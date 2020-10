Nathan Fillion : Où avez-vous déjà vu l’acteur de The Rookie ?

S’il porte aujourd’hui l’uniforme bleu des forces de l’ordre dans The Rookie, Nathan Fillion a déjà incarné plus d’un mémorable personnage du petit écran, que ce soit dans la série de genre avec Firefly ou dans l’univers policier avec Castle.

Acteur américano-canadien né le 27 mars 1971 à Edmonton, Alberta, Nathan Fillion commence naturellement sa carrière au Canada, que ce soit sur les planches ou devant la caméra, avant de déménager à New York et décrocher le rôle qui lança officiellement sa carrière.

1994-2001 : Les débuts de carrière avec On ne vit qu’une fois et Un toit pour trois

C’est en rejoignant le soap opera On ne vit qu’une fois (ou One Life to Live) en 1994 que Nathan Fillion se fait remarquer. Il incarne Joey Buchanan, le fils de Victoria Lord et Joe Riley, Sr. quand le personnage a alors 18 ans. Il décroche pour sa performance une nomination aux Daytime Emmy Award du meilleur jeune acteur dans une série télévisée dramatique, avant de quitter le soap pour se lancer dans d’autres projets. Il reprendra par ailleurs le rôle en guest en 2007.

Quittant New York pour Los Angeles, Nathan Fillion rejoint la distribution de la comédie Un toit pour trois (ou Two Guys, a Girl and a Pizza Place) en saison 2, côtoyant Ryan Reynolds, Richard Ruccolo et Traylor Howard. La série se centre sur les mésaventures de vingtenaires qui naviguent les aléas de la vie, professionnels et personnels. Notons que c’est à cette même période qu’on peut le voir dans le long-métrage Il faut sauver le soldat Ryan.

2002-2008 : La collaboration avec Joss Whedon, de Firefly à Dr. Horrible’s Sing-Along Blog

C’est au début des années 2000 que Nathan Fillion se fait une place dans la série de genre et développe sa collaboration avec Joss Whedon en prenant la tête du Serenity dans la courte Firefly (2002-2003) sur FOX. Prenant place en 2517 où l’humanité à abandonné la Terre pour coloniser de nouvelles planètes et lunes, la série suit l’équipage d’un vaisseau commandé par Malcolm « Mal » Reynolds. Si le show n’a pas trouvé le succès lors de sa diffusion, elle obtint un statut culte qui lui permet d’avoir le droit à un film, Serenity (2005) et des comic books.

Après cela, Nathan Fillion continuera de travailler avec le scénariste et réalisateur Joss Whedon, d’abord en participant à cinq épisodes de Buffy (2003), puis dans la websérie Dr. Horrible’s Sing-Along Blog (2008), et enfin dans l’adaptation cinématographique de Shakespeare Beaucoup de bruit pour rien (2012).

2006- : Le cinéma avec James Gunn et plus encore

Nous avons déjà évoqué son rôle dans Il faut sauver le Soldat Ryan et, dès ses débuts de carrière, Nathan Fillion voguera entre télévision et cinéma. C’est d’ailleurs sous la direction de James Gunn qu’il trouve l’un de ses rôles les plus marquants du grand écran, dans la comédie horrifique Horribilis (Slither) en 2006. Le film prend place dans une bourgade de Caroline du Sud qui est envahie par un par un parasite extraterrestre.

Les deux hommes étant meilleurs amis, l’acteur est connu pour avoir participé à à la majorité des réalisations de James Gunn (scènes coupées comprises) dont Super (2010), les Guardians of The Galaxy (2014) et le prochain Suicide Squad (2021). Sans oublier la web-série James Gunn’s PG Porn.

Parmi ses autres rôles au cinéma, on retiendra également Waitress (2007), aux côtés de Keri Russell, ainsi qu’une apparition dans Percy Jackson: La mer des monstres (2013).

2009-2016 : Les Années Castle

Après Firefly, Nathan Fillion multiplie les rôles à la télévision, de lead dans Drive (2007) à récurrent dans Desperate Housewives (2007-2008) à simple guest star dans Lost (2006).

Tout change donc lorsque l’acteur décroche le rôle de Richard Castle dans la nouvelle série policière d’ABC créée par Andrew W. Marlowe, aujourd’hui la série pour laquelle il est le plus connu. Il endosse ainsi durant 8 saisons (pour un total de 173 épisodes) le costume de l’écrivain de polars Richard Castle qui devient consultant pour la police et travaille auprès de Kate Beckett dans le but de résoudre des affaires et s’inspirer pour ses romans policiers.

Deux ans après la fin de Castle, Nathan Fillion poursuivra sa collaboration avec ABC en prenant la tête de The Rookie (2018-). Entre les deux, l’acteur ne chôme pas vu qu’il participera à la web-série d’Alan Tudyk, Con Man (2015-2017), Santa Clarita Diet (2017-2018), Modern Family (2016-2018), American Housewife (2018) ou encore Les Désastreuses Aventures des orphelins Baudelaire (2018).

Mais aussi… Halo, Green Lantern et Le travail vocal

En 2001, Nathan Fillion prête sa voix à un personnage de King of The Hill et il n’aura pas cessé depuis à faire du travail vocal. Les joueurs de la franchise Halo sont sans aucun doute familier avec la voix de Nathan Fillion qui interprète entre autres le Sergeant Edward Buck dans Halo 3: ODST (2007) et Halo: Reach (2009). Il reprend le rôle en motion capture pour Halo 5: Guardians (2015). Il a aussi prêté sa voix à plusieurs reprises à Hal Jordan/Green Lantern dans les films animés DC, depuis 2011 avec Green Lantern: Emerald Knights (et le fait encore).

On a aussi pu l’entendre dans Monsters University (2013) et Cars 3 (2017) sur grand écran, ou encore dans Robot Chicken (2007-2014), Venture Bros. (2010-2018), Gravity Falls (2014-2016), le temps d’un épisode de Rick and Morty (3.01 en 2017), Big Mouth (2017-2019)

