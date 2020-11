5 des meilleurs Présidents de séries pour lesquels on voterait bien

En ce jour d’élections présidentielles aux États-Unis, il est assez aisé de se demander pour quels Présidents de séries on aurait bien voté. La réponse est évidente pour qui a regardé The West Wing, mais on ne peut pas s’arrêter là après tout (non ?).

Néanmoins, quand on commence à réfléchir à la question, il semble que les scénaristes de séries aiment les mauvais leaders ou préfèrent les cantonner à n’être que des clichés. Quand ils les mettent en avant, ils prennent également rarement des positions très tranchées (comme dans Designated Survivor ou Commander in Chief par exemple).

De toute façon, il y a déjà des choix assez évidents. En voici donc 5, mais ne vous gênez pas pour proposer dans les commentaires le Président de fiction qui aurait votre vote :

Josiah Bartlet dans The West Wing

Ainsi, dans The West Wing, Jed Bartlet (Martin Sheen) est probablement le meilleur Président des États-Unis imaginable. Il a tout ce que l’on souhaite trouver dans un leader. Il est intelligent, sympathique, éduqué, ouvert à la discussion, responsable et entièrement dévoué à sa fonction. Il avait ses défauts, mais cela ne l’empêche pas de représenter un idéal qui parait aujourd’hui impossible à atteindre.

Birgitte Nyborg dans Borgen

Techniquement, elle n’était pas « présidente », mais Première ministre, puisque le Danemark est une Monarchie constitutionnelle. Cela dit, dans Borgen (qui revient prochainement), Birgitte Nyborg (Sidse Babett Knudsen) est tout à fait à sa place dans cette liste. Elle a su affronter avec intelligence les nombreux obstacles mis sur sa route, prenant parfois des décisions peu populaires, mais ne perdant pas sa détermination pour autant.

David Palmer dans 24

Autre idéal vendu par la télévision américaine et donc par 24, David Palmer a été le premier Président noir américain (de fiction, naturellement). En son temps, il était toujours en danger ou presque, mais cela ne l’empêcha pas d’être un bon Président, prêt à faire des sacrifices même personnels pour sauver la démocratie.

Allison Taylor dans 24

Bien entendu, 24 a eu son lot de POTUS et tous n’étaient pas bons, au contraire. Cela dit, Allison Taylor (Cherry Jones) se trouve du côté des meilleurs, même si elle était probablement trop idéaliste pour le job. Son principal défaut est de ne pas toujours écouter les conseils venant des bonnes personnes et elle en paya le prix.

Conrad Dalton dans Madam Secretary

À ses débuts, Madam Secretary était une de ces séries qui a pris soin de ne pas placer ses personnages dans des partis politiques spécifiques. Cela changea progressivement et même si Elizabeth McCord (Téa Leoni) était non-affiliée, Conrad Dalton (Keith Carradine) était un républicain qui se trouva obligé de devenir indépendant quand il rejeta la stupidité de certaines position adoptée par les membres de son parti politique. Son éthique et son sens de la justice et du sacrifice font de lui un des grands Présidents du petit écran.

