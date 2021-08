5 séries à surveiller en juillet 2021, de Brand New Cherry Flavor à Nine Perfect Strangers

Puisque la télévision ne fonctionne plus réellement en saison, le flux de séries ne s’arrête plus. La quantité est telle qu’il est souvent difficile de tout suivre. Il y a en effet continuellement des retours attendus de séries anciennes et d’autres qui le sont un peu moins, mais aussi des nouveautés venant de talents confirmés et des mini-séries aux castings prometteurs.

Comme tous les mois, pour tenter de vous aider à naviguer, nous vous proposons notre sélection de séries intrigantes à surveiller, celles qui sortent légèrement du lot ou qui sont clairement destinées à faire beaucoup de bruits.

Ce qui suit n’est bien entendu qu’une petite sélection, n’hésitez pas à partager vos plus grandes attentes dans les commentaires et à consulter notre calendrier pour ne rien manquer.

Mr. Corman (Apple TV+) – Vendredi 6 aout

Créée et réalisée par Joseph Gordon-Levitt qui tient le premier rôle, Mr. Corman est une dramédie qui suit le quotidien de Josh Corman, un artiste dans l’âme mais pas de métier. Sa carrière de musicien n’ayant jamais décollé, il est enseignant dans une école primaire publique de la Vallée de San Fernando. Alors que son ex-fiancée Megan a déménagé, son copain de lycée Victor a emménagé chez lui. Il sait qu’il devrait s’estimer heureux mais se retrouve malgré tout en proie à l’anxiété, la solitude et le désagréable sentiment d’être un bon à rien. Sur le ton de la comédie noire, la série a l’ambition de parler au nom de cette génération actuelle de trentenaires : plein de bonnes intentions, pauvres et endettés par leurs prêts étudiants, et aspirant à devenir un jour de vrais adultes avant de mourir.

Brand New Cherry Flavor (Netflix) – Vendredi 13 aout

Nous venant de Nick Antosca, créateur de l’anthologie horrifique Channel Zero, et de Lenore Zion, Brand New Cherry Flavor est une adaptation du roman d’horreur avant-garde du même nom qui a été écrit par Todd Grimson. L’intrigue nous invite dans le Los Angeles ensoleillé, mais malfamé, des années 1990 pour suivre Lisa Nova (Rosa Salazar), une aspirante réalisatrice qui se lance dans une croisade revancharde surnaturelle qui l’entrainera jusqu’au Brésil.

Nine Perfect Strangers (Hulu) – Mercredi 18 aout

Développée par David E. Kelley et John Henry Butterworth, Nine Perfect Strangers est une adaptation du roman « Neuf parfaits étrangers » de Liane Moriarty (qui a déjà signée Big Little Lies) en huit épisodes qui met en scène Nicole Kidman dans la peau d’une femme qui va pousser à bout neuf étrangers. Plus précisément, l’histoire se centre sur un groupe de neuf citadins stressés qui se rendent à la Tranquillum House dans l’idée de se détendre et de trouver une meilleure façon de vivre. Cette retraite de 10 jours est supervisée par Masha (Kidman) qui est déterminée à revigorer les esprits et corps fatigués de ses clients. Ceux-ci ne sont néanmoins pas préparés pour le programme qu’elle leur a préparé.

Chapelwaite (Epix) – Dimanche 22 aout

C’est au tour d’Epix d’avoir sa série adaptant une histoire de Stephen King. Développée par Jason et Peter Filardi, Chapelwaite se base sur la nouvelle Jerusalem’s Lot (intitulée Celui qui garde le ver en version française) et nous entraine dans la petite ville de Preacher’s Corners dans le Maine pour une sombre histoire de famille. L’histoire prend place dans les années 1850 et suit le capitaine Charles Boone (Adrien Brody) qui s’installe avec ses trois enfants dans la maison de ses ancêtres après le décès de sa femme. Rapidement, Charles va être confronté aux secrets de sa famille qui vont le mener à se battre pour se libérer de la part sombre qui affecte les Boone depuis plusieurs générations.

Only Murders in the Building (Hulu) – Mardi 31 aout

Créée par Steve Martin, Dan Fogelman et John Hoffman, Only Murders in the Building est une comédie meurtrière sur trois personnes (Steve Martin, Martin Short et Selena Gomez) passionnées par les documentaires “True Crime” qui se retrouvent soudainement pris dans une mystérieuse affaire de meurtre. Tout débute quand un habitant de leur immeuble de l’Upper West Side est retrouvé mort. Le trio suspecte qu’il s’agit d’un meurtre et se lance à la recherche de la vérité. Alors qu’ils enregistrent un podcast pour documenter leur investigation, ils tombent sur des secrets liés à leur immeuble qui remontent à plusieurs années. Ils réalisent qu’un tueur pourrait bien vivre tout près d’eux.

Et vous, quelles sont les séries que vous attendez ?

