Quelles séries arrivent en France en août 2020 ? Motive, Lucifer, Alta Mar, Chicago Fire, Cobrai Kai et plus

Quelles séries démarrent en France en ce mois d’août 2020 ? Pour bien se préparer, retrouvez ci-dessous toutes les dates de diffusions françaises des séries (américaines, britanniques, françaises et plus encore) sur la TNT, OCS, Canal+, Netflix etc.

Si vous ne voulez rien manquer, vous pouvez suivre le calendrier des séries US et UK qui est mis à jour toutes les semaines. Vous pouvez également retrouver notre agenda des diffusions françaises mis à jour au fil du mois et n’oubliez pas de consulter régulièrement notre récapitulatif des annulations et renouvellements pour bien suivre l’actualité.

Retrouvez dès à présent les dates pour les nouvelles saisons/séries qui arrivent en France au cours de ce huitième mois de l’année 2020 :

Lundi 3 août

Motive – saison 3 (20h50 sur France 2)

Mercredi 5 août

Unbreakable Kimmy Schmidt : Kimmy contre le révérend (Netflix)

Magnum – saison 2 (21h05 sur TF1)

Preacher – Saison 4 (Amazon Prime Vidéo)

Jeudi 6 août

The Rain – Saison 3 (Netflix)

Ramy – Saison 2 (StarzPlay)

Vendredi 7 août

Maman a tort – Saison 1 (21h05 sur France 2)

The New Legends of Monkey – saison 2 (Netflix)

Alta Mar – Saison 3 (Netflix)

Dimanche 9 août

Le silence de l’eau – Saison 1 (21h05 sur France 3)

Lundi 10 août

Mrs America – Mini (21h00 sur Canal+)

Pour l’amour de Luisa (Paixão) – Saison 1 (07h10 sur 6ter)

Suits – Saison 8 partie 2 (Netflix)

Mardi 11 août

Journal intime d’une call-girl – saison 4 (23h00 sur Série Club)

Double jeu (Black Work) – Mini-série (23h35 sur France 3)

Mercredi 12 août

Greenleaf – Saison 5 (Netflix)

Counterpart – Saison 2 (Amazon Prime Vidéo)

Vendredi 14 août

Ted Lasso – Saison 1 (AppleTV+)

Teenage Bounty Hunters – Saison 1 (Netflix)

Le Grand Braquage – Saison 1 (Netflix)

3% – Saison 4 (Netflix)

Dirty John – saison 2 (Netflix)

Betty – Saison 1 (20h40 sur OCS City)

Mr. Pickles – Saison 2 (Adult Swim)

Samedi 15 août

Rita – Saison 5 (Netflix)

Stranger (Bimilui Soop) – Saison 2 (Netflix)

Lundi 17 août

Lovecraft Country – saison 1 (21h00 sur OCS)

Mardi 18 août

Miracle Workers: Dark Ages (20h55 sur Warner TV)

Jeudi 20 août

Nashville – Intégrale (OCS à la demande)

Profilage – Saison 10 suite (TF1)

Das Boot – Saison 2 (StarzPlay)

Biohackers – Saison 1 (Netflix)

Vendredi 21 août

Lucifer – Saison 5 partie 1 (Netflix)

Hoops – Saison 1 (Netflix)

Bull – Saison 4 (M6)

Samedi 22 août

Love Alarm – saison 2 (Netflix)

Mardi 25 août

Trinkets – Saison 2 (Netflix)

Mercredi 26 août

La Venganza de Analía – Saison 1 (Netflix)

Jeudi 27 août

The Twilight Zone – Saison 2 (Canal+)

Devs – Mini-série (Canal+)

Vendredi 28 août

Cobra Kai – Saison 1 & 2 (Netflix)

Lundi 31 août

Chicago Fire – Saison 8b (13ème Rue)

