5 séries à surveiller en octobre 2021, de Dopesick à Succession

Puisque la télévision ne fonctionne plus réellement en saison, le flux de séries ne s’arrête plus. La quantité est telle qu’il est souvent difficile de tout suivre. Il y a en effet continuellement des retours attendus de séries anciennes et d’autres qui le sont un peu moins, mais aussi des nouveautés venant de talents confirmés et des mini-séries aux castings prometteurs.

Comme tous les mois, pour tenter de vous aider à naviguer, nous vous proposons notre sélection de séries intrigantes à surveiller, celles qui sortent légèrement du lot ou qui sont clairement destinées à faire beaucoup de bruits.

Ce qui suit n’est bien entendu qu’une petite sélection, n’hésitez pas à partager vos plus grandes attentes dans les commentaires et à consulter notre calendrier pour ne rien manquer.

CSI: Vegas (CBS) – Mercredi 6 octobre

La série policière qui changea la face de la télévision américaine il y a deux décennies déjà est de retour. On ne s’attend pas à ce que CSI: Vegas bouscule quoi que ce soit cette fois, mais retrouver William Peterson dans le rôle de Gil Grissom est déjà un bon argument pour s’intéresser à ce revival. La série débute alors qu’une crise menace de mener le laboratoire d’analyse criminelle à sa perte. D’anciens investigateurs reviennent pour aider à remettre l’institution en forme. Un retour qui mettra en lumière toutes les récentes évolutions technologiques qui ont eu lieu pour aider à combattre le crime, associé naturellement aux classiques enquêtes de la franchise, avec une équipe qui suit les preuves pour découvrir la vérité.

Chucky (SyFy/USA) – Mardi 12 octobre

C’est le mois de l’horreur et, de toutes les séries du genre proposée, Chucky s’annonce être la plus divertissante. Développée par le créateur et scénariste de la franchise Don Mancini, la série nous entrainera dans une petite ville américaine typique où une poupée Chucky fait surface lors d’un vide-grenier. Rapidement, le petit tueur sème le chaos, enchainant les meurtres qui exposent les secrets et l’hypocrisie des habitants de la ville. Des ennemies et des alliées sortant tout droit du passé de Chucky font alors leur retour pour stopper — ou assister — le terrible meurtrier, ce qui révèlera la vérité derrière ces nouveaux meurtres, mais aussi des éléments inédits au sujet de l’origine de la poupée diabolique.

Dopesick (Hulu) – Mercredi 13 octobre

La formule « histoire vraie » + casting 5 étoiles est désormais commune, mais Dopesick pourrait tout de même sortir du lot avec son sujet. Scénarisée par Danny Strong (Empire, Recount) adaptant le livre de Beth Macy, réalisée par Barry Levinson (Rain Man) et notamment produite par Michael Keaton, Dopesick explorera comment une compagnie pharmaceutique s’est retrouvée à l’origine d’une crise sanitaire, économique et sociale comme aucune autre. Des conseils d’administration des grandes entreprises pharmaceutiques du pays à une communauté minière de Virginie plongée dans la détresse en passant par l’enquête menée par la DEA (Drug Enforcement Administration), cette minisérie raconte l’histoire vraie de ceux qui se sont soulevés pour tenter de faire tomber les entreprises derrière cette crise nationale qui a détruit la vie de milliers d’Américains.

The Sinner (USA Network) – Mercredi 13 octobre

Finalement de retour, la toujours légèrement atypique The Sinner reste une incontournable dans son genre. La saison 3 montrait que le détective Harry Ambrose (Bill Pullman) avait sérieusement besoin de repos, mais même en vacances, il se retrouve happé dans une affaire compliquée. Harry se rend sur l’île de Hanovre, dans le nord du Maine, pour une escapade de convalescence avec sa partenaire, Sonya (Jessica Hecht). Quand une tragédie impliquant la fille d’une famille insulaire importante survient, Ambrose est recruté pour aider sur l’investigation et plonge alors dans un mystère qui fait doucement monter la paranoïa sur cette île touristique endormie.

Succession (HBO) – Dimanche 17 octobre

Autre retour probablement encore plus attendue, celui de Succession. La conclusion de la saison 2 voyait Kendall Roy se dresser de nouveau contre son père, un évènement qui place Logan dans un position difficile. Il doit dès lors sécuriser ses alliances familiales, politiques et financières. Les tensions grimpent, alors que la bataille pour prendre le contrôle de l’entreprise se transforme donne le jour à une guerre civile au sein de la famille.

Et vous, quelles sont les séries que vous attendez ?