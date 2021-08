15 livres écrits par des personnages de séries que vous pouvez lire

Le marché du produit dérivé de séries TV est souvent bien plus vaste qu’on ne pourrait le penser. Il s’étend même jusqu’en librairie, alors que la télévision était justement accuser de tuer le livre. Il a survécu et s’avère être une bonne source de revenus avec certaines séries.

On ne parle pas ici de guides officiels, car ceux-ci ont plus ou moins été rendu totalement obsolète avec l’avènement de l’internet, mais de romans, guides et autres journaux intimes qui sont signés par les personnages mêmes des séries TV.

Bien entendu, ce sont majoritairement les scénaristes de la série qui s’occupent de les écrire, mais ce n’est pas toujours le cas. En tout cas, voici une sélection de 12 livres “écrits” par des personnages de séries :

1. God hates us all: Dieu nous hait tous, par Hank Moody (Californication)

Le livre qui a rendu célèbre Hank Moody de Californication et qui est devenu un (faux) film nommé A Crazy Little Thing Called Love existe réellement. On peut donc se procurer le célèbre “God Hates Us All“ pour découvrir la fameuse prose de Moody. Dans ce sens, la déception pourrait être au rendez-vous, car la série prétend qu’il est plus ou moins un génie dans son genre.

2. The Bro Code & Le Playbook, par Barney Stinson (How I Met Your Mother)

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur “comment être un vrai Bro” sans jamais oser le demander, Barney Stinson de How I Met Your Mother vous le révèle avec les 150 règles de vie à respecter absolument pour être un bro dans son célèbre “Bro Code ” — mais aussi dans sa suite, “The Playbook “. De quoi bien rire tout en comprenant véritablement ce que doit être un Bro.

3. Red Wheelbarrow, par Elliot Alderson (Mr. Robot)

Après avoir passé la première moitié de la saison 2 à le rédiger, le fameux carnet de notes d’Elliot (Rami Malek) est disponible pour tous. Il s’agit donc de retrouver dans ce “Red Wheelbarrow“ tout ce qu’il a écrit pendant qu’il essayait de retrouver sa sanité et de rejeter Mr Robot (Christian Slater). Le tout est officiellement signé Sam Esmail, le créateur de la série naturellement.

4. Sterling’s Gold: Wit and Wisdom of an Ad Man, par Roger Sterling (Mad Men)

Dans le cas présent, on pourrait presque parler d’une arnaque, puisqu’il ne s’agit pas réellement du livre de Roger Sterling. Peut-être est-ce la preuve d’une publicité réussie ! Il a donc la même couverture que l’on a pu apercevoir dans Mad Men, mais il ne contient en réalité qu’une compilation de lignes de dialogues venant du show. Malgré tout, c’est toujours assez marrant à lire.

5. The Missing DoSAC Files (The Thick of It)

Il ne s’agit pas à proprement parler d’un véritable livre, puisque c’est un dossier appartenant à Michael F’ing Tucker . Il l’a oublié dans un taxi et on peut donc découvrir dedans un certain nombre de rapports et de mémos en tout genre écrit par Tucker et les membres du DoSAC. On se croirait véritablement plongé en plein cœur d’un épisode de The Thick of It.

6. Le journal secret de Laura Palmer & L’autobiographie de l’agent très spécial Dale Cooper (Twin Peaks)

Laura Palmer est décédée, comme vous le savez surement. Voici donc un moyen de mieux la connaitre, puisque (dont certaines pages sont absentes) nous entraine dans sa vie privée. Ce n’est d’ailleurs pas le seul livre tiré de l’univers de Twin Peaks, puisque Dale Cooper nous offre son autobiographie. En bonus, il existe également un guide de la ville : “Welcome to Twin Peaks: An Access Guide to the Town“, ainsi qu’un livre sur L’histoire secrète de Twin Peaks.

7. The Ferengi Rules of Acquisition, par Quark (Star Trek: Deep Space Nine)

Les livres dans le futur ne s’achètent plus vraiment de la même façon, mais nous avons tout de même le droit à “The Ferengi Rules of Acquisition“, celui qui a été écrit par le célèbre Ferengi basé sur la station spatiale Deep Space Nine, Quark. Ce petit livre (84 pages) contient les règles de son peuple, une jolie extension de l’univers de la série pour les fans les plus curieux.

8. La série Nikki Heat, par Richard Castle (Castle)

Quand Castle (Nathan Fillion) rejoint la police de New York et commence à travailler en collaboration avec Beckett (Stana Katic), il se mit à utiliser ses enquêtes comme source d’inspirations pour les romans de sa série Nikki Heat. Ceux-ci ont donc été réellement publiés et leur succès à mener à l’apparition de romans de la série Derek Storm que Rick écrivait justement avant sa rencontre avec Beckett. D’ailleurs, on peut également trouver les histoires de Derek Storm en comic books.

9. Pawnee: The Greatest Town in America par Leslie Knope (Parks and Recreation)

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Pawnee par une de ses plus célèbres habitantes, native et fière de l’être. C’est donc tout un programme que Leslie Knope de Parks & Recreation nous promet dans le guide intitulé “Pawnee: The Greatest Town in America” qu’elle a rédigé au sujet de sa ville adorée d’Indiana.

10. Bad Twin, par Gary Troup (Lost)

Le pauvre Gary Troup est décédé lors du crash du vol 815 sur la fameuse île de Lost. Heureusement, son manuscrit, “Bad Twin ” n’a pas disparu et Hurley n’est pas le seul à l’avoir lu donc, puisqu’il est disponible à la vente pour tout le monde. Cela parle d’un détective privé qui plonge dans le mystère entourant la disparition d’un jumeau nommé Widmore.

11. Psych’s Guide to Crime Fighting for the Totally Unqualified

Vous n’êtes pas du tout qualifiés pour être des détectives privés, mais cela ne vous empêche pas de mener des enquêtes ? Idem pour Shawn Spencer et Burton Guster de la série Psych. D’ailleurs, ils ont écrit tous les deux un livre intitulé “Psych’s Guide to Crime Fighting for the Totally Unqualified” qui pourrait bien vous aider, même si vous n’êtes pas un faux medium.

12. How to Archer: The Ultimate Guide to Espionage and Style and Women and Also Cocktails Ever Written, par Sterling Archer

Qui n’a pas rêvé d’être James Bond ? Sterling Archer vous livre tous ses secrets pour être le meilleur des espions dans son livre “How to Archer“. De la tenue qu’il faut porter à ce qu’il faut boire en passant par des conseils sur comment bien battre son ennemi. Le tout, naturellement, avec tout le génie dont Archer est capable, c’est-à-dire en assurant de bons fous rires. Un incontournable pour les fans de la série animée de FX.

13. Snow Falling, par Jane Gloriana Villanueva (Jane The Virgin)

Amatrice de romans à l’eau de rose et de telenovelas, Jane Gloriana Villanueva rêve de devenir une romancière publiée. Cela va lui prendre trois saisons, mais elle va y parvenir grâce à “Snow Falling“, une romance historique située à Miami en 1902. Si l’œuvre fut célébrée par Rogelio De La Vega et d’autres auteur, Jane a eu bien des difficultés à se remettre de la critique négative qu’elle a reçue.

14. Marriage Vacation, par Pauline Brooks (Younger)

Ce n’est pas l’héroine qui publie son autobiographie dans Younger, mais Pauline Turner Brooks. Avec “Marriage Vacation“, cette dernière retrace sa relation avec Charles, son mari et l’homme à la tête de la maison d’édition Empirical Press. Liza est alors l’éditrice du livre que vous pouvez naturellement vous procurer pour découvrir la fameuse page 58 qui fait tant parler !

15. Toast on Toast, par Steven Toast (Toast of London)

Si vous avez toujours voulu devenir acteur, ne cherchez plus ! L’inimitable (pour les plus mauvaises raisons) acteur et légendaire comédien de voix-off Steven Toast vous dit tout ce qu’il y a à savoir dans “Toast on Toast“, le tout naturellement avec des anecdotes sur sa carrière, entre les planches, le petit écran et le studio d’enregistrement. Et dans le cas présent, on conseillera même de vous tourner vers l’audiobook, Steven Toast en personne s’occupant bien évidemment de la lecture.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.