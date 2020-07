Il fut un temps où USA Network était synonyme de divertissement léger et ensoleillé, mais également de Monk. Dans son sillage est née Psych, une histoire de faux médium qui utilise ses talents de déductions hors pair pour résoudre des crimes en s’amusant avec son meilleur ami.

Dès le départ, Psych n’a jamais essayé d’être autre chose qu’une série délirante qui jouait autant à recycler les clichés du genre qu’à nous livrer des références à la pop culture des ‘80s. Shawn Spencer (James Roday) était ainsi une sorte de Sherlock Holmes qui n’était jamais devenu adulte et qui réalisait enfin son rêve de vivre des aventures tumultueuses avec Gus (Dulé Hill), son ami de toujours.

Malheureusement pour le détective Lassiter (Timothy Omundson), Shawn était peut-être le pire des rigolos, mais il résolvait des affaires. Certes, il ne le faisait jamais de manière très orthodoxe, mais le résultat était là et le reste ne comptait pas. Après tout, nous ne voulions que nous amuser et Psych était simplement excellente à ne pas décevoir dans ce registre.

Naturellement, cela ne pouvait pas durer éternellement. Même avant que USA Network ne décide de se réinventer pour devenir basiquement la chaine de Mr. Robot, une page devait se tourner – et elle le fut le 26 mars 2014.

Trois ans plus tard, un premier film a été commandé et cela n’était pas destiné à être la fin. Un second film sera proposé dans les jours qui viennent sur la nouvelle plateforme de streaming Peacock et c’est donc l’occasion de revenir une nouvelle fois à Santa Barbara pour revisiter 10 des meilleurs épisodes de Psych sur les 121 qui composent la série. C’est peu, mais ça ne doit pas vous empêcher de revoir l’intégralité (disponible sur Amazon Prime Video).

Scary Sherry: Bianca’s Toast (1.15)

Psych aurait certainement pu n’être qu’une comédie horrifique, car la majorité des épisodes s’attaquant au genre sont plus ou moins excellents. Il faut dire qu’entendre Gus hurler de peur est juste hilarant et cela ne lasse jamais. Scary Sherry: Bianca’s Toast n’est donc que le premier de ce type dans cette liste, mais il n’est pas le dernier.

L’histoire nous invite dans une sororité qui serait visitée par un fantôme meurtrier qui fait référence à une légende urbaine qui effraie Shawn et Gus depuis leur enfance. Ils prennent leur courage à deux mains pour aider Jules (Maggie Lawson) qui est en infiltration. Le tout devant la caméra de John Landis.

American Duos (2.01)

La dynamique entre Shawn et Gus est ce qui fait fonctionner Psych et, si la première saison a ses moments, c’est indéniablement avec American Duos (une fois de plus réalisé par John Landis) que le duo parvient à aligner à la perfection leur performance, trouvant les bonnes notes à jouer pour le reste du show.

La parabole musicale est d’ailleurs de circonstance, puisque c’est un épisode qui s’attaque à American Idol. En guest star, nous avons le génial Tim Curry, mais c’est indiscutablement le numéro final de Shawn et Gus qui marqua le plus.

Tuesday the 17th (3.15)

Si James Roday co-signaient déjà les scénarios des deux épisodes précités avec Steve Franks (le créateur de la série), nous avons ici sa première réalisation. On retrouve l’hommage au cinéma d’horreur avec, comme le titre le suggère, Vendredi 13 au menu.

Shawn et Gus sont engagés par un ami d’enfance. Ce dernier a racheté le camp de vacances qu’ils fréquentaient étant jeune et un de ses employés a disparu. Ils se rendent donc sur place et le passé refait surface de façon sanglante.

The Devil’s in the Details…And in the Upstairs Bedroom (4.04)

En huit saisons, l’exploration des sous-genres de l’horreur dans Psych est assez complète. Avec The Devil’s in the Details…And in the Upstairs Bedroom, c’est L’exorciste qui servira d’inspiration. Néanmoins, on se souviendra surtout de la prestation de Ray Wise (qui reviendra naturellement dans l’hommage à Twin Peaks) et qui est toujours prêt à jouer avec son image.

Ici, Wise est donc un prêtre qui est également un ancien professeur de Shawn et Gus. Il fait appel aux détectives pour qu’ils prouvent qu’un apparent suicide est en fait le travail du Diable.

Mr. Yin Presents… (4.16)

La saga Yin/Yang est ce que Psych nous livrera de plus sérieux. Si la tonalité a de quoi décontenancer, en particulier au fur et à mesure que l’histoire progressa d’une saison à l’autre, le contraste est largement diminué dans cette seconde rencontre avec la tueuse en série par le fait qu’il s’agisse d’un brillant hommage au cinéma d’Alfred Hitchcock.

Mary Lightly (Jimmy Simpson) est de retour pour parler du livre de Mr. Yang avec Shawn et Gus. Ils révèlent alors qu’elle devait avoir un complice et celui-ci prend justement Shawn pour cible en revisitant des films d’Hitchcock.

Not Even Close… Encounters (5.03)

Une affaire fumeuse d’OVNI et Freddie Prince Jr. en nerd, voilà une recette un peu folle qui, sans trop de surprise, fait des étincelles. On peut même dire que cela devient un peu dingue.

L’histoire débute donc avec une investigation peu crédible sur un enlèvement extraterrestre dans laquelle Shawn et Gus croient fortement. Ils vont alors demander de l’aide à leur ami Dennis (Prince) qui est un spécialiste du sujet.

Last Night Gus (6.02)

Nombreuses sont les séries qui ont surfé sur le succès de The Hangover (Very Bad Trip), mais peu ont poussé le délire aussi loin que Psych qui profite de sa galerie de personnages excentriques pour rendre cela hilarant.

Shawn, Gus, Lassiter et Woody (Kurt Fuller) se réveillent dans les bureaux de l’agence de détective sans le moindre souvenir de ce qui s’est produit la veille. Quand un corps fait surface, ils doivent retracer leurs pas.

Heeeeere’s Lassie (6.11)

A ce stade de la série, Psych s’était attaqué à beaucoup de classiques de l’horreur. Néanmoins, il en manquait un majeur : The Shining. Naturellement, James Roday qui se charge de la réalisation ne déçoit pas, laissant d’ailleurs Timothy Omundson se lâcher complètement et faire le show.

Ainsi, quand Lassiter emménage dans son nouvel appartement et que l’ancien locataire est retrouvé mort, il engage Shawn et Gus pour qu’ils enquêtent sur les évènements étranges se produisant dans l’hôtel. Cela devient un peu fou.

Lassy Jerky (7.03)

James Roday écrit et réalise cet épisode found footage qui s’annonçait risqué avant de se transformer en une des plus inattendues réussites de la série. Au-delà des hommages évidents, Roday utilise ce procédé narratif un peu limité de façon ingénieuse pour faire rire et ménager le suspense. Tout ce qui définit Psych en quelque sorte.

Shawn et Gus assistent des étudiants qui réalisent un documentaire en pleine forêt à la recherche de Bigfoot. Quand Gus tombe dans un trou et y découvre trois cadavres, l’excursion se complique.

Office Space (7.11)

La vie professionnelle de Gus a toujours été un sujet étrangement géré au fil des saisons. Ainsi, quand un meurtre se produit dans l’entreprise pharmaceutique qui l’emploie, il se voit obligé d’aborder le problème de front. Cela se fait avec une scène d’anthologie qui tourne une scène de crime sans dessus-dessous. La science pourrait bien avoir raison de Shawn et Gus, s’ils ne sont pas assez rapide pour découvrir à leur manière qui est le tueur.

Terminons en musique

Publiée en 2017, cette liste est remise en avant à l’occasion de la diffusion sur Peacock le 15 juillet 2020 du film Psych: The Movie 2. La série peut être retrouvée sur Amazon Prime Video.

