De Olivia Pope de Scandal à Holden Ford de Mindhunter, 10 personnages de séries basés sur de personnes réelles

Entre les True Crime Dramas et autres séries historiques, il y a de plus en plus de « personnes réelles » sur nos écrans. Ces histoires vraies prennent souvent des libertés avec la véritable Histoire au nom du divertissement, mais elles mettent en scène des personnes qui ont bien existé.

La fiction étant le miroir de la réalité, on retrouve également de nombreux personnages qui sont basés sur des hommes et des femmes qui existent ou ont réellement existé. Le mot clé étant ici « basé », car ces figures souvent devenues cultes à la télévision n’ont été qu’inspirées par ces personnes réelles. En créant une distance entre la fiction et la réalité, les scénaristes peuvent prendre toutes les libertés qu’ils veulent sans risquer que la vérité les limite.

Voici donc une liste de 10 personnages de séries qui ont été inspirés par des personnes bien réelles, même si celles-ci ne ressemblent pas nécessairement à leur équivalent fictionnel.

1. Olivia Pope dans Scandal

Il n’existe pas réellement une Olivia Pope qui était la maitresse du Président des États-Unis et dont le père dirigeait un groupe d’assassins. Cela dit, le personnage interprété par Kerry Washington dans Scandal trouve ses origines dans Judy Smith, une véritable spécialiste de la gestion de crises à Washington qui a notamment travaillé pour George HW Bush et est connue pour avoir représenté Monica Lewinsky.

2. Nucky Thompson dans Boardwalk Empire

Incarné par Steve Buscemi dans Boardwalk Empire, Nucky Thompson est à la tête du monde criminel d’Atlantic City durant la période de la prohibition. C’était également le cas de Nucky Johnson dans la réalité. Nous avons là un cas de changement de nom volontaire pour pouvoir prendre des libertés créatives. Si la série de Terence Winter est bien ancrée dans la réalité, plus les saisons passent et plus Nucky Thompson est différent de Nucky Johnson. D’ailleurs, leurs histoires ne se terminent pas du tout de la même manière.

3. Ari Gold dans Entourage

Bien connu aujourd’hui grâce à la performance énergique de Jeremy Piven, Ari Gold était l’agent de Vincent Chase dans la série Entourage. Dans la vraie vie, il y a bien un agent nommé Ari, Ari Emanuel. Ce dernier est connu pour avoir en partie servi de base à Ari Gold. D’ailleurs, les deux hommes représentaient Vin Diesel et Larry David !

4. Piper Chapman dans Orange is the New Black

Incarnée par Taylor Schilling dans la série Netflix Orange is the New Black, Piper Chapman se base sur Piper Kerman, l’auteure du livre qui a donné son nom à la série. Les deux Piper se sont donc retrouvées en prison à cause d’une erreur de jeunesse. Pour le reste, il y a des libertés créatives qui ont été prises, comme avec les autres détenues qui trouvent leur origine dans le livre. Aujourd’hui, Piper Kerman milite pour l’amélioration du traitement des femmes emprisonnées.

5. Kramer dans Seinfeld

Le voisin survolté de Jerry Seinfeld interprété par Michael Richards dans la célèbre sitcom des années 90 a son équivalent dans la réalité. Il est en effet basé sur l’ex-voisin de Larry David – co-créateur de la série. Le véritable Kramer ne porte pas le prénom Cosmo, mais Kenny. Ce dernier tira d’ailleurs un profit de la série, puisqu’il lança le « Kramer Reality Tour », un circuit touristique des véritables lieux représentés dans Seinfeld. Pour l’anecdote, Michael Richards n’a néanmoins pas basé sa performance sur Kenny, refusant même de le rencontrer avant le tournage. À noter que George et Elaine ont aussi été partiellement inspirés par de véritables personnes.

6. Eddie Huang dans Fresh Off The Boat

Joué par le jeune Hudson Yang, Eddie Huang est basé sur le Chef cuisinier du même nom. Il faut dire que Fresh Off The Boat est présentée comme une adaptation de son mémoire, même si le véritable Eddie rejette complètement la série au-delà du pilote. Il a d’ailleurs écrit longuement sur le fait qu’elle ne représentait pas sa vie et ne puisait pas dans ses expériences dépeintes dans le livre. Pour le coup, non seulement il ne l’a pas regardé, mais il a arrêté de faire la narration après la première saison à cause de sa déception. Tous les personnages de la comédie ABC sont donc basés sur sa famille, mais il ne faudrait pas trop chercher de ressemblances aujourd’hui.

7. Mary Sibley dans Salem

Même si Salem est une série horrifique fantastique qui apparait bien souvent trop excentrique pour être ancrée dans la réalité, il se trouve qu’une bonne partie des personnages sont basés sur des personnes qui ont existé. Ainsi, Mary Sibley qui était jouée par Janet Montgomery a été inspirée par Mary Walcott qui fut accusée d’être une sorcière alors qu’elle n’avait que 17 ans et elle connaissait bien Tituba (jouée dans la série par Ashley Madekwe). Parmi ceux qui sont aussi librement inspirés par des personnes réelles on compte Cotton Mather (Seth Gabel), John Alden (Shane West) ou encore Mercy Lewis (Elise Eberle).

8. Omar Little dans The Wire

Dans The Wire, Omar Little joué par Michael K. Williams est un criminel qui ne vole que les criminels. Il se base sur plusieurs personnes qui ont véritablement sévi dans les rues de Baltimore, mais surtout sur Donnie Andrews. Ce dernier a longtemps collaboré avec David Simon quand celui-ci était encore journaliste et est devenu consultant sur la série avant d’apparaitre dans le rôle de Donnie, un associé d’Omar. Pour l’anecdote, Donnie Andrews s’est marié à Fran Boyd qui servit d’inspiration à un personnage de The Corner, une autre série de David Simon. D’ailleurs, les personnages de Homicide sont basés sur de véritables policiers présentés dans le livre de Simon.

9. Abed dans Community

Dans la comédie Community, le personnage d’Abed Nadir — membre du groupe d’études d’espagnol, puis d’anthropologie et enfin de biologie au Greendale Community College — incarné par Danny Pudi a été inspiré par un ami du créateur de la série. Dan Harmon a en effet basé le personnage sur son ami Abed Gheith et voulait même que celui-ci tienne le rôle. Au final, Gheith n’a fait qu’une apparition dans l’épisode « Laws of Robotics & Party Rights » et est devenu scénariste sur Rick and Morty.

10. Holden Ford & Bill Tench dans Mindhunter

Voilà qui est peu surprenant pour une série se basant sur des faits réels. Dans Mindhunter, les agents du FBI Holden Ford (Jonathan Groff) et Bill Tench (Holt McCallany) mènent des interviews de véritables tueurs en série comme Ed Kemper, Charles Manson et David Berkowitz, mais ils n’ont pas réellement existé. Ils sont respectivement inspirés par John E. Douglas, l’auteur du livre Mindhunter. Dans la tête d’un profileur sur lequel le show se base, et Robert K. Ressler. Puisque la série utilisait ces personnages fictifs, des libertés ont été prises (beaucoup sur certains aspects) et les ressemblances sont parfois limitées entre Ford & Tench et Douglas & Ressler. Notons également que le Dr Wendy Carr (Anna Torv) a été inspirée par le Dr Ann Wolbert Burgess.

