Avant Star Trek Discovery, Michelle Yeoh en 5 rôles

Actuellement sur le petit écran américain dans la série Star Trek Discovery, Michelle Yeoh vole la vedette à ses collègues à chacune de ses apparitions dans le rôle de Philippa Georgiou, capitaine/impératrice/espionne extraordinaire qui pourrait avoir prochainement son propre spin-off.

Bien entendu, ce n’est pas la première participation de l’actrice à une série américaine, puisque l’on a déjà pu la croiser dans Marco Polo sur Netflix ou encore dans Strike Back sur Cinemax. Néanmoins, ce ne sont pas ces shows qui l’ont rendue célèbre.

Profitons de la diffusion de la saison 3 de Star Trek Discovery pour regarder en arrière sur sa carrière qui débuta en Chine dans les années 80. Elle est apparue dans plus d’une quarantaine de films, en voici 5 à voir parmi les plus connus.

1. Police Story 3: Supercop (1992)

Loin d’être le premier film d’action de Michell Yeoh, Police Story 3 est clairement le plus gros succès de son début de carrière, et le long métrage n’est pas devenu culte pour rien. Elle s’impose comme étant l’égale de Jackie Chan pour lutter contre un syndicat du crime, ce qui donna des scènes d’action détonantes et mémorables.

2. Les Sœurs Soong (1997)

Premier rôle dramatique qui l’éloigne du cinéma d’action, Les Sœurs Soong offre à Michelle Yeoh l’opportunité de partager l’écran avec l’immense Maggie Cheung, mais aussi de prouver ses talents d’actrice dans un nouveau registre. Ce drame retrace l’histoire vraie de trois sœurs au destin extraordinaire qui influèrent sur le développement de la Chine.

3. Demain ne meurt jamais (1997)

Repérée par les producteurs de la franchise James Bond grâce à Police Story 3, Michelle Yeoh fait des débuts tonitruants sur le marché international avec Demain ne meurt jamais en devenant une Bond Girl pas comme les autres, puisqu’elle n’a pas besoin d’être sauvée par le célèbre 007, on peut même dire le contraire. Elle incarne ainsi une espionne chinoise faisant équipe avec James Bond (Pierce Brosnan) pour stopper un géant des médias qui veut contrôler le monde.

4. Tigre et Dragon (2000)

Malgré le succès de Demain ne meurt jamais, Michelle Yeoh a rencontré des difficultés à trouver une place à Hollywood. Cela changea avec Tigre et Dragon, un film d’arts martiaux réalisé par Ang Lee qui fut non seulement une réussite critique, mais également un gros succès commercial. L’histoire nous entraine dans la Chine du début du XVIIIe siècle avec Li Mu Bai (Chow Yun-fat) qui confie à son amie Shu Lien (Yeoh) la légendaire épée “Destinée”, mais cette dernière est volée par Yu Jiao Long (Zhang Ziyi).

5. Le Règne des assassins (2010)

Après presque une décennie loin du cinéma d’arts martiaux historique chinois, Michelle Yeoh fait donc un retour remarqué dans le genre en 2010, notamment avec Le Règne des assassins de Chao-Bin Su et John Woo. Dans la Chine antique, Zeng Jing (Michelle Yeoh), une tueuse experte qui a pris sa retraite se retrouve en possession de reliques dotées d’un super pouvoir. Elle doit alors faire face à une bande d’assassins.

Mais aussi dans un second rôle dans Sunshine de Danny Boyle, jouant une figure historique dans The Lady de Luc Besson ou encore en duo avec Jet Li dans Tai-Chi Master et plus récemment dans Crazy Rich Asians.

