6 séries à surveiller en décembre 2021, de Landscapers à Le Livre de Boba Fett

Puisque la télévision ne fonctionne plus réellement en saison, le flux de séries ne s’arrête plus. La quantité est telle qu’il est souvent difficile de tout suivre. Il y a en effet continuellement des retours attendus de séries anciennes et d’autres qui le sont un peu moins, mais aussi des nouveautés venant de talents confirmés et des mini-séries aux castings prometteurs.

Comme tous les mois, pour tenter de vous aider à naviguer, nous vous proposons notre sélection de séries intrigantes à surveiller, celles qui sortent légèrement du lot ou qui sont clairement destinées à faire beaucoup de bruits.

Ce qui suit n’est bien entendu qu’une petite sélection, n’hésitez pas à partager vos plus grandes attentes dans les commentaires et à consulter notre calendrier pour ne rien manquer.

Landscapers (HBO Max) – Lundi 6 Décembre

Dans le registre du True Crime, Sky nous propose la mini-série Landscapers avec Olivia Colman et David Thewlis. Inspirée par des faits réels, elle raconte (en 4 épisodes) l’histoire de Susan et Christopher Edwards, qui vont tuer les parents de Susan dont les corps ne seront retrouvés que 15 ans plus tard. Le drama est basé sur des recherches fouillés, des heures d’interviews et un accès direct aux accusés.

The Expanse (Prime Vidéo) – Vendredi 10 décembre

C’est bientôt la fin pour une des séries de science-fiction incontournable de ces dernières année. La saison 6 de The Expanse est en effet la dernière pour cette aventure spatiale épique basée sur la série littéraire de James S. A. Corey qui se poursuit donc avec le système solaire en guerre. Marco Inaros (Keon Alexander) et son armée continuent de lancer des attaques dévastatrices d’astéroïdes sur la Terre et sur Mars. La tension monte et l’équipage du Rocinante pourrait bien ne pas résister. Seulement 6 épisodes pour tout conclure.

Station Eleven (HBO Max) – Jeudi 16 décembre

Adaptation du roman éponyme d’Emily St. John Mandel, Station Eleven se présente comme étant une série dramatique racontant sur plusieurs lignes temporelles une histoire post-apocalyptique. L’intrigue s’articule ainsi sur les survivants d’une grippe dévastatrice qui tentent de reconstruire et de réimaginer le monde tout en gardant le meilleur de ce qui a été perdu. Nous suivrons notamment une troupe d’acteurs et de musiciens qui nomadise entre de petites communautés pour leur jouer du Shakespeare.

Le Livre de Boba Fett (Disney+) – Mercredi 29 décembre

Disney+ revient dans l’univers Star Wars avec ce qui est techniquement un spin-off de The Mandalorian, Le Livre de Boba Fett relate les aventures du légendaire chasseur de primes Boba Fett (Temuera Morrison) et du mercenaire Fennec Shand (Ming-Na Wen). Après s’être hasardés dans les bas-fonds de la galaxie, tous deux reviennent au milieu des dunes de Tatooine pour y revendiquer le territoire autrefois dirigé par Jabba le Hutt et son syndicat du crime…

Le Tour du Monde en 80 jours (BBC One) – Vendredi 26 décembre

Pour les fêtes de fins d’année, BBC One nous propose une nouvelle adaptation du célèbre roman de Jules Verne, Le Tour du monde en quatre-vingts jours. Un divertissement familial avec David Tennant dans la peau de Phileas Fogg, le fameux gentleman anglais qui fait le pari de faire le tour du monde en quatre-vingts jours. Il est accompagné par Jean Passepartout (Ibrahim Koma), son serviteur français, et dans cette adaptation par Abigail Fix (Leonie Benesch), une jeune journaliste déterminée à sortir de l’ombre de son père en reportant cette extraordinaire histoire. Ce voyage extraordinaire est rendu possible grâce à la révolution des transports qui marque le XIXe siècle dans le contexte de la révolution industrielle. Le développement de nouveaux modes de transport (chemin de fer, bateau à vapeur) et l’ouverture du canal de Suez en 1869 raccourcissent les distances, ou du moins le temps nécessaire pour les parcourir.

A Very British Scandal (BBC One) – Vendredi 26 décembre

Moins d’aventure, mais plein de promesses dramatiques, ce qui est techniquement la saison 2 de A Very English Scandal sur BBC One, A Very British Scandal s’intéresse à Ethel Margaret Campbell, duchesse d’Argyll et son célèbre divorce avec son second mari en 1963 qui a fait la une de la presse. Lorsque le duc suspecte sa femme de le tromper, il profite de son absence pour fouiller ses affaires et découvre alors des photographies compromettantes de son épouse, dont l’aujourd’hui fameuse photo d’elle nue avec un collier de perles, en compagnie d’un autre homme non identifié. Aussi introduit dans les preuves, une longue liste de noms d’hommes qui auraient été les amants de la duchesse. Elle fut alors surnommée « The Dirty Duchess ». Claire Foy et Paul Bettany jouent la duchesse et le duc, respectivement.

Et vous, quelles sont les séries que vous attendez ?