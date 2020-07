4 séries à surveiller en juillet 2020, de Psych à Umbrella Academy

Le mois de juillet n’est pas très chargé en séries inédites. La saison estivale était pourtant de plus en plus peuplée, mais les chaines préfèrent cette année garder de nombreuses séries pour l’automne.

Malgré tout, il y a tout de même quelques nouveautés et, surtout, des retours longtemps attendus sur le programme qui ne vont pas passer inaperçus et qui devraient faire parler.

Ce qui suit n’est bien entendu qu’une petite sélection, n’hésitez pas à partager vos plus grandes attentes dans les commentaires et à consulter notre calendrier pour ne rien manquer.

Ju-On: Origins (Netflix) – Vendredi 3 juillet

Prenant place dans l’univers de la franchise Ju-On, cette série doit revenir sur les faits réels qui ont inspiré cette histoire et s’intéresse notamment aux origines de la « malédiction ». L’histoire suit alors Haruka, une actrice tourmentée par les bruits de pas dans sa maison au milieu de la nuit. La malédiction commence à faire son effet après avoir parlé avec Yasuo, qu’elle a rencontré lors d’une émission de télévision.

Psych 2: Lassie Come Home (Peacock) – Mercredi 15 juillet

Après le succès du premier film Psych, USA Network avait commandé un second que NBCUniversal a décidé de mettre de côté pour accompagner le lancement de la plateforme Peacock. Intitulé Psych: Lassie Come Home, ce second téléfilm nous propose un retour aux sources avec une investigation prenant place à Santa Barbara. Après une embuscade, le chef de la police locale, Carlton Lassiter est laissé pour mort et se retrouve ainsi en convalescence dans une clinique. Dans un style très Hitchcockien, il commence à concevoir que des choses étranges se déroulent autour de lui.

The Alienist (TNT) – Dimanche 19 juillet

Plus de deux ans après la diffusion de la première saison, The Alienist est de retour, adaptant naturellement le second roman de Caleb Carr, L’Ange des Ténèbres, mettant en scène Laszlo Kreizler (Daniel Brühl), John Moore (Luke Evans) et Sara Howard (Dakota Fanning). Le récit reprend en juin 1897, lorsqu’une mère éplorée engage la détective Miss Sara Howard suite à la disparition de sa fille… Immédiatement, l’équipe de Lazlo Kreizler se reconstitue autour de Sara et, de déductions en analyses, le profil psychologique apparaît sur le grand tableau noir. Mais le portrait qui se dresse peu à peu est d’autant plus effrayant qu’il a toutes les apparences de la normalité…

Umbrella Academy (Netflix) – Vendredi 31 juillet

La série Netflix inspirée du comic book du même nom créé par Gerard Way revient donc à la fin du mois, reprenant l’histoire là où elle s’était arrêtée. (spoilers!) La saison 2 d’Umbrella Academy reprend après un saut temporel qui a disséminé la famille dans le temps et aux quatre coins de Dallas, au Texas, sur une période de trois ans commençant en 1960. Certains, coincés dans le passé depuis des années, ont refait leur vie, convaincus d’être les seuls à avoir survécu. Numéro Cinq est le dernier à atterrir, et ce au beau milieu d’une catastrophe nucléaire. Les membres de l’Umbrella Academy doivent donc trouver le moyen de se réunir pour identifier l’origine de la catastrophe, y mettre fin et revenir à l’époque actuelle afin d’empêcher cette autre apocalypse, le tout en étant pourchassés par un trio d’impitoyables assassins suédois.

Et vous, quelles sont les séries que vous attendez ?

