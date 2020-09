Marie Avgeropoulos : Avant The 100, où vous avez déjà pu voir l’interprète d’Octavia ?

Marie Avgeropoulos est une actrice canadienne dans la trentaine qui a commencé il y a presque 10 ans. Aujourd’hui connu pour être l’interprète d’Octavia Blake dans The 100, il y a fort à parier que vous ayez déjà croisé l’actrice sur votre petit écran sans le savoir si vous êtes amateurs de séries de genre.

De l’apparition fugace à un rôle plus notable, voici 8 séries avec Marie Avgeropoulos. Vous en souveniez-vous ?

Supernatural

Marie Avgeropoulos fait ses premiers pas sur le petit écran dans Supernatural. Elle est la jeune Taylor qui se fait tuer par noyade dans les toilettes au début de After School Special (4.13) après avoir insulté une autre étudiante. Notons qu’il y a également Candice Accola de The Vampire Diaries dans cet épisode.

Harper’s Island

Marie Avgeropoulos est Stacy DeKnight dans la série d’horreur Harper’s Island, une strip-teaseuse qui est présente dans la dernière partie de l’épisode 4 pour l’enterrement de vie de garçon de Henry Dunn.

Eureka

Marie Avgeropoulos est Bonnie dont le père a eu un accident de voiture dans Eureka (saison 4, épisode 12). Allison lui apporte son aide. L’actrice n’a cependant pas de scène avec Erica Cerra (Jo, ou ALIE dans The 100).

Fringe

Marie Avgeropoulos est une serveuse interrogée par Olivia dans l’épisode White Tulip (2.18) le temps d’une scène dans Fringe. C’est donc moins que Richard Harmon (Murphy dans The 100) qui apparait également dans cet épisode.

Human Target

Marie Avgeropoulos est Jamie, l’intérêt amoureux du fils de la famille que protège Chance et son équipe dans cet épisode 6 de la saison 2 de Human Target qui est aussi celui de Noël.

The Inbetweeners

Marie Avgeropoulos est la lycéenne Samantha dans la version américaine de The Inbetweeners qui a bien entendu attiré le regard d’un des protagonistes. Elle est dans 4 épisodes.

Cult

Marie Avgeropoulos est Kristie, une fan plus que dévouée au show Cult. Sa dévotion la pousse même à prendre en otage un homme et à se rapprocher de l’acteur Roger Reeves (Robert Knepper). L’actrice est récurrente et joue dans 10 épisodes (sur 13).

90210

Marie Avgeropoulos est Cassie McCoy, une surfer professionnelle qui pourrait devenir le visage de l’entreprise de Liam s’il parvient à lui obtenir un concert privé avec la pop star Olly Murs dans l’épisode 19 de la saison 5 de 90210.

