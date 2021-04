7 séries à surveiller en avril 2021, de The Nevers à Shadow and Bone

Comme tous les mois à présent, pour tenter de vous aider à mieux naviguer parmi les dizaines de séries qui sont vont débuter dans les semaines qui viennent, nous vous proposons une petite sélection non exhaustive de séries qui débarquent sur les écrans américains et anglais.

En ce mois d’avril, il y a beaucoup plus de nouveautés que ces récents mois, démontrant que l’industrie est bien repartie et, n’oublions pas, que c’est également l’approche de la saison régulière et nous avons donc le lancement des dernières séries éligibles pour les Emmy Awards.

Ce n’est bien entendu qu’une courte sélection, n’hésitez pas à partager vos plus grandes attentes dans les commentaires, n’hésitez pas à partager vos plus grandes attentes dans les commentaires et à consulter notre calendrier pour ne rien manquer.

Kung Fu (The CW) – Mercredi 7 avril

Il y a peu de chance que ce reboot de Kung Fu soit du même niveau de Warrior, mais si cette série The CW parvient à livrer des scènes d’arts martiaux convenables, elle pourrait bien être divertissante à suivre. L’histoire s’articule autour de Nicky Chen (Olivia Liang) qui a quitté l’université et a voyagé en Chine où elle s’est retrouvée à vivre en isolement dans un monastère où elle a appris le Kung Fu. Elle doit néanmoins retourner chez elle auprès de sa famille. Sur place, elle se met à combattre la criminalité et la corruption qui affectent sa communauté.

Them (Amazon Prime Video) – Vendredi 9 avril

Présentée comme étant une nouvelle anthologie par Amazon Prime Video, Them est une création de Little Marvin, avec Lena Waithe à la production, se présentant comme une héritière de Get Out, le film de Jordan Peele. Cette saison 1, sous-titrée Covenant, prend place en 1953 et suit Alfred et Luchy Emory, un couple d’afro-américains et parents de deux filles , qui quitte la Caroline du Nord pour s’installer à Compton, quartier résidentiel entièrement blanc de Los Angeles. Alors que les résidents commencent à terroriser leurs nouveaux voisins dans le but de les faire partie, la maison devient également le théâtre de phénomènes surnaturels inquiétants qui menace de les détruire.

The Nevers (HBO) – Dimanche 11 avril

Dernière création de Joss Whedon (qui a quitté la série après les 6 premiers épisodes), The Nevers se présente comme une version des X-Men durant l’ère Victorienne. A Londres voit surgir ce qu’on appelle les “Touched”, c’est à dire des personnes — principalement des femmes — qui manifestent soudainement des capacités anormales, certaines tout à fait charmantes et d’autres terrifiantes. Parmi elles se trouvent Amalia True (Laura Donnelly), une mystérieuse veuve, et Penance Adair (Ann Skelly), une brillante inventrice. Ensemble, elles apportent leur soutien à cette nouvelle classe de marginaux, et affrontent tous les groupes et forces qui se trouvent sur la route.

Mare of Easttown (HBO) – Dimanche 18 avril

Une star de cinéma, un meurtre dans une petite communauté américaine, un réalisateur de renom, Mare of Easttown a tous les ingrédients d’une mini-série de luxe sur HBO et c’est exactement ce qu’elle est. Scénarisée par Brad Ingelsby (The Way Back) et entièrement réalisée par Gavin O’Connor (Mr. Wolff), Mare of Easttown se centre sur la détective Mare Sheehan (Kate Winslet) qui se retrouve chargée de l’enquête sur un meurtre qui bouscule sa communauté. Alors que son monde semble s’écrouler autour d’elle, Mare doit confronter ses fantômes pour réussir à exposer la vérité.

Rutherford Falls (Peacock) – Jeudi 22 avril

Le co-créateur de Parks & Recreation (et créateur de The Good Place) s’associe avec Ed Helms et Sierra Teller Ornelas pour une nouvelle comédie prenant place dans une petite ville américaine atypique peuplée de figure mémorable. Rutherford Falls s’articule ainsi autour de deux amis de longue date, Nathan Rutherford (Ed Helms) et Reagan Wells (Jana Schmieding), qui sont plongés au centre d’une controverse ridicule à propos d’un rond-point quand leur petite ville dortoir se réveille soudainement. Nathan se retrouve dans un conflit avec la réserve indienne locale au sujet du déplacement d’une statue de son ancêtre, un des fondateurs de Rutherford.

Shadow and Bone (Netflix) – Vendredi 23 avril

Après L’Ecuyer du Roi, Cursed et bien évidemment The Witcher, Netflix poursuit dans le registre de la fantasy avec Shadow and Bone : La saga Grisha, adaptation de la série de romans de Leigh Bardugo qui nous entraîne dans un monde ravagé par la guerre où une jeune soldate orpheline, Alina Starkov, se découvre un pouvoir extraordinaire qui pourrait libérer son pays. Tandis que la menace du monstrueux Shadow Fold se fait toujours plus pressante, Alina doit quitter tout ce qu’elle connaît pour rejoindre une armée magique de soldats d’élite appelés Grisha. Mais en s’efforçant de maîtriser ses pouvoirs, elle découvre que dans ce monde fantastique, la frontière entre amis et ennemis est ténue et que les apparences sont trompeuses.

Intergalactic (Sky) – Jeudi 29 avril

Série de science-fiction nous venant de l’Angleterre, Intergalactic s’annonce comme étant un divertissement grand spectacle débridée. C’est l’histoire d’Ash Harper (Savannah Steyn), une jeune flic et pilote à l’avenir prometteur qui voit tout son monde s’écrouler lorsqu’elle est accusée de trahison et condamnée à l’exile sur une distante planète servant de colonie pénale. En route pour cette planète, les autres condamnés organisent une mutinerie et prennent le contrôle du vaisseau. Après la mort de tout l’équipage, le groupe mené par Tula Quik (Sharon Duncan-Brewster) veut alors se rendre dans le monde libre — Arcadia — et Ash est la seule pilote qui peut les conduire à destination. Cette dernière est donc forcée de s’associer à eux, s’orientant vers un futur inconnu.

Et vous, quelles sont les séries que vous attendez ?

