Matthew MacFadyen : De Spooks à Succession, entre espionnage et period drama

Comme beaucoup d’acteurs britanniques, la carrière de Matthew MacFadyen se compose d’un certain nombre de rôles marquants dans un period drama. Il n’a bien évidemment pas fait que cela, mais il n’avait pas eu non plus l’occasion de se glisser dans la peau d’un personnage comme Tom Wambsgans dans Succession. Dans la série plébiscitée de HBO, l’acteur joue alors l’ambitieux, mais peu sûr de lui-même mari de Siobhan “Shiv” Roy, fille de Logan Roy, père narcissique et fondateur du conglomérat Waystar Royco.

Matthew MacFadyen a étudié le théâtre à l’Oakham School, avant de rejoindre à 17 ans la prestigieuse Royal Academy of Dramatic Art à Londres dont il ressort diplômé en 1995. Il rejoint ensuite une troupe de théâtre avant de faire ses débuts à la télévision.

Il fait par ailleurs sa percée sur le petit écran en endossant le rôle de Hareton Earnshaw dans l’adaptation des Hauts de Hurlevents de la chaine britannique ITV en 1998. Suivra alors plusieurs productions notables : la difficile Warriors (1999), The Way We Live Now (2001), The Project (2002) encore Perfect Strangers (2002), de Stephen Poliakoff qui lui vaudra de nombreuses critiques positives.

Alternant entre théâtre, télévision et cinéma, la carrière de Matthew MacFadyen ne tarde pas à prendre un tournant…

2002-2004 : Spooks, un espion nommé Tom Quinn

Matthew MacFadyen gagne une reconnaissance publique lorsqu’il se lance dans l’espionnage avec Spooks, ou MI-5 en France. Il endosse alors le rôle de Tom Quinn, chef de la Section D, une division anti-terroriste des servies secrets britanniques. Ce dernier est un agent sérieux et respecté par son équipe, particulièrement dévoué à son travail. Cependant, sa perception de son travail, avec une conscience qui se fait entendre, va évoluer au fil des épisodes et le pousser à remettre bien des choses en question.

L’acteur fut présent durant les deux saisons, ainsi que deux épisodes de la saison 3. En plus de lui fournir une reconnaissance, c’est sur la série que Matthew MacFadyen rencontra Keeley Hawes (The Durrells, Bodyguard), qu’il a épousé en 2004 et avec laquelle il a eu deux enfants.

2005 : Le nouveau Mr Darcy dans Orgueil et Préjugés

Après son départ de Spooks, il ne faudra pas longtemps à l’acteur pour retrouver un rôle qui va le faire connaitre auprès d’une plus large audience encore. Il marche ainsi en 2005 dans les pas de Colin Firth en devenant Mr Darcy dans l’adaptation cinématographique d’Orgueil et Préjugés devant la caméra de Joe Wright, aux côtés de Keira Knightley. Alors inconnu sur la scène internationale, le film change ce fait. Il suscite des critiques variés pour son interprétation, certains ayant été agréablement surpris et séduit par la retranscription de la personnalité sensible du personnage et d’autres ayant trouvé un manque de progression émotionnelle dans son jeu.

Orgueil et Préjugés est la première collaboration de l’acteur avec Joe Wright, qu’il retrouvera sur Anna Karenina en 2012. Au cinéma, Matthew MacFadyen a également joué dans la version steampunk de Les Trois mousquetaires (2011), la populaire comédie britannique Death at a Funeral (2007) ou encore le célébré Frost/Nixon (2008)

Côté série, on peut croiser l’acteur dans Ashes to Ashes et Miss Marple avant qu’il ne tienne le premier rôle masculin de l’adaptation de Little Dorrit.

2009 : Un BAFTAs pour Criminal Justice

Matthew MacFadyen décroche sa première nomination aux BAFTAs avec le téléfilm Secret Life (2007) qui aborde le difficile sujet de la réinsertion d’un pédophile. Ce sera néanmoins avec un autre rôle intense que l’acteur repartira avec la statuette, à savoir pour sa participation à la saison 2 de Criminal Justice, pour meilleur acteur de second rôle.

On suit plus spécifiquement Juliet (Maxine Peake) qui se retrouve dans le système suite à la mort de son mari, joué par Matthew MacFadyen. Ce dernier est alors présenté comme une bonne personne, un avocat qui s’entraine pour participer à un marathon et qui est inquiet pour la santé de sa femme – ou bien, cherche-t-il à la contrôler ? L’acteur fait peu dans l’ensemble de cette saison, mais fait forte impression avec le temps imparti.

2010 : L’exploration de l’histoire avec Any Human Heart

L’année 2010 sera l’année de la collaboration avec Hayley Atwell. En effet, les deux acteurs font partie de la distribution des Piliers de la Terre, minisérie nous retraçant la construction d’une cathédrale d’après le roman de Ken Follett. Ils partagent également l’affiche d’une autre mini-série, à savoir Any Human Heart, adaptation du roman de William Boyd qui nous relate le destin de Logan Mountstuart, écrivain né au début du XXe siècle, et qui va connaître tout au long de ce dernier la guerre, l’amour, la tragédie, la déchéance, la richesse, la pauvreté, le conflit et la paix. Logan est un personnage alors incarné par trois acteurs : Sam Claflin, Matthew MacFadyen et Jim Broadbent. Hayley Atwell incarne quant à elle Freya, le grand amour de Logan.

Notons que les deux acteurs se retrouveront quelques années plus tard pour la nouvelle adaptation du roman classique d’EM Foster, Howard’s End pour explorer l’histoire de trois familles issues de classes sociales différentes dans l’Angleterre Édouardienne.

2012-2016 : Détective à l’ère Victorienne dans Ripper Street

On reste dans le period drama, mais un qui est bien plus violent avec Ripper Street. Cette série policière a su se faire une place dans le paysage télévisuel anglais en offrant une excellente représentation du Londres victorien, d’un quartier traumatisé et marqué par le passage de Jack L’Éventreur. L’histoire commence par ailleurs 6 semaines après le dernier meurtre du tueur en série et suit l’inspecteur Edmund Reid (Matthew Macfadyen), le sergent Bennet Drake (Jerome Flynn) et le capitaine Homer Jackson (Adam Rothenberg) qui mènent de nombreuses investigations dans un quartier touché par une grande pauvreté, l’immigration, les grèves, les dernières évolutions, les scandales et autres crises.

Durant 5 saisons Matthew Macfadyen incarne alors l’inspecteur Edmund Reid qui est basé sur une personne réelle. Présentement, Reid est un workaholic qui est animée par son échec dans l’affaire de Jack l’Eventreur et la mort présumée de sa fille Mathilda.

En parallèle à Ripper Street, l’acteur a joué dans la mini-série The Enfield Haunting, la courte comédie Ambassadors ou encore dans le biopic The von Trapp Family: A Life of Music.

2018- : Il rejoint la famille Roy dans Succession

Après plusieurs saisons dans la peau d’un détective, Matthew MacFadyen change radicalement de registre grâce à Succession, série à succès de HBO qui s’intéresse à la famille Roy, dont le patriarche Logan Roy (Brian Cox) est à la tête de Waystar Royco, un conglomérat médiatique à la portée internationale. Matthew MacFadyen incarne Tom, le mari de Shiv, un homme à la fois ambitieux mais aussi lâche. Il veut être aussi stratégique que sans pitié, mais il manque de confiance en lui pour y parvenir. Il en ressort alors souvent un peu embarrassé, et avec un sens de l’humour plutôt agressif qui peut mettre mal à l’aise. Un rôle que MacFadyen incarne à la perfection et qu’il continuera de camper encore quelque temps, la série a été renouvelée pour une saison 4.

Entre deux saisons de Succession, l’acteur a tourné dans la minisérie Quiz qui revient sur le scandale du jeu Qui veut gagner des millions ayant eu lieu en 2001. Matthew Macfadyen prête ainsi ses traits à Charles Ingram qu’il incarne avec une naïveté parfaite.

*

Vous avez déjà tout vu de lui ? Pas de panique, la saison 3 de Succession se poursuit et on le retrouvera prochainement dans le long-métrage La Ruse (Operation Mincemeat) qui doit sortir dans les salles françaises en janvier 2022.