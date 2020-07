Quelles séries arrivent en France en juillet 2020 ? Prodigal Son, Reef Break, Normal People, Umbrella Academy et plus encore

Quelles séries démarrent en France en ce mois de juillet 2020 ? Pour bien se préparer, retrouvez ci-dessous toutes les dates de diffusions françaises des séries (américaines, britanniques, françaises et plus encore) sur la TNT, OCS, Canal+, Netflix etc.

Si vous ne voulez rien manquer, vous pouvez suivre le calendrier des séries US et UK qui est mis à jour toutes les semaines. Vous pouvez également retrouver notre agenda des diffusions françaises mis à jour au fil du mois et n’oubliez pas de consulter régulièrement notre récapitulatif des annulations et renouvellements pour bien suivre l’actualité.

Retrouvez dès à présent les dates pour les nouvelles saisons/séries qui arrivent en France au cours de ce septième mois de l’année 2020 :

Mercredi 1er juillet

Prodigal Son – suite de la saison 1 (21h05 sur TF1)

L’Amie prodigieuse – Saison 1 (21h05 sur France 2)

iZombie – Saison 4 (Netflix)

H – L’intégrale (Netflix)

Swamp Thing – Saison 1 (Amazon Prime Video)

Glee – Saison 1 à 6 (Amazon Prime Video)

Defiance – Saison 1 à 3 (Amazon Prime Video)

Jeudi 2 juillet

The Killing (Forbrydelsen) – Intégrale (20h55 sur Arte)

Les rois maudits – Mini (20h40 sur Histoire TV)

Warrior Nun – Saison 1 (Netflix)

The White Queen – Mini (OCS à la demande)

The White Princess – Mini (OCS à la demande)

Vendredi 3 juillet

Pure – Saison 1 (20h50 sur Paris Première)

Reef Break – Saison 1 (21h05 sur M6)

Hanna – Saison 2 (Amazon Prime Video)

The Baby-Sitters Club – Saison 1 (Netflix)

Ju-On: Origins – Saison 1 (Netflix)

Les demoiselles du téléphone – Saison 5b (Netflix)

Samedi 4 juillet

Docteur Thorne – Mini-série (21h00 sur Chérie 25)

Dimanche 5 juillet

Crazy Ex Girlfriend – Saison 4 (20h50 sur Téva)

Future Man – Saison 3 (20h40 sur OCS Choc)

Lundi 6 juillet

Suits – Saison 8 partie 1 (Netflix)

Babylon Berlin – Saison 3 (21h00 sur Canal+)

River – Saison 1 (20h50 sur Polar+)

Fearless – Saison 1 (21h15 sur C8)

Camping Paradis – inédits (21h05 sur TF1)

Mardi 7 juillet

Claws – Saison 3 (21h45 sur WarnerTV)

The X-Files – Saison 1 à 11 (Amazon Prime Video)

Mercredi 8 juillet

Stateless – Mini (Netflix)

Jeudi 9 juillet

Love Life – Saison 1 (20h40 sur OCS Max)

The Protector – Saison 4 (Netflix)

Vendredi 10 juillet

Little Voice – Saison 1 (AppleTV+)

Close Enough – Saison 1 (Adult Swim)

Samedi 11 juillet

Indian Summers – intégrale (21h05 sur Chérie 25)

Dimanche 12 juillet

P-Valley – Saison 1 (Starzplay)

Lundi 13 juillet

Brassic – Saison 2 ( Canal+ Séries)

Robot Chicken – Saison 10 partie 2 (Adult Swim)

Mercredi 15 juillet

Malcolm – Saison 1 à 7 (Amazon Prime Video)

Jeudi 16 juillet

Normal People – Mini (StarzPlay)

Vendredi 17 juillet

Cursed: La Rebelle – Saison 1 (Netflix)

Lundi 20 juillet

Motive – Suite saison 2 (20h50 sur France 2)

Mardi 21 juillet

How to Sell Drugs Online (Fast) – Saison 2 (Netflix)

Vikings – Saison 5 partie 2 (22h20 sur Paris Première)

Jeudi 23 juillet

Mayans MC – Saison 2 ( Canal+)

Penny Dreadful : City of Angels – Saison 1 ( Canal+)

Vendredi 24 juillet

Dispatches From Elsewhere – Saison 1 (Amazon Prime Video)

Dimanche 26 juillet

Good Girls – Saison 3 (Netflix)

Lundi 27 juillet

Imma Tataranni – Saison 1 (20h50 sur Polar+)

Vendredi 31 juillet

Umbrella Academy – Saison 2 (Netflix)

