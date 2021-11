6 séries à surveiller en novembre 2021, de Dexter à La Roue du Temps

Puisque la télévision ne fonctionne plus réellement en saison, le flux de séries ne s’arrête plus. La quantité est telle qu’il est souvent difficile de tout suivre. Il y a en effet continuellement des retours attendus de séries anciennes et d’autres qui le sont un peu moins, mais aussi des nouveautés venant de talents confirmés et des mini-séries aux castings prometteurs.

Comme tous les mois, pour tenter de vous aider à naviguer, nous vous proposons notre sélection de séries intrigantes à surveiller, celles qui sortent légèrement du lot ou qui sont clairement destinées à faire beaucoup de bruits.

Ce qui suit n’est bien entendu qu’une petite sélection, n’hésitez pas à partager vos plus grandes attentes dans les commentaires et à consulter notre calendrier pour ne rien manquer.

Dexter: New Blood (Showtime) – Dimanche 7 novembre

Il n’est plus nécessaire de le présenter. Dexter est de retour avec une saison 9 qui doit rectifier le tir et nous offrir une véritable conclusion digne de ce nom. Voilà maintenant 10 ans que Dexter Morgan a disparu en pleine mer lors du passage de l’ouragan Laura à Miami. Depuis, il s’est reconstruit une vie paisible dans la ville d’Iron Lake dans l’état de New York sous le nom Jeff Lindsay (en hommage à l’auteur des livres sur lesquels la série se base). Dexter a fini par embrasser cette nouvelle existence, mais quand cette petite communauté soudée est soudainement touchée par des évènements inattendus, le tueur qu’il avait réussi à garder sous contrôle cherche à refaire surface.

The Shrink Next Door (Apple TV+) – Vendredi 12 novembre

Nous venant de Georgia Pritchett, la série The Shrink Next Door est basée sur un podcast qui revenait sur une histoire vraie pour nous raconter l’étrange relation entre le psychiatre des stars Dr Isaac « Ike » Herschkopf (incarné par Paul Rudd) et son patient de longue date Martin « Marty » Markowitz (joué par Will Ferrell). Au fil de leur relation, le bien trop charmant Ike s’immisce dans la vie de Marty, allant jusqu’à s’installer dans sa maison des Hamptons et le convaincre de le nommer président de l’entreprise familiale. La série explore comment une dynamique docteur-patient en apparence normale se transforme en une relation abusive complètement dysfonctionnelle, faite de manipulation et d’emprise.

Mayor of Kingstown (Paramount+) – Dimanche 14 novembre

Création de Taylor Sheridan (Yellowstone) et Hugh Dillon (Durham County), Mayor of Kingstown réunit Jeremy Renner avec Sheridan, puisqu’ils ont déjà collaboré sur le film Wind River. Cette fois, Renner incarne un homme qui contrôle une ville dans les coulisses, étant officieusement le « maire » de Kingstown dans le Michigan. L’histoire se centre ainsi sur la puissante famille McLusky — Renner, Kyle Chandler et Taylor Handley — dans cette ville où le principal business est la prison, et celle-ci est en plein essor. Ils cherchent à faire respecter la loi et l’ordre à leur manière, imposant leur sens de la justice face au chaos ambiant.

Yellowjackets (Showtime) – Dimanche 14 novembre

Création de Ashley Lyle et Bart Nickerson (Narcos), Yellowjackets est un thriller horrifique et psychologique prenant la forme d’une épique histoire de survie au cœur d’un récit sur le passage à l’âge adulte. Le tout étant raconté sur deux lignes temporelles distinctes. C’est ainsi l’histoire d’une équipe de footballeuses adolescentes qui sont en voyage quand leur avion s’écrase en plein cœur d’une région sauvage. La série explore comment elles vont former des clans et devenir sauvages pour survivre. En parallèle, nous suivons les survivantes 25 ans plus tard, alors qu’elles tentent de mener une existence qui n’a jamais été tout à fait normale. Le passé ne restant pas dans le passé, ce qui s’est déroulé durant leur périple les poursuit encore.

La Roue du Temps (Amazon Prime Vidéo) – Vendredi 19 novembre

Déjà renouvelée pour une saison 2, La Roue du temps est une série de fantasy développée par Rafe Judkins (Agents of S.H.I.E.L.D.) qui se base sur les romans de Robert Jordan et nous entraine dans un monde où la magie existe et où seulement certaines femmes y ont accès. L’histoire suit Moraine (Rosamund Pike), membre de l’organisation Aes Sedai, alors qu’elle arrive dans une petite ville qui a été victime d’une attaque des forces du Ténébreux, une entité maléfique malveillante qui cherche à tout détruire sur son passage. Moraine prend sous son aile un groupe de cinq jeunes hommes et femmes, l’un d’entre eux serait selon une prophétie la réincarnation d’un héros ancien appelé Dragon qui pourrait sauver le monde ou le détruire.

Cowboy Bebop (Netflix) – Vendredi 19 novembre

Encore une ambitieuse adaptation, mais celle-ci est celle de la série culte d’animation japonaise de la fin des années 90 Cowboy Bebop. C’est un western spatial dans lequel trois chasseurs de primes appelés « cowboys » tentent de fuir leurs passés respectifs. Aussi différents que redoutables, Spike Spiegel (John Cho), Jet Black (Mustafa Shakir) et Faye Valentine (Daniella Pineda) forment une équipe d’outsiders prêts à traquer les criminels les plus dangereux du système solaire… si la récompense en vaut la peine ! Mais se sortir du pétrin maintes et maintes fois ne fonctionnera qu’un temps avant que le passé ne les rattrape.

Et vous, quelles sont les séries que vous attendez ?