’existence.

Notre but ici est surtout d’illustrer la diversité de l’offre actuelle en rappelant l’existence de shows discrets, parfois atypiques, parfois très conventionnels qui pourraient intéresser certains d’entre vous (ou non).

All American (The CW)

Produite par Greg Berlanti et écrite par April Blair, All American est inspirée par la vie du joueur professionnel Spencer Paysinger et s’intéresse ainsi à Spencer James (Daniel Ezra), une jeune star montante dans le milieu du football originaire jouant pour South Central L.A. qui est recruté pour rejoindre l’équipe de Beverly Hills High pour mieux nous relater les victoires, les défaites et les épreuves que deux familles issues de milieux bien différents (Compton et Beverly Hills) rencontrent. Elle est désormais disponible sur la plateforme de streaming Salto.

Das Boot (Sky)

Série inspirée par le roman de Lothar-Günther Buchheim qui se présente comme étant une suite au film éponyme de Wolfgang Petersen sorti en 1981, Das Boot débute en nous ramenant à l’automne 1942, dans la France occupée, soit 9 mois après les évènements racontés dans le long-métrage. Le sous-marin U-612 entame son voyage inaugural avec ses jeunes membres d’équipage, dont le nouveau capitaine, Klaus Hoffmann (Rick Okon). Alors que les 40 hommes entreprennent leur première mission, ils se débattent dans des conditions de vie sous-marine étroites et claustrophobiques. Les tensions s’accroissent et les loyautés sont testées. Pendant ce temps, au port de La Rochelle, le monde de Simone Strasser (Vicky Krieps) devient incontrôlable alors qu’elle est plongée dans une liaison dangereuse et un amour interdit, tiraillée entre sa loyauté pour l’Allemagne et la Résistance, la poussant à tout remettre en question. Elle est disponible sur le service de streaming StarzPlay.

Truth Be Told (Apple TV+)

Truth Be Told est une création de Nichelle Tramble Spellman qui se base sur le roman “Are You Sleeping” de Kathleen Barber — publié en France sous le titre “Le poison de la vérité“. L’histoire se centre sur la journaliste d’investigation/podcaster Poppy Parnell (Octavia Spencer) qui a décidé de rouvrir l’affaire qui a fait toute sa carrière. Son travail a en effet aidé à mettre en prison Warren Cave (Aaron Paul), un homme qui a été accusé d’avoir tué le père des jumelles Josie et Lanie Burhman (Lizzy Caplan). Il a toujours clamé son innocence et Poppy doit à présent se demander s’il ment ou non.

Keeping Faith (BBC One Wales/S4C)

Diffusée en France sous le titre Sous la surface, Keeping Faith est une série galloise créée par Matthew Hall qui suit Eve Myles (Torchwood, Broadchurch saison 2) dans la peau de la pétillante Faith Howells, une avocate en congé maternité et mariée à Evan, tous deux associés dans le cabinet familial. Après une soirée arrosée entre amies, Faith se réveille pour découvrir que son mari a disparu. Ses recherches pour le retrouver vont la mener à découvrir qu’il menait une double vie.

Stath Lets Flats (Channel 4)

Couverte de récompenses durant la dernière cérémonie des BAFTA, Stath Lets Flats est une comédie britannique de et avec Jamie Demetriou (Fleabag). Elle nous emmène auprès de Stath Charalambos (Demetriou), un agent immobilier qui travaille pour son père à gérer des locations. Entre les concurrences entre collègues et agences concurrentes et une famille compliquée, Stath avance laborieusement dans la vie.

Two Sentences Horror Story (The CW)

Créée par Vera Miao, Two Sentence Horror Stories est une anthologie dont le concept est inspiré par de très courtes histoires d’horreur — racontées en deux phrases, comme le titre l’indique. Une “Two Sentence Horror Stories” se compose généralement d’une phrase posant le contexte et d’une seconde livrant un twist horrifique. Dans la version The CW, il s’agit d’une collection d’histoires indépendantes de 30 minutes chacune qui explorent des peurs primaires universelles à travers le prisme des anxiétés qui touchent notre société contemporaine.

Bob Hearts Abishola (CBS)

Comédie multi-camera scénarisée par Chuck Lorre, Eddie Gorodetsky, Al Higgins et Gina Yashere, Bob Hearts Abishola nous parle d’un vendeur de chaussettes de Detroit (Billy Gardell) qui, après une attaque cardiaque, tombe amoureux de l’infirmière qui s’est occupée de lui, une immigrante nigérienne nommée Abishola (Folake Olowofoyeku), et il compte bien la convaincre de lui laisser une chance.

The Victims’ Game (Netflix)

Adaptation du roman The Fourth Victim publié en 2015 par Liang Shuting et Xu Ruilang, The Victims’ Game suit Fang Yi-jen, un expert médico-légal atteint du syndrome d’Asperger, qui découvre une preuve qui connecte un meurtre avec sa fille qu’il a perdu de vue. Dans le but de résoudre cette affaire sans se faire remarquer, il utilise ses connaissances pour orienter le détective Chao Cheng-Kuan sur une mauvaise piste. En parallèle, Fang Yi-jen conclut un marché avec la journaliste d’investigation Hsu Hai-yin qui détient également des indices sur cette affaire. Fang Yi-Jen finit par réaliser que, pour découvrir ce qui s’est passer, il va avoir plus besoin des émotions qu’il réprime que de ses compétences scientifiques.

Wu-Tang: An American Saga (Hulu)

Créée par RZA et Alex Tse, Wu-Tang: An American Saga nous ramène aux origines (fictionnalisées pour l’occasion) du désormais mythique groupe de rap américain. Nous retournons donc dans les années 90 à New York, alors que l’épidémie de crack atteint son sommet et que le jeune Bobby Diggs a une vision. Plus connu sous son pseudonyme RZA, Diggs imagine la collaboration de plusieurs de ses amis pour former un groupe, ce qui mena à l’enregistrement de l’album Enter the Wu-Tang (36 Chambers) et à l’explosion du Wu-Tang Clan qui est aujourd’hui encore considéré comme étant l’un des plus influents groupes de hip-hop.

Hightown (Starz)

Création de Rebecca Cutter (Gotham) que vous pouvez suivre en France sur StarzPlay, Hightown nous entraine à Provincetown, Massachusetts, aka P-Town, auprès de Jackie Quinones (Monica Raymund) qui travaille pour le National Marine Fisheries Service et qui se retrouve au cœur d’une enquête sur un trafic d’opioïdes après avoir découvert un corps qui a échoué sur la rive.

