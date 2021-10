New Amsterdam, La Roue du Temps, Hawkeye, Narcos: Mexico… Quelles séries arrivent en France en novembre 2021 ?

Quelles séries démarrent en France en ce mois de novembre 2021 ? Pour bien se préparer, retrouvez ci-dessous toutes les dates de diffusions françaises des séries (américaines, britanniques, françaises et plus encore) sur la TNT, OCS, Canal+, Netflix etc.

Si vous ne voulez rien manquer, vous pouvez suivre le calendrier des séries US et UK qui est mis à jour toutes les semaines. Vous pouvez également retrouver notre agenda des diffusions françaises mis à jour au fil du mois et n’oubliez pas de consulter régulièrement notre récapitulatif des annulations et renouvellements pour bien suivre l’actualité.

Retrouvez dès à présent les dates pour les nouvelles saisons/séries qui arrivent en France au cours de ce onzième mois de l’année 2021 :

Lundi 1er novembre

New York: Crime Organisé – Saison 1 (13ème Rue)

Young Rock – Saison 1 (AB1)

Urgences – Intégrale (Amazon Prime Vidéo)

Chuck – Intégrale (Amazon Prime Vidéo)

VTC – Saison 1 (21h00 sur Canal+)

Demon Slayer – Saison 1 (Netflix)

Klangor – Saison 1 (20h55 sur Polar+)

Mardi 2 novembre

Nurses – Saison 2 (20h55 sur Warner TV)

Mercredi 3 Novembre

The Premise – Saison 1 (Disney+ Star)

Bless the Harts – Saison 1 et 2 (Disney+ Star)

The Cleveland Show – Saison 1 à 4 (Disney+ Star)

Next – Saison 1 (Disney+ Star)

Raven – Saison 4 (Disney+ Star)

Jeudi 4 novembre

HP – Saison 2 (20h40 sur OCS Max)

Anna – Intégrale (20h55 sur Arte)

Vendredi 5 Novembre

Dickinson – Saison 3 (Apple TV+)

Big Mouth – Saison 5 (Netflix)

Narcos: Mexico – Saison 3 (Netflix)

Glória – Saison 1 (Netflix)

The Club – Saison 1 (Netflix)

L’Improbable Assassin d’Olof Palme – Saison 1 (Netflix)

Transplant – Saison 1 (Salto)

Samedi 6 Novembre

Arcane – Saison 1 (Netflix)

The Spanish princess – Saison 1 (Chérie 25)

Dimanche 7 Novembre

Outlander – Saison 3 (Téva)

Manhunt : Sur la piste du tueur – Saison 1 (21h05 sur France 3)

Godfather of Harlem – Saison 2 partie 2 (Starzplay)

Lundi 8 Novembre

Manifest – Saison 3 (Série Club)

L’amour Flou – Saison 1 (Canal+/MyCanal)

Happy Valley – Saison 1 (Chérie 25)

Mardi 9 Novembre

Sophie Cross – Saison 1 (France 3)

The Flash – saison 7 (Syfy)

Mercredi 10 novembre

Gentefied – Saison 2 (Netflix)

The Gifted – Intégrale (Disney+ Star)

Jeudi 11 novembre

Paraiso – Saison 1 (myCanal)

Vendredi 12 Novembre

The Shrink Next Door – Mini-série (Apple TV+)

Dopesick – Mini-série (Disney+ Star)

Always Jane – Saison 1 (Amazon Prime Vidéo)

Pretty Little Liars – Intégrale (Salto)

Pretty Little Liars: The Perfectionists – Intégrale (Salto)

Or de lui – Saison 1 (france.tv)

Dimanche 14 Novembre

Das Boot – Saison 1 (20h55 sur Paris Première)

Sort Of – Saison 1 (23h05 sur Teva)

Deadwind – saison 3 (20h55 sur Polar+)

Mardi 16 novembre

Sauver Lisa – Saison 1 (M6)

The Unusual Suspects – Saison 1 (20h40 sur OCS Max)

Mercredi 17 novembre

Christmas Flow – Saison 1 (Netflix)

À découper suivant les pointillés – Saison 1 (Netflix)

Riverdale – Saison 6 (Netflix)

New Amsterdam – Saison 3 (21h10 sur TF1)

Stumptown – Saison 1 (Disney+ Star)

La Stagiaire – Saison 1 à 5 (Disney+ Star)

Jeudi 18 Novembre

Intergalactic – Saison 1 (21h00 sur SyFy France)

Dérapages – Saison 1 (20h55 sur Arte)

Rebecca – Saison 1 (21h10 sur TF1)

Nos années miraculeuses – Mini-série (20h50 sur Histoire TV)

Vendredi 19 Novembre

Cowboy Bebop – Saison 1 (Netflix)

Hellbound – Saison 1 (Netflix)

La Roue du Temps – Saison 1 (Amazon Prime Vidéo)

Star Trek : Discovery – saison 4 (Netflix)

Magnum – Saison 1 (21h00 sur SyFy France)

Dimanche 21 Novembre

Power Book II: Ghost – Saison 2 (Starzplay)

Undercover – Saison 3 (Netflix)

Lundi 22 Novembre

Vikings – Saison 1 à 4 (22h00 sur Game One)

Mardi 23 Novembre

Gossip Girl – Saison 1 (Warner TV)

Les Maîtres de l’univers : Révélation (part 2 – Netflix)

Mercredi 24 Novembre

Hawkeye – Saison 1 (Disney+)

Mr Inbetween – Saison 1 et 2 (Disney+ Star)

La Réalité en face – Mini-série (Netflix)

Hanna – Saison 3 (Amazon Prime Vidéo)

Jeudi 25 Novembre

Hashtag Boomer – Saison 1 (OCS Max)

Nona et ses filles – Saison 1 (Arte.tv)

Super Crooks – Saison 1 (Netflix)

F is For Family – Saison 5 (Netflix)

Vendredi 26 Novembre

Your Pretty Face is Going To Hell – Saison 4 (Adult Swim)

Dimanche 28 Novembre

Lutins – Saison 1 (Netflix)

Lundi 29 novembre

J’ai Tué Mon Mari – Saison 1 (13ème Rue)