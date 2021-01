Matthew Goode (A Discovery of Witches) : entre petit et grand écran, le gendre idéal

Habitué du petit et du grand écran, son nom et son visage ne vous sont sûrement pas inconnus : Matthew Goode est partout, des deux côtés de la Manche et plus spécifiquement, il se trouve en ce moment dans la saison 2 de A Discovery of Witches sur Sky (et prochainement diffusée en France sur Syfy France)

Issu d’une famille recomposée de cinq enfants, il use les bancs de l’université de Birmingham puis de la Webber Douglas Academy of Art où il étudie le théâtre. Il fait ensuite ses premières armes à la télévision dans des séries comme The Inspector Lynley Mysteries ou He Knew He Was Right. Mais son premier grand rôle se trouvera sur le grand écran et sous la houlette d’un des réalisateurs les plus importants.

Tom Hewett dans Match Point (2005)

Dans le long-métrage de Woody Allen, il est Tom Hewett, un riche bourgeois qui se lie d’amitié avec Chris Wilton (Jonathan Rhys Meyer) et l’accueille dans sa famille, jusqu’à ce que ce dernier se marie avec sa soeur Chloe (Emily Mortimer). Mais c’est surtout la fiancée de Tom, Nola (Scarlett Johansson) qui intéresse Chris. Ce qui pourrait être un rôle secondaire pour Goode le propulse sur le devant de la scène tant sa partition impressionne dans ce thriller sentimental.

Sa carrière se poursuit lentement mais sûrement sur le grand écran, l’acteur jonglant entre comédie romantique (Imagine Me & You), biopic (Copying Beethoven) et drames (The Lookout). Il faudra attendre pourtant trois ans avant de le retrouver dans un premier rôle.

Charles Ryder dans Brideshead Revisited (2008)

Basé sur le roman éponyme d’Evelyn Waugh, ce film le met en avant dans le rôle de Charles Ryder, un étudiant qui est intégré à la haute société britannique des années 40 par son ami Lord Sebastian Flyte (Ben Whishaw). Dans cette histoire sentimentale au casting prestigieux (Emma Thompson, Hayley Atwell, Michael Gambon), Matthew Goode retranscrit parfaitement l’ambivalence et la répression des désirs de l’époque et marque durablement par sa prestation.

Si sa vie personnelle reste relativement stable (marié depuis 2007 avec Sophie Dymoke avec laquelle il a eu trois enfants), sa carrière fait un véritable bond en avant, alternant les rôles entre la télévision et le cinéma. On le croise alors dans A Single Man de Tom Ford (2009), en Ozymandias dans Watchmen de Scott Snyder (2009) ou Burning Man (2011). Des rôles de prestige, des choix de carrière hétéroclites et judicieux, notamment avec sa participation avec Park-Chan Wook :

Charlie dans Stoker (2013)

Dans ce thriller psychologique écrit par Wentworth Miller, Goode fait face à Nicole Kidman et Mia Wasikowska dans le rôle d’un oncle charismatique qui va semer le trouble entre la mère et la fille suite à la mort de son frère. Avec ce rôle, l’acteur nous montre une autre facette de son jeu, prouvant son éclectisme dans un drame hitchcockien dans lequel il se glisse sans souci.

Après avoir brillé au cinéma, il faut se tourner vers la télévision pour trouver les prochains grands rôles du Britannique. Il fait partie de la distribution de la mini-série de la BBC, Death Comes to Pemberley ou encore dans un des rôles principaux de Dancing on the Edge, série qui suit un groupe de musiciens noirs dans le Londres des années 30. Matthew Goode se construit alors une place de choix sur les écrans, prêt alors à aller à la conquête du public américain.

Finn Polmar dans The Good Wife (2014-2015)

Introduit dans la saison 5, les fans de The Good Wife font la connaissance de Finn Polmar suite au départ de Josh Charles. Matthew Goode vient alors se poser comme ami puis potentiel intérêt amoureux d’Alicia Florrick. S’il séduit l’avocate, il en sera de même pour le public et son charme opérera pendant 28 épisodes, jusqu’à son départ soudain (et regretté) en fin de saison 6.

Le cinéma lui fait alors de nouveau les yeux doux et l’acteur enchaîne les productions comme le nommé aux Oscars The Imitation Game dans le rôle de Hugh Alexander ou Allied de Robert Zemeckis aux côtés de Marion Cotillard et Brad Pitt. Mais si on le reconnait dernièrement, c’est surtout pour son rôle de dandy dans une des séries britanniques les plus populaires de cette dernière décennie.

Henry Talbot dans Downton Abbey (2014-2015)

Guest-star en saison 5, son personnage de prétendant à la main de Mary prendra du galon en saison 6 en devenant régulier. S’il arrive tard dans le soap historique, Matthew Goode marque son empreinte en incarnant Henry, celui qui va réchauffer le cœur meurtri de la jeune veuve et héritière après une relation faite de non-dits et actes manqués. Son charisme nous fera presque oublier Matthew et permet à la série de se terminer sur une note joyeuse.

Matthew Goode reste ensuite dans le period piece en endossant le costume d’Antony Armstrong-Jones en saison 2 de The Crown, photographe et réalisateur qui va semer la zizanie entre Elizabeth II et sa soeur Margaret, puis en jouant dans l’adaptation d’Ordeal By Innocence d’Agatha Christie. Il a également un petit rôle dans le long-métrage Le Cercle littéraire de Guernesey.

Vous avez déjà tout vu de lui ? Pas de panique ! A Discovery of Witches est destinée à faire un retour avec une saison 3, mais on aura l’occasion de le revoir avant dans The King’s Man: Première mission.

