Contrairement aux frères Ashmore par exemple, Mamie et Grace Gummer ne sont pas sœurs jumelles. Cela dit, la ressemblance est tellement flagrante que cela prête parfois à confusion.

Ce qui n’aide pas non plus à faire la différence entre les filles de Meryl Streep est l’évolution parallèle de leur carrière. Si elles ont toutes les deux faits du cinéma, elles sont régulièrement sur notre télévision, jamais dans la même série, mais jamais trop éloignées non plus.

Voici un tour d’horizon (non exhaustif) de la carrière des Gummer sur le petit écran. Aviez-vous reconnu laquelle des deux jouait dans les séries que vous regardiez ?

Mamie Gummer dans John Adams (2008)

Nous commençons avec une touche de prestige, puisque Mamie Gummer joua Sally Smith Adams dans la mini-série la plus récompensée de l’histoire du petit écran, et à juste titre, John Adams. Dans l’histoire du second Président américain, elle tient un rôle secondaire, celui de sa belle-fille, l’épouse de Charles et la sœur de William Stephens Smith (joué par Andrew Scott) qui se maria à Abigail (Sarah Polley) qui était donc la fille de John et ainsi sœur de Charles.

Grace Gummer dans Gigantic (2010-2011)

Gace Gummer débuta dans un teen show, puisqu’elle tenait le rôle d’Anna Moore dans Gigantic. Un rôle taillé sur mesure, étant donné qu’elle incarnait la fille d’un couple de stars Hollywoodiennes.

Mamie Gummer dans Off the Map (2011)

Toutes les séries de Shonda Rhimes ne sont pas devenues de hits, comme nous le rappelle Off The Map. Dans ce Grey’s Anatomy dans la jungle, Mamie Gummer était le docteur Mina Minard.

Grace Gummer dans Zero Hour (2013)

Grace Gummer est elle aussi passée par une série ABC qui fut rapidement annulée. Dans Zero Hour, sorte de Da Vinci Code en série avec Anthony Edwards qui cherchait sa femme kidnappée, Grace était l’agent Paige Willis.

Mamie Gummer dans The Big C (2012)

C’est Mamie Gummer qui formait avec Hamish Linklater le couple Dave et Maxine Cooper, deux futurs parents dont le bébé devait être adopté par Cathy (Laura Linney) dans The Big C. Cependant, cela ne se passa pas exactement de la meilleure façon qui soit, Dave et Maxine étant de mauvaises personnes, pour faire simple.

Grace Gummer dans The Newsroom (2013-2014)

Hamish Linklater a joué les personnes malfaisantes pendant un temps, mais il ne s’est pas associé à une Gummer dans The Newsroom. Ici, Grace était pourtant présente, mais elle tenait un rôle qui n’était pas connecté directement à Linklater. Elle était Hallie Shea, une journaliste qui entama une relation avec Jim (John Gallagher, Jr.).

Mamie Gummer dans Emily Owens M.D. (2012-2013)

Il semble que Mamie Gummer voulait vraiment avec une carrière dans le médical à la télévision. Elle est ainsi devenue Emily Owens M.D. sur The CW, mais cela ne fonctionna pas non plus.

Grace Gummer dans American Horror Story (2013-2015)

C’est donc Grace qui participa au Freak Show d’American Horror Story dans le rôle de Penny/Millie dont le père, joué par Lee Tergesen (qui apparaissait dans les mêmes épisodes de The Big C que Mamie !), transforma en « monstre » en lui faisant notamment tatouer le visage.

Mamie Gummer dans The Good Wife (2010-2015)

Quand elle n’essaie pas d’être docteure, Mamie Gummer est avocate dans The Good Wife. Elle incarnait en effet de manière récurrente Nancy Crozier qui aime jouer les naïves pour mieux tromper ses opposants. Elle affronta donc de nombreuses fois Alicia (Julianna Margulies) au fil des ans. Elle reprend le rôle dans The Good Fight.

Grace Gummer dans Extant (2014-2015)

Grace Gummer a elle aussi été dans un show sur CBS, mais d’un autre genre. Dans Extant, elle était en effet Julie Gelineau, l’assistante de John Wood (Goran Visnjic) qui développa le jeune robot nommé Ethan (Pierce Gagnon).

Mamie Gummer dans Manhattan (2015)

C’est Mamie Gummer qui, dans la saison 2 de Manhattan, incarna Nora, l’agent double au service des Russes qui cherchaient à voler les secrets de la Bombe et qui se trouva dans une situation compliquée avec son partenaire qui voulait tout abandonner.

Grace Gummer dans Mr. Robot (2016)

Introduite dans la saison 2 de Mr. Robot, Grace Gummer a joué Dominique « Dom » DiPierro, l’une des membres du FBI qui enquête sur le hack d’E Corp et qui va découvrir plus qu’elle ne l’imaginait.

Mamie Gummer dans The Collection (2016)

Mamie Gummer était au casting de The Collection, une série Amazon UK qui nous entraine dans le milieu de la mode parisienne au lendemain de la Seconde Guerre mondiale en 1947. Elle incarne une expatriée américaine qui vit à Paris depuis 10 ans et qui a épousé Paul Sabine (Richard Coyle) qui est à la tête d’une maison de haute couture.

Grace Gummer dans Good Girls Revolt (2016)

Au série historique, mais avec Grace Gummer cette fois qui joue Nora Ephron, à l’époque où elle était encore journaliste, puisque Good Girls Revolt nous plonge dans les années 60 au cœur de la rédaction de Newsweek pour nous parler de femmes qui se sont battues pour leurs droits et leurs carrières dans ce monde qui était très masculin à l’époque.

Mamie Gummer dans True Detective (2019)

Dans la troisième saison de True Detective, c’est Mamie Gummer qui incarne la mère des enfants disparus qui sont le sujet de l’enquête qui se déroule sur trois périodes temporelles.

Grace Gummer dans The Hot Zone (2019)

Nous retrouvons Grace Gummer dans la première saison de The Hot Zone qui suivait Nancy Jaax (Julianna Margulies), une pathologiste vétérinaire qui a identifié pour la première fois le virus Ebola après son apparition chez des singes. Grace Gummer incarne Melinda Rhodes, une des premières personnes à avoir traqué le virus Ebola dans la jungle.

Mamie Gummer dans The Right Stuff (2020)

Mamie Gummer retourne dans le drame historique avec The Right Stuff aka L’Étoffe des héros qui retrace le parcours des pionniers de la conquête spatiale américaine. Plus spécifiquement, la série scénarisée par Mark Lafferty revient sur l’histoire vraie de sept astronautes qui participèrent au programme Mercury. L’actrice apparait dans le rôle de Jerrie Cobb, une aviatrice qui a fait partie du programme Mercury 13.

Grace Gummer dans Dr. Death (2021)

Grace Gummer incarne elle aussi une fois de plus une personne qui existe réellement, puisqu’elle prête ses traits à Kim Morgan dans le true crime drama de Peacock/StarzPlay Dr Death, l’histoire vraie du Dr Christopher Duntsch (Joshua Jackson), une star montante et meurtrière de la communauté médicale de Dallas au Texas. Morgan était l’infirmière et l’assistante de Duntsch.