5 séries à surveiller en septembre 2021, d’American Rust à Fondation

Puisque la télévision ne fonctionne plus réellement en saison, le flux de séries ne s’arrête plus. La quantité est telle qu’il est souvent difficile de tout suivre. Il y a en effet continuellement des retours attendus de séries anciennes et d’autres qui le sont un peu moins, mais aussi des nouveautés venant de talents confirmés et des mini-séries aux castings prometteurs.

Comme tous les mois, pour tenter de vous aider à naviguer, nous vous proposons notre sélection de séries intrigantes à surveiller, celles qui sortent légèrement du lot ou qui sont clairement destinées à faire beaucoup de bruits.

Ce qui suit n’est bien entendu qu’une petite sélection, n’hésitez pas à partager vos plus grandes attentes dans les commentaires et à consulter notre calendrier pour ne rien manquer.

Kin (AMC+) – Jeudi 9 septembre

Un guerre entre gangs Irlandais animera l’automne d’AMC+. Venant de Peter McKenna (The Last Kingdom, Red Rock) et Ciarán Donnelly (Altered Carbon, Vikings), Kin débute quand un garçon est tué et sa famille se lance dans une guerre des gangs avec un cartel international – une guerre impossible à gagner. C’est David et Goliath. En infériorité numérique, face à un opposant surfinancé et armé, les Kinsella se retrouvent enfermés dans leur bastion de Dublin pendant que leurs entreprises échouent et que les membres de leur famille et leurs associés sont arrêtés. Mais ils ont quelque chose que le cartel n’a pas : les liens indestructibles du sang et de la famille. Avec Charlie Cox (Daredevil, Boardwalk Empire), Clare Dunne (Herself), Aidan Gillen (Game of Thrones) et Ciarán Hinds (Game of Thrones, The Terror).

American Rust (Showtime) – Dimanche 12 septembre

Sur Canal+ en France. Adaptation du roman de Philipp Meyer publié chez nous sous le titre Un arrière-goût de rouille, American Rust est scénarisée par Dan Futterman et nous raconte l’histoire d’une famille en quête d’un meilleur futur, mais qui est toujours prisonnière de son passé. On suit Del Harris (Jeff Daniels), chef de la police dans une ville du Rust Belt en Pennsylvanie, où de bonnes personnes font souvent de mauvais choix. Quand un meurtre est commis, Harris doit décider jusqu’où il est prêt à aller pour protéger le fils de la femme qu’il aime (Maura Tierney).

Y: The Last Man (FX on Hulu) – Lundi 13 septembre

Sur Disney+ en France. Scénarisée par Eliza Clark, Y: The Last Man est une adaptation de Y Le dernier homme, le comic book de Brian K. Vaughan et Pia Guerra qui nous propose de suivre les aventures de Yorick Brown (Ben Schnetzer) et de son singe dans un monde bien différent du notre, puisque Yorick est le dernier homme encore envie. Quand tout commence, nous sommes donc introduits à Yorick, un jeune artiste de l’évasion, chômeur et maître d’un capucin mâle indiscipliné baptisé Esperluette, alors qu’il est prêt à faire sa demande en mariage à sa petite amie Beth, partie en Australie. C’est à ce moment qu’un évènement cataclysmique décime tous les porteurs du chromosome Y de la planète. L’agent 355 (Ashley Romans) se voit confier la mission de protéger Yorick alors que ce dernier voyage à travers l’Amérique, également accompagné du docteur Allison Mann (Diana Bang), généticienne et experte en clonage qui est tente de découvrir pourquoi Yorick a survécu et comment sauver l’espèce humaine.

Foundation (Apple TV+) – Vendredi 24 septembre

Développée par David S. Goyer (Batman Begins, Man of Steel) et Josh Friedman (Snowpiercer), Foundation est une adaptation du Cycle de Fondation d’Isaac Asimov qui nous entraine au 13e millénaire de l’ère impériale. Lorsque le Dr. Hari Seldon (Jared Harris) prédit la chute imminente de l’Empire, il s’aventure avec un groupe de fidèles disciples dans les confins de la galaxie pour y établir la Fondation, dans l’espoir de reconstruire et préserver l’avenir de la civilisation. Exaspérés par le Dr. Hari, les Cléons, dirigeants issus d’une longue lignée de clones empereurs, craignent que l’emprise qu’ils ont sur la galaxie ne s’affaiblisse, alors qu’ils se voient forcés d’envisager la possible perte de leur héritage pour toujours.

Midnight Mass (Netflix) – Vendredi 24 septembre

Dernière création de Mike Flanagan a qui l’on doit déjà « The Haunting of Hill House », Midnight Mass nous raconte l’histoire d’une petite communauté insulaire isolée dont les divisions existantes sont amplifiées par le retour d’un jeune homme en disgrâce (Zach Gilford) et l’arrivée d’un prêtre charismatique (Hamish Linklater). Lorsque l’apparition du père Paul sur l’île Crockett coïncide avec des événements inexpliqués et apparemment miraculeux, une ferveur religieuse renouvelée s’empare de la communauté — mais ces miracles ont-ils un prix ?

Et vous, quelles sont les séries que vous attendez ?

