12 saisons 1 de séries à rattraper avant la saison américaine prochaine

Tous les ans, quand le mois d’août débute et que la rentrée américaine des séries commence à légèrement se profiler à l’horizon, nous vous proposons une liste de shows à rattraper avant leur seconde saison. Des séries de la saison précédente qui s’apprêtent normalement à revenir.

2020 n’étant pas une année comme les autres, même si la liste est de retour, il est possible que les inédits de certaines de ces séries ne soient pas programmés avant au moins 2021. Certains shows seront bien là cet automne, mais on ignore quand la majorité reviendra.

Quoi qu’il en soit, comme le veut la tradition, nous vous proposons donc une sélection de 12 premières saisons de séries pour occuper la suite de votre été et probablement une partie de votre automne, si vous avez du temps à tuer devant votre télévision.

Black Summer (Netflix)

Vous pensiez que votre été était difficile ? Au moins, vous n’avez pas à survivre à une armée de zombies. Black Summer nous plonge dans un été meurtrier avec son histoire qui suit une mère (Jaime King) qui a été séparée de sa fille et se lance dans un périple infernal pour tenter de la retrouver. Elle rejoint alors un groupe de réfugiés américains avec qui elle voyage dans ce monde hostile durant les tout premiers jours d’une Apocalypse zombie. Lire notre bilan de la saison 1.

The Boys (Amazon)

Et si les super-héros étaient des pantins instables à la solde d’une mégacorporation ? Qui pourrait les empêcher de faire ce qu’ils veulent ? Probablement pas The Boys, mais ils vont essayer pour toutes les mauvaises raisons possibles. Scénarisée par Eric Kripke, le créateur de Supernatural, The Boys se base sur le comic book du même nom par Garth Ennis et illustré par Darick Roberston et nous entraine dans un monde où les Super-héros sont gérés par Vought, un conglomérat très influent qui a l’ambition de placer ses stars dans l’armée américaine. Quand Hughie (Jack Quaid) voit sa vie détruite par un membre des Seven, il est perdu et reçoit alors la visite de Billy Butcher (Karl Urban) qui lui propose un moyen de se venger. Cela devient rapidement violent et Billy engage ses anciens collègues pour les aider à faire tomber les Seven. Cela se complique encore plus quand Hughie rencontre Annie (Erin Moriarty) qui n’est autre que Starlight, une jeune héroïne innocente qui est également la dernière recrue des Seven. Lire notre bilan de la saison 1.

Evil (CBS)

Les créateurs de The Good Fight s’éloignent des horreurs de la politique pour s’attaquer à d’autres bien plus viscérales en mélangeant la religion et le paranormal dans Evil. L’histoire se centre sur Kristen Bouchard (Katja Herbers), une psychologue qui se joint à David (Mike Colter), un prêtre en formation, et Ben (Aasif Mandvi), un artisan/expert technicien pour enquêter sur de supposés miracles, possessions démoniaques et autres phénomènes non élucidés pour le compte de l’Église. David est donc le croyant, Ben est le sceptique professionnel et Kristen tente malgré elle de créer un pont entre les deux quand ils font face à l’inexplicable. Lire notre bilan de la saison 1.

Gentleman Jack (BBC/HBO)

Nous venant de la scénariste Sally Wainwright (créatrice de la série Happy Valley), Gentleman Jack est une série historique britannique qui s’inspire d’une histoire vraie. Ainsi, nous nous rendons à Halifax en 1832 pour suivre Anne Lister (Suranne Jones), une femme bien déterminée à changer son destin et celle de sa maison ancestrale, Shibden Hall. Pour y parvenir, elle veut relancer l’exploitation des mines et faire un bon mariage. Cependant, Anne ne comptait pas épouser un homme riche, mais plutôt la riche héritière Ann Walker (Sophie Rundle). Lire notre bilan de la saison 1.

Godfather of Harlem (Epix)

Autre série historique racontant la vie de personnes qui ont bien existé, cette fois dans l’Amérique des années 60, Godfather of Harlem s’intéresse à Bumpy Johnson (Forest Whitaker) qui, quand tout commence, sort de prison où il a été incarcéré pendant 10 ans. Il retrouve alors son ancien quartier en perdition. Désormais, les rues sont contrôlées par la mafia italienne et Bumpy doit donc affronter la famille Genovese pour reprendre le contrôle. Durant cette période violente, il développe une alliance avec un prêcheur radical, Malcolm X (Nigel Thatch). Lire notre bilan de la saison 1.

Mythic Quest : Raven’s Banquet (Apple TV+)

Bien que venant de membres de l’équipe de It’s Always Sunny in Philadelphia, Mythic Quest: Raven’s Banquet n’est pas une comédie aussi corrosive, mais elle a certainement ses moments. Elle se propose de nous plonger dans la folie régnant au cœur d’un studio de production de jeux vidéos, auprès de l’équipe derrière le jeu Mythic Quest alors que le développement de l’extension Raven’s Banquet est en cours et est compliqué par le comportement de plus en plus incontrôlable du directeur créatif narcissique, Iam Grimm (Rob McElhenney). Son attitude commence à affecter toute l’équipe, notamment son incapacité à partager le crédit pour le travail accompli.

Prodigal Son (FOX)

La télévision américaine ne manque pas de twists pour continuer à nous proposer des procedural dramas nous parlant de tueurs en série. Prodigal Son est une création de Chris Fedak et Sam Sklaver qui nous introduit à Malcolm Bright (Tom Payne), consultant pour la police de New York, et de sa riche famille pas exactement comme les autres. En effet, le père de Malcolm est un tueur en série surnommé « Le Chirurgien » (Michael Sheen) que Malcolm est forcé de confronter lorsqu’un copycat fait son apparition. Son père en profite alors pour rétablir une relation avec son fils, et faire tout ce qu’il peut pour l’assister dans son travail. Lire notre bilan de la saison 1.

Russian Doll (Netflix)

Comédie noire de Netflix co-créée par Natasha Lyonne, Amy Poehler et Leslye Headland, Russian Doll nous parle de Nadia (Lyonne) qui meurt le soir de son trente-sixième anniversaire. Elle se retrouve alors à vivre cette soirée encore et encore, ne cessant de mourir. Le concept est risqué, mais il est exploité avec imagination pour nous offrir avec de l’humour et des twists une plongée dans la psyché d’une femme qui doit apprendre à reconnaitre ses problèmes pour réussir à les dépasser. Le résultat est frais et ingénieux. Lire notre bilan de la saison 1.

Undone (Amazon)

L’animation américaine est en forme ces dernières années et Undone sur Amazon Prime Video ne va pas changer cela, mêlant une approche technologique légèrement déstabilisante par moment pour nous proposer un voyage dans l’espace et le temps pas comme les autres. L’histoire suit Alma Winograd-Diaz (Rosa Salazar) qui mène une existence banale jusqu’au jour où elle a un accident de voiture qui est provoqué par une vision de Jacob (Bob Odenkirk), son père décédé. À travers des visions toujours plus persistantes, il l’encourage à employer un pouvoir mystérieux qui pourrait lui permettre de voyager à travers l’espace et le temps dans le but de lui sauver la vie. Cette quête va mettre en péril les différentes relations qu’Alma entretient avec ses proches et cela la pousse à remettre en question sa santé mentale. Lire notre bilan de la saison 1.

Zoey’s Extraordinary Playlist (NBC)

Les comédies musicales sont peu nombreuses et sont souvent courtes. Créée par Austin Winsberg, Zoey’s Extraordinary Playlist a donc de quoi intriguer les amateurs du genre. Elle suit Zoey Clarke (Jane Levy), une codeuse qui fait carrière à San Francisco. Après un événement inhabituel, Zoey, qui a toujours préféré les podcasts à la pop, se met soudainement à lire les désirs, pensées et besoins intimes des gens qui l’entourent — sa famille, ses collègues, ainsi que de parfaits inconnus — sous la forme de chansons célèbres. Elle pense tout d’abord qu’elle perd la tête, mais après avoir pris conseil auprès de son voisin musicophile et fait une découverte capitale sur son père malade, Zoey réalise que ce don en apparence infortuné peut en réalité s’avérer être une chance extraordinaire qui lui permet de se relier au monde d’une façon incomparable. Lire notre bilan de la saison 1.

Warrior (Cinemax)

Le créateur de Banshee est de retour pour donner vie à la vision de Bruce Lee, ce qui nous donne Warrior ou le récit d’un immigré qui doit apprendre à reconnaitre sa valeur et celle de son peuple pour mener le bon combat et arrêter de se battre pour ce qui n’en vaut pas la peine. Nous suivons ainsi Ah Sahm (Andrew Koji) qui se rend à San Francisco à la fin des années 1870 pour retrouver sa sœur. À peine arrivé, il est forcé de rejoindre une Tong (famille criminelle) en tant qu’homme de main et se retrouve pris dans une guerre de gangs au milieu d’une ville en transition dans un pays en formation. Lire notre bilan de la saison 1.

The Witcher (Netflix)

Blockbuster de fantasy de Netflix, The Witcher a un bel avenir sur la plateforme. Se base sur la saga fantastique à succès Sorceleur écrite par Andrzej Sapkowski, elle prend place dans un monde où êtres humains, elfes, sorciers, gnomes et monstres se battent pour survivre et prospérer, et où le bien et le mal peinent à se différencier. On suit Geralt de Riv, un sorceleur (ou witcher), c’est-à-dire un tueur de monstres, entraîné physiquement dès son plus jeune âge et ayant subi des mutations génétiques lui conférant des capacités surnaturelles. Alors que des guerres ravagent le pays, Geralt part à la recherche de la jeune orpheline Cirilla (Freya Allan) et croise sur sa route la sorcière Yennefer de Vengerberg (Anya Chalotra). Bien qu’ils l’ignorent, leurs destins sont liés et ils vont devoir l’accepter pour survivre. Lire notre bilan de la saison 1.

Et vous, quelles séries recommandez-vous de rattraper avant le début de leur saison 2 ?

