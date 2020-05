Quelles séries démarrent en France en ce mois de juin 2020 ? Pour bien se préparer, retrouvez ci-dessous toutes les dates de diffusions françaises des séries (américaines, britanniques, françaises et plus encore) sur la TNT, OCS, Canal+, Netflix etc.

Si vous ne voulez rien manquer, vous pouvez suivre le calendrier des séries US et UK qui est mis à jour toutes les semaines. Vous pouvez également retrouver notre agenda des diffusions françaises mis à jour au fil du mois et n’oubliez pas de consulter régulièrement notre récapitulatif des annulations et renouvellements pour bien suivre l’actualité.

Retrouvez dès à présent les dates pour les nouvelles saisons/séries qui arrivent en France au cours de ce sixième mois de l’année 2020 :

Lundi 1er juin

Supergirl – Saison 4 (Netflix)

Cardinal – Saison 4 (21h00 sur Canal+)

Hinterland – Saison 2 (20h50 sur Polar+)

Mardi 2 juin

La Fête à la maison : 20 ans après – Saison 5 partie 2 (Netflix)

Mercredi 3 juin

Smallville – Saison 1 à 10 (Amazon Prime Video)

2 Broke Girls – Saison 1 à 6 (Amazon Prime Video)

Fringe – Saison 1 à 5 (Amazon Prime Video)

Le Prince de Bel Air – Saison 1 à 6 (Amazon Prime Video)

Newport Beach (The OC) – Saison 1 à 4 (Amazon Prime Video)

Nip/Tuck – Saison 1 à 5 (Amazon Prime Video)

Les Frères Scott (One Tree Hill) – Saison 1 à 9 (Amazon Prime Video)

The Vampire Diaries – Saison 1 à 8 (Amazon Prime Video)

Jeudi 4 juin

M’entends-tu ? – Saison 1 (Netflix)

Line of Duty – Saison 5 (20h55 sur WarnerTV)

Trust me (Secret médical) – Saison 1 (20h55 sur Arte)

Fauda – Saison 3 (Netflix)

American Soul – Ssaison 2 (BET)

Vendredi 5 juin

13 Reasons Why – Saison 4 (Netflix)

El Presidente – Saison 1 (Amazon Prime Video)

Samedi 6 juin

The Handmaid’s Tale – Saison 3 (Amazon Prime Video)

Marie de Bourgogne et Maximilien – Mini (21h00 sur Chérie 25)

Dimanche 7 juin

DCI Banks – Saison 5 (France 3)

Lundi 8 juin

For The People – Saison 1 et 2 (Amazon Prime Video)

I May Destroy You – Saison 1 (OCS City)

Mercredi 10 juin

Romance – Mini (21h05 sur France 2)

Curon – Saison 1 (Netflix)

Reality Z – Saison 1 (Netflix)

Elementary – Saison 7 (21h05 sur 6Ter)

Jeudi 11 juin

Le Domaine – Mini (20h55 sur Arte)

Homeland – Saison 8 (21h00 sur Canal+)

This Is Us – Saison 4 (22h45 sur Canal+)

Vendredi 12 juin

Dans les bois – Mini (Netflix)

Crime Diaries: The Search – Mini (Netflix)

F is for Family – Saison 4 (Netflix)

BallMastrz – Saison 1 (Adult Swim)

Samedi 13 juin

Alexa & Katie – Saison 3b (Netflix)

Dimanche 14 juin

Crime of Passion – Saison 1 (20h50 sur Polar+)

Lundi 15 juin

The Royals – Intégrale (17h45 sur Teva)

Modern Family – Saison 10 (Amazon Prime Video)

The Girlfriend Experience – Saison 3 (Amazon Prime Video)

Mardi 16 juin

Suits – Saison 9 (20h50 sur Série Club)

Rick and Morty – Saison 4 partie 1 (Netflix)

Mercredi 17 juin

Mr. Iglesias – Saison 2 (Netflix)

Jeudi 18 juin

The Great – Saison 1 (StarzPlay)

The Order – Saison 2 (Netflix)

Vendredi 19 juin

The Politician – Saison 2 (Netflix)

Coisa Mais Linda – Saison 2 (Netflix)

PEN15 – Saison 1 (myCANAL)

Lundi 22 juin

Perry Mason – Saison 1 (OCS City)

Carter – Saison 2 (13ème Rue)

Breeders – Saison 1 (Canal+)

Jeudi 25 juin

4 Blocks – Saison 3 (20h55 sur WarnerTV)

Dimanche 26 juin

The Twilight Zone – Saison 2 (Canal+ Séries)

Samedi 27 juin

Dark – Saison 3 (Netflix)

Lundi 29 juin

What We Do In The Shadows – Saison 2 (Canal+ Séries)

Juillet

Vendredi 3 juillet

Hanna – Saison 2 (Amazon Prime Video)

The Baby-Sitters Club – Saison 1 (Netflix)

Ju-On: Origins – Saison 1 (Netflix)

Mardi 7 juillet

Claws – Saison 3 (21h45 sur WarnerTV)

Vendredi 10 juillet

Little Voice – Saison 1 (AppleTV+)

Vendredi 31 juillet

Umbrella Academy – Saison 2 (Netflix)

