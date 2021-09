Germinal, Chicago Fire, The Resident, La Casa De Papel… Quelles séries arrivent en France en septembre 2021 ?

Quelles séries démarrent en France en ce mois de septembre 2021 ? Pour bien se préparer, retrouvez ci-dessous toutes les dates de diffusions françaises des séries (américaines, britanniques, françaises et plus encore) sur la TNT, OCS, Canal+, Netflix etc.

Si vous ne voulez rien manquer, vous pouvez suivre le calendrier des séries US et UK qui est mis à jour toutes les semaines. Vous pouvez également retrouver notre agenda des diffusions françaises mis à jour au fil du mois et n’oubliez pas de consulter régulièrement notre récapitulatif des annulations et renouvellements pour bien suivre l’actualité.

Retrouvez dès à présent les dates pour les nouvelles saisons/séries qui arrivent en France au cours de ce neuvième mois de l’année 2021 :

Mercredi 1er septembre

The Flash – Saison 6 (Netflix)

Supergirl – Saison 5 (Netflix)

Deadly Class – Saison 1 (Netflix)

Chicago Fire – Saisons 1 à 4 (Netflix)

Chicago Med – Saisons 1 à 4 (Netflix)

Les Grands – Saison 2 (Netflix)

The Pursuit of Love – Mini (Amazon Prime Video)

Doctor Who – Saison 1 à 4 (Amazon Prime Video)

Private Practice – Saisons 1 à 6 (Disney+)

Modern Family – Saisons 9 à 11 (Disney+)

Germinal – Mini-série (Salto)

Jeudi 2 Septembre

Jeune & Golri – Saison 1 (OCS Max)

Shadowplay – Saison 1 (Canal+)

One Lane Bridge – Saison 1 (Arte.tv)

Q-Force – Saison 1 (Netflix)

Mensonges – Saison 1 (21h05 sur TF1)

Petits meurtres entre frères – Saison 1 (20h55 sur Arte)

Vendredi 3 Septembre

La Casa de Papel – Saison 5 Volume 1 (Netflix)

Le Club de plongée – Saison 1 (Netflix)

Mes Funérailles – Saison 1 (Arte.tv)

What We Do In The Shadows – Saison 3 (23h50 sur Canal+ Séries)

Your Pretty Face is Going To Hell – Saison 3 (Adult Swim)

Samedi 4 Septembre

Dynasty – saison 3 (20h55 sur Téva)

Dimanche 5 Septembre

Godfather of Harlem – Saison 2 (StarzPlay)

Outlander – Saison 1 à 4 (20h55 sur Téva)

Commissaire Dupin – inédit (21h05 sur France 3)

El Embarcadero – Saison 1 (21h00 sur TF1 Séries Films)

Lundi 6 Septembre

Chicago Fire – Saison 9 (21h00 sur 13ème Rue)

A Musée Vous A Musée Moi – Saison 3 (20h45 sur Arte)

Castle – Intégrale (Amazon Prime Video)

Une mère parfaite – Mini-série (21h05 sur TF1)

On The Verge – Saison 1 (21h00 sur Canal+)

Billions – Saison 5 partie 2 (22h40 sur Canal+ Séries)

Thin Blue Line – Saison 1 (20h55 sur Polar+)

Mardi 7 Septembre

L’opéra – Saison 1 (OCS Max)

Robot Chicken – Saison 11 (Adult Swim)

Legacies – saison 3 (21h00 sur Syfy)

Mercredi 8 Septembre

American Horror Stories – Saison 1 (Disney+ Star)

Docteure Doogie (Doogie Kameāloha, M.D.) – Saison 1 (Disney+)

Les Invisibles – Saison 1 (21h05 – France 2)

Into The Night – Saison 2 (Netflix)

Jeudi 9 Septembre

One Lane Bridge – Saison 1 (20h55 sur Arte)

Vendredi 10 Septembre

ANNA – intégrale (arte.tv)

Lucifer – Saison 6 (Netflix)

Samedi 11 Septembre

Harrow – Saison 3 (21h05 sur M6)

Los Angeles: Bad Girls (LA’s Finest) – Saison 2 (00h55 sur TF1)

Dimanche 12 Septembre

Dr Death – Mini (StarzPlay)

Les enquêtes de Murdoch – Saison 14 (France 3)

Lundi 13 Septembre

Scenes From a Marriage – Mini-série (20h40 sur OCS City)

Mardi 14 Septembre

The Resident – Saison 4 (Warner TV)

Crimes parfaits – inédits (21h05 sur France 3)

Jeudi 16 Septembre

The Watch – Saison 1 (SyFy)

He-Man and The Masters of The Universe – Saison 1 (Netflix)

L’homme de la chambre 301 – Saison 1 (Arte.tv)

Vendredi 17 Septembre

Sex Education – Saison 3 (Netflix)

The Morning Show – Saison 2 (Apple TV+)

Chicago Party Aunt – Partie 1 (Netflix)

Hopeville – Saison 1 (Arte.tv)

Lundi 20 septembre

L’absente – Saison 1 (21h05 sur france 2)

Une affaire française – Mini (21h10 sur TF1)

Mercredi 22 septembre

Dear White People – Saison 4 (Netflix)

Jaguar – Saison 1 (Netflix)

Y, le dernier homme – Saison 1 (Disney+)

The Resident – Saison 3 (Disney+)

Jeudi 23 septembre

Bangkok Breaking – Saison 1 (Netflix)

L’homme de la chambre 301 – Saison 1 (20h55 sur Arte)

La Fugueuse – Saison 1 (21h10 sur TF1)

Vendredi 24 septembre

Goliath – Saison 4 (Amazon Prime Vidéo)

Foundation – Saison 1 (Apple TV+)

Midnight Mass – Saison 1 (Netflix)

Blood & Water – Saison 2 (Netflix)

Braqueurs, la série – Saison 1 (Netflix)

Dimanche 26 Septembre

BMF – Saison 1 (StarzPlay)

Lundi 27 septembre

The Most Dangerous Game – Saison 1 (Amazon Prime Video)

Supernatural – Saison 15 (Amazon Prime Video)

Dollhouse – Saisons 1 et 2 (Disney+)

Mercredi 29 Septembre

Octobre – Saison 1 (Netflix)

Jeudi 30 Septembre

Love 101 – Saison 2 (Netflix)

Luna Park – Saison 1 (Netflix)

Frérots – Saison 1 (20h40 sur OCS Max)

Line of Duty – Saison 6 (20h55 sur Warner TV)

