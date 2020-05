Matt Czuchry : Où avez-vous déjà vu le Dr Conrad Hawkins de The Resident ?

Matt Czuchry joue au docteur pour FOX au sein de The Resident, série en diffusion sur TF1 tous les mercredis soirs. Il endosse ainsi le rôle du Resident Conrad Hawkins, un compétent et prétentieux médecin qui se retrouve à devoir former le jeune docteur Devon Pravesh au Chastain Park Memorial d’Atlanta. Il confronte ainsi le nouveau venu aux réalités du métier, où l’argent occupe une place prépondérante au dépriment de la santé des patients.

Voilà 20 ans maintenant que l’acteur a commencé sa carrière, d’abord en guest ou récurrent avant de s’établir solidement dans le paysage sérielle. Retour sur 5 rôles marquants :

Young Americans (2000)

Spin-off de Dawson, Young Americans nous propose de passer du temps à la prestigieuse Rawley Academy en compagnie de Will Krudski, lycéen sans le sou qui a obtenu une bourse pour étudier pendant l’été.

C’est en tout cas dans cette série que Matt Czuchry a plus ou moins fait ses débuts à la télévision, dans la peau de Sean, meilleur ami de Will, membre de l’équipe de baseball et ami d’enfance de Bella. Il apparait dans 5 épisodes sur 8 produits.

Hack aka Le Justicier de l’ombre (2003-2004)

David Morse est un ancien policier reconverti en chauffeur de taxi qui ne peut s’empêcher d’aider les autres. Son ancien partenaire (Andre Braugher) lui fournit des informations quand il en a besoin.

Matt Czuchry rejoint la série dans sa seconde saison (où il participe à 12 épisodes) dans la peau de Jamie Farrel, un jeune arnaqueur qui a fui sa riche famille. Mike lui sauvera la vie, et il reste pour lui apporter son aide.

Gilmore Girls (2004-2007)

Matt Czuchry a, à l’évidence, la tête de quelqu’un issu d’une famille aisée. En tout cas, après Hack, c’est dans ce registre qu’il poursuit avec Gilmore Girls – l’un de ses rôles les plus emblématiques. Il incarne Logan, gosse de riche que Rory rencontre à Yale. Il deviendra son petit ami et sera présent jusqu’à la fin de la série. Il est aussi dans le revival Gilmore Girls : A Year in the Life.

Friday Night Lights (2008)

Direction Dillon, Texas, petite ville animée par le football dans Friday Night Lights qui connait des moments difficiles au cours de sa seconde saison. L’un d’entre eux concernera donc Matt Czuchry justement, l’acteur endossant pour 4 épisodes le rôle du petit ami de Lyla Garrity lorsque cette dernière s’investit fortement dans une organisation pour jeunes chrétiens et fait de la radio. Son personnage est unidimensionnel, il existe avant tout pour être placé entre Lyla et Tim Riggins – qui a décidé de la reconquérir. Et tragiquement, c’est le genre de rôles qu’on se souvient le plus souvent pour de mauvaises raisons.

The Good Wife (2009-2016)

Matt Czuchry devient l’avocat Cary Agos pour The Good Wife, aujourd’hui son rôle pour lequel il est le plus connu. Il faut dire qu’il sera présent tout du long de la série, soit 154 épisodes, même si son personnage ne fut pas toujours très bien employé. Diplômé d’Harvard, il est donc au départ le concurrent direct d’Alicia Florrick au cabinet Lockhart/Gardner. Le rapport de force entre les deux personnages évoluera tout du long de la série.

