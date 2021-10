10 séries dont vous ignorez peut-être l’existence, de Big Shot à The Mosquito Coast #PeakTV (11ème édition)

Vous connaissez le refrain à présent, nous sommes en plein dans l’ère du #PeakTV, il y a juste trop de séries à la télévision américaine, et cela n’est pas près de changer. On ne le sait que trop bien chez Critictoo, puisque l’on tente de vous tenir au courant de tout ce qui diffusé, à défaut de pouvoir donner notre avis sur tout (et de très loin).

Quoi qu’il en soit, il y a toujours plus de séries sur les services de streaming qui seront bientôt à égalité avec les networks et le câble, qui freine un peu ces derniers temps. Une fois de temps en temps (voir la première liste, la seconde, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, la septième, la huitième, la neuvième et la dixième), nous vous offrons donc une liste de dix séries dont vous ignorez peut-être l’existence.

Notre but ici est surtout d’illustrer la diversité de l’offre actuelle en rappelant l’existence de shows discrets, parfois atypiques, parfois très conventionnels qui pourraient intéresser certains d’entre vous (ou non).

Big Shot (Disney+)

Basée sur une idée de Brad Garrett et développée en série par David E. Kelley (Big Little Lies) et Dean Lorey, Big Shot nous entraine auprès de l’équipe féminine de basketball d’un lycée privé qui accueille un nouveau coach un peu difficile. Coach Korn (John Stamos) vient de perdre sa place dans la ligue professionnelle et est alors recruté pour prendre en main une équipe de lycéennes. S’adapter à son nouveau poste et connecter avec les jeunes joueuses adolescentes va lui demander beaucoup de travail.

Housebroken (FOX)

Comédie d’animation pour adultes de la chaine américaine FOX, Housebroken suit Honey, une chien de thérapie anthropomorphique, qui explore les dysfonctionnements humains et les névroses en appliquant ses connaissances de la psychiatrie, et ce, en dirigeant un groupe d’autres animaux anthropomorphes du voisinage dans des séances de thérapie de groupe.

Rutherford Falls (Peacock)

Création de Michael Schur (Parks & Rec), Sierra Teller Ornelas et Ed Helms, Rutherford Falls est une comédie single-camera qui nous entraine dans la vie des habitants de la petite ville qui donne son nom à la série. L’histoire s’articule autour de deux amis de longue date, Nathan Rutherford (Ed Helms) et Reagan Wells (Jana Schmieding), qui sont plongés au centre d’une controverse ridicule à propos d’un rond-point quand leur petite ville dortoir se réveille soudainement. Nathan se retrouve dans un conflit avec la réserve indienne locale au sujet du déplacement d’une statue de son ancêtre, un des fondateurs de Rutherford.

Luis Miguel: La série (Netflix)

Basée sur la vie de Luis Miguel, un chanteur mexicain qui captive le public d’Amérique latine et du monde entier depuis des années, cette série suit Luis (Diego Boneta) à travers deux époques différentes. Dans la première, il cherche à développer sa carrière sur les marchés anglophones. Dans la seconde, il doit relever de nouveaux défis qui menacent l’empire qu’il a bâti.

Starstruck (BBC Three)

Comédie britannique BBC Three de et avec Rose Matafeo, Starstruck débute lors d’un réveillon du Nouvel An très arrosé qui devient beaucoup plus compliquée pour Jessie (Matafeo) lorsqu’elle découvre que son aventure d’un soir est en fait une star de cinéma. Ce qu’elle pensait devenir une anecdote amusante se transforme bientôt en autre chose.

City on a Hill (Showtime)

Création de Chuck MacLean, City on a Hill nous ramène dans les années 90 à Boston. La violence régnait dans la ville, maintenue par les forces de l’ordre où corruption et racisme étaient la norme, mais cela changea. Derrière ce changement se trouve le Procureur de district Decourcy Ward (Aldis Hodges), un homme originaire de Brooklyn qui forme une improbable alliance avec Jackie Rhodes (Kevin Bacon), un vétéran corrompu du FBI qui est malgré cela vénéré pour son travail et qui est investi à maintenir un statu quo.

Kung Fu (The CW)

Développée par Christina M. Kim, Kung Fu version 2021 s’éloigne du côté western de l’originale avec son héros voyageur pour installer son action à San Francisco. L’histoire s’articule autour d’une Sino-Américaine qui combat le crime dans son quartier. En raison de problèmes personnels, Nicky Chen (Olivia Liang) a quitté l’université et a voyagé en Chine où elle s’est retrouvée à vivre en isolement dans un monastère où elle a appris le Kung Fu. Elle doit néanmoins retourner chez elle auprès de sa famille. Sur place, elle se met à combattre la criminalité et la corruption qui affectent sa communauté.

The Oval (BET)

Soap opéra de Tyler Perry, The Oval nous entraine auprès de la Première famille américaine pour une plongée dans le quotidien houleux d’Hunter Franklin, le Président des Etats-Unis, de sa femme Victoria, prête à tout pour arriver à ses fins et de leurs deux enfants Gayle et Jason bien décidés à vivre leur vie comme ils l’entendent. Une immersion au cœur des coulisses de la Maison-Blanche où règnent pouvoir et manipulation.

The Mosquito Coast (Apple TV+)

Trente-cinq ans après le film de Peter Weir avec Harrison Ford en tête d’affiche, The Mosquito Coast propose une nouvelle vision du roman écrit par Paul Theroux. Développée par Neil Cross et Tom Bissell, l’histoire suit Allie Fox (Justin Theroux), un inventeur idéaliste incompris qui croule sous les dettes et qui quitte les États-Unis avec sa famille parce qu’il est recherché par le gouvernement américain.

Bridge and Tunnel (Epix)

Série écrite, produite et réalisée par Edward Burns (Les Frères McMullen, Public Morals), Bridge and Tunnel nous entraine à Long Island dans les années 80. L’histoire s’articule autour des membres d’un groupe de jeunes diplômés (chaque épisode se centrant sur un personnage différent) qui chassent leurs rêves à Manhattan tout en restant accrochés à leurs racines ouvrières de Long Island.