Ming-Na Wen : entre l’héroïne Disney et la légendaire Agent du Shield

Si Ming-Na Wen a fait sa percée auprès du grand public grâce à Urgences, l’actrice est devenue un nom de la série de genre au cours de la dernière décennie et s’est imposée comme une héroïne bad-ass dans la série Marvel Agents of SHIELD.

Actrice sino-américaine née le 20 novembre 1963 sur l’île de Coloane à Macao, Ming-Na Wen s’intéresse rapidement à la comédie, en jouant dans des pièces de théâtre au lycée. Elle suit des études à Pittsburg où elle sortira diplômé de théâtre de l’Université Carnegie-Mellon.

1985-1995 : Les débuts de carrière avec Joy Luck Club et Street Fighter

Ming-Na fait ses débuts sur le petit écran américain dans la célébrée série pour enfants Mister Roger’s Neighborhood en 1985, avant de décrocher son premier rôle récurrent dans le soap américain As The World Turns, de 1988 à 1991.

Si l’actrice multiplie les seconds rôles et autres petites apparitions dans des productions plus ou moins intéressantes, elle parvient néanmoins à se faire remarquer à travers quelques prestations dans des œuvres bien différentes. D’abord, elle participe à The Joy Club Luck ou Le Club de la chance (1993), film de Wayne Wang d’après le roman d’Amy Tam. Le long-métrage nous relate l’histoire de quatre femmes, fuyant au péril de leur vie la Chine déchirée par la guerre, et de leurs filles respectives au destin plus clément et vivant aux USA. C’était alors le second film américain à mettre en scène un casting asiatique pour raconter une histoire américano-asiatique, après Flower Drum Song en 1961.

Ming Na change totalement de registre ensuite pour devenir Chun-Li dans Street Fighter – L’ultime combat (1994), adaptation de la série de jeux vidéos qui, à sa sortie, obtint de très mauvaises critiques, mais est devenue avec le temps une sorte de film culte. Notons que quelques années plus tard, l’actrice sera de nouveau à l’affiche d’une adaptation de jeux vidéos prêtant sa voix pour le film Final Fantasy : Les Créatures de l’esprit (2001).

1995-2004 : Le tournant avec Urgences

Si Ming-Na trouve des rôles au cinéma, elle ne se détourne pas pour autant de la télévision. Elle fait alors partie de la distribution de l’oubliée sitcom The Single Guy (Célibataire), avec Jonathan Silverman qui a duré deux saisons sur NBC, de 1995 à 1997.

C’est en rejoignant la série médicale ER ou Urgences que l’actrice fait sa véritable percée auprès du grand public. Elle est introduite au cours de la première saison en récurrente dans la peau du Dr. Jing-Mei « Deb » Chen, avant de devenir régulière à partir de la saison 6. Elle restera dans la série jusqu’à sa saison 11 comprise. Lorsque l’on fait sa connaissance, elle est étudiante en médecine, mais elle fait le choix de quitter cette branche après avoir failli tuer un homme. Elle pense alors que son avenir se trouve dans la recherche et met ainsi fin à sa formation. Elle refait son apparition quelques années plus tard au County General en tant que résidente de troisième année, ses parents ayant fait une grosse donation pour qu’elle y obtienne une place.

Urgences n’est par ailleurs pas la seule série médicale dans laquelle elle a joué, vu qu’on la retrouve à la tête d’Inconcievable en 2005 pour NBC, aux côtés de Jonathan Cake. Ensemble, ils ont fondé une clinique de la fertilité. L’aventure ne dura que le temps de 2 épisodes avant que la chaine la retire de l’antenne.

1998- : Mulan et le travail vocal

Avant de retourner aux Urgences, Ming-Na Wen est devenue une héroïne Disney en prêtant sa voix (mais ne chante pas) à Mulan (1998). Inspiré par la véritable légende de la jeune Hua Mulan, le film nous relate l’histoire d’une jeune fille vivant dans un village chinois qui a des difficultés à se plier aux conventions. Quand son pays est envahi par les Huns, Mulan, n’écoutant que son courage, s’engage à la place de son père dans le but de lui sauver la vie.

Depuis, Ming-Na a repris le rôle de Mulan à plusieurs reprises, que ce soit dans la suite direct en DVD (2004), le dessin animé Sofia The First (2014-2018), le jeu vidéo Kingdom Hearts II (2005ç ou encore dans Ralph 2.0 (2018) Ainsi, Mulan est devenue l’un de ses rôles les plus emblématiques.

Ce n’est également pas le seul personnage à qui elle a prêté sa voix et, à la même période que le premier long-métrage de Disney, on peut également l’entendre dans l’animé Spawn (1998-1999). Par la suite, on l’entend en tant que Détective Ellen Yin dans Batman (2004-2005) et plus récemment dans Les Gardiens de la Galaxie (2018) où elle prête sa voix à la super-héroïne Phyla-Vell.

2009-2012 : L’ère Syfy avec Stargate Universe et Eureka

Après les années Urgences et l’échec de Inconceivable, Ming-Na Wen décrocha un nouveau rôle de régulière dans le thriller Vanished, mais le succès ne fut pas non plus au rendez-vous pour cette série FOX de Josh Berman qui fut annulée au terme de ses 13 épisodes.

C’est en se tournant vers la série de genre que la carrière de Ming-Na trouve une nouvelle direction, en commençant avec Stargate Universe (2009-2011), dernière née de la franchise sur Syfy. Elle fait alors partie de l’équipage du Destiny qui se lance dans un voyage interstellaire qui ne durera cependant que deux saisons. Elle devient Camille Wray, directrice des ressources humaines de la CIS (Commission internationale de surveillance) qui se retrouve malgré elle à bord du vaisseau.

Après cette annulation, elle rebondit en rejoignant brièvement Eureka, autre série de la chaine Syfy, qui en est alors à sa quatrième saison.

2013- : Un agent du Shield

Un direct en DVD ou un petit épisode de Nashville occupe l’actrice avant qu’elle n’obtienne finalement le rôle qui a défini ses dernières années. Elle est en effet recrutée pour devenir une Agent du Shield. Plus spécifiquement, l’actrice devient régulière en 2013 dans Marvel : Les Agents du SHIELD, série dérivée du film Avengers appartenant à l’univers cinématographique Marvel.

Cette dernière nous propose de suivre les aventures d’une équipe de l’agence d’espionnage la moins discrète au monde, à savoir le SHIELD. Elle devient ainsi Melinda May, surnommée Cavalerie. Agent et pilote expérimentée, elle avait arrêté les missions de terrain après un incident. Amie proche de Phil Couslon, elle reprit le service à la demande de Nick Fury. Elle participera ainsi à stopper bien des menaces et affrontera l’HYDRA. Elle mène sa dernière mission sur ABC, la série approchant de sa conclusion.

Continuant sa collaboration avec Disney, elle a aussi récemment participé à un épisode de la saison 1 de The Mandalorian.

Côté vie privée, Ming-Na Wen s’est mariée en 1995 à Eric Michael Zee, avec lequel elle a eu deux enfants : une fille, Michaela Kitlin, née le 21 novembre 2000, et un fils, Cooper Dominic Zee, né le 12 octobre 2005.

Tags : Agents of SHIELD moins...

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.