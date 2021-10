Succession, Family Business, Chapelwaite, Blacklist… Quelles séries arrivent en France en octobre 2021 ?

Quelles séries démarrent en France en ce mois d’octobre 2021 ? Pour bien se préparer, retrouvez ci-dessous toutes les dates de diffusions françaises des séries (américaines, britanniques, françaises et plus encore) sur la TNT, OCS, Canal+, Netflix etc.

Si vous ne voulez rien manquer, vous pouvez suivre le calendrier des séries US et UK qui est mis à jour toutes les semaines. Vous pouvez également retrouver notre agenda des diffusions françaises mis à jour au fil du mois et n’oubliez pas de consulter régulièrement notre récapitulatif des annulations et renouvellements pour bien suivre l’actualité.

Retrouvez dès à présent les dates pour les nouvelles saisons/séries qui arrivent en France au cours de ce dixième mois de l’année 2021 :

Vendredi 1er Octobre

Maid – Saison 1 (Netflix)

Seinfeld – Intégrale (Netflix)

The Crowned Clown – Saison 1 (Netflix)

30 degrés en février – Saisons 1 et 2 (Arte.tv)

Charmed – Intégrale (Salto)

César Wagner – inédit (21h05 sur France 2)

Samedi 2 octobre

L’imposture – Saison 1 (Polar+)

Dimanche 3 Octobre

Innocent – Saison 2 (21h sur 13ème Rue)

Lundi 4 octobre

On My Block – Saison 4 (Netflix)

Blacklist – Saison 7 (Netflix)

Famous in Love – Saison 1 (Canal+)

The Walking Dead: World Beyond – Saison 2 (Amazon Prime Vidéo)

Devious Maids – Saison 1 à 4 (Amazon Prime Vidéo)

Manifest – Saison 2 (21h45 sur Série Club)

Mardi 5 octobre

Remember You – Saison 1 (Netflix)

Mercredi 6 octobre

Au nom de la vengeance – Saison 1 (Netflix)

J’ai Menti – Mini-série (21h05 sur France 2)

Jeudi 7 octobre

Mytho – Saison 2 (Arte)

La Meute – Saison 1 (Salto)

Brassic – Saison 3 (23h20 sur Canal+ Séries)

The Billion Dollar Code – Saison 1 (Netflix)

Vendredi 8 octobre

Family Business – Saison 3 (Netflix)

Pretty Smart – Saison 1 (Netflix)

A Tale Dark & Grimm – Saison 1 (Netflix)

Acapulco – Saison 1 (Apple TV+)

The North Water – minisérie (Salto)

Doc – Saison 1 (Salto)

Stalk – Saison 2 (France.tv Slash)

Samedi 9 octobre

Atlantic Crossing : liaison royale – Mini (21h05 sur Chérie 25)

Hometown Chachacha – Saison 1 (Netflix)

Dimanche 10 octobre

Before We Die – Saison 1 (20h55 sur Polar+)

Outlander – Saison 2 (20h55 sur Téva)

Lundi 11 Octobre

The Baby-Sitters Club – Saison 2 (Netflix)

Validé – Saison 2 (Canal+)

Dark Woods – Saison 1 (Polar+)

Mardi 12 Octobre

Partisan – Saison 1 (21h00 sur Canal+ Séries)

Mercredi 13 Octobre

The Orville – Saison 1 & 2 (Disney+)

Reservation Dogs – Saison 1 (Disney+)

Too Close (Des liens trop étroits) – mini (Disney+)

Jeudi 14 Octobre

Doctor Who – Saison 12 (21h00 sur Syfy France)

Hierro – Saisons 1 & 2 (Arte.tv)

Another Life – Saison 2 (Netflix)

Duncanville – Saison 2 (Amazon Prime Vidéo)

Departure – Mini-série (21h05 sur 6ter)

Vendredi 15 Octobre

Souviens-toi l’été dernier – Saison 1 (Amazon Prime Vidéo)

La maison de la rue en pente – mini (Arte.tv)

You – Saison 3 (Netflix)

My Name – Saison 1 (Netflix)

Les petites choses – Saison 4 (Netflix)

Stargirl – Saison 1 (Salto)

Le Mystère Enfield – mini (Salto)

Dimanche 17 Octobre

Departure – Saison 2 (13ème Rue)

Hightown – Saison 2 (StarzPlay)

Lundi 18 Octobre

Succession – Saison 3 (OCS)

Motherland: Fort Salem – Saison 2 (Amazon Prime Vidéo)

Mardi 19 Octobre

Ghosts (UK) – Saison 1 & 2 (20h55 sur Série Club)

Mercredi 20 Octobre

Les Simpson – Saison 32 (Disney+)

Single Parents – Saison 1 & 2 (Disney+)

The Fosters – Intégrale (Disney+)

Jeudi 21 Octobre

Hierro – Saison 2 (20h55 sur Arte)

Munch – Saison 4 (21h05 sur TF1)

Vendredi 22 Octobre

Invasion – Saison 1 (Apple TV+)

Inside Job – Saison 1 (Netflix)

Lock & Key – Saison 2 (Netflix)

Dynastie – Saison 4 (Netflix)

Maya, Princesse Guerrière – Saison 1 (Netflix)

The King’s Affection – Saison 1 (Netflix)

More than Blue: the series – Saison 1 (Netflix)

Believe – Saison 1 (Salto)

Rick and Morty – Saison 5 (Adult Swim, VF)

Charmed – saison 1 (21h05 sur TMC)

Samedi 23 Octobre

The Office (US) – Intégrale (Netflix)

Dimanche 24 octobre

Absentia – Saison 3 (Amazon Prime Vidéo)

Revolution – Intégrale (Salto)

Lundi 25 Octobre

Project Blue Book – Saison 2 (WarnerTV)

Mardi 26 Octobre

All American – Saison 4 (Salto)

Mercredi 27 Octobre

The Chi – Saison 4 (Disney+)

Chapelwaite – Saison 1 (Amazon Prime Vidéo)

Sintonia – saison 2 (Netflix)

Jeudi 28 octobre

This Is Us – Saison 5 (Amazon Prime Vidéo)

Les Nouvelles aventures de Miss Fisher – Saison 2 (20h55 sur Warner TV)

Vendredi 29 Octobre

Colin in Black and White – Mini-série (Netflix)

Le Temps de t’oublier – Saison 1 (Netflix)

Mytho – Saison 2 (Netflix)

El Tiempo Que Te Doy – Saison 1 (Netflix)

Fairfax – Saison 1 (Amazon Prime Vidéo)

Maradona : Le Rêve Béni – Saison 1 (Amazon Prime Vidéo)

Swagger – Saison 1 (Apple TV+)

Dimanche 31 Octobre

Une affaire française – Mini (Starzplay)