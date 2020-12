4 séries à surveiller en décembre 2020, de Your Honor à The Stand

Comme tous les mois à présent, pour tenter de vous aider à mieux naviguer parmi les dizaines de séries qui sont vont débuter dans les semaines qui viennent, nous vous proposons une petite sélection non exhaustive de séries qui débarquent sur les écrans américains et anglais.

Nous avons comme, cela est de plus en plus la norme, un bon mélange entre nouveautés intrigantes avec de beaux castings et le retour de séries qui ont fait leurs preuves et qui se font bien attendre entre deux saisons.

Ce n’est bien entendu qu’une courte sélection, n’hésitez pas à partager vos plus grandes attentes dans les commentaires.

Your Honor (Showtime) – Dimanche 6 décembre

Bryan Cranston est de retour dans un rôle ambigu à la télévision avec la mini-série Your Honor, une adaptation de la série israélienne Kvodo de Ron Ninio et Shlomo Mashiach par Peter Moffat (Criminal Justice). Cranston incarne un juge respecté dont le fils a un accident de voiture et est coupable d’un délit de fuite en Nouvelle-Orléans. La victime se révèle être membre de la pègre et s’amorce alors pour le père et le fils un véritable jeu de mensonges, de tromperies et de choix impossibles dans le but de ne pas se faire prendre.

The Expanse (Amazon Prime Video) – Mercredi 16 décembre

Tout juste renouvelée pour une saison 6 qui sera également la dernière, The Expanse a encore le temps de voir venir et nous allons donc retrouver cette aventure spatiale épique basée sur la série littéraire de James S. A. Corey pour sa saison 5. L’histoire reprendra ainsi là où la quatrième saison s’est arrêtée avec l’équipe du Rocinante qui est de retour dans le système solaire. Alors que le vaisseau est en maintenance, Amos (Wes Chatham) retourne sur Earth pour confronter son passé ; Naomi (Dominique Tipper) part à la recherche de son fils ; Bobbie (Frankie Adams) et Alex (Cas Anvar) sont confrontés à l’effondrement de Mars ; Holden (Steven Strait) fait face aux conséquences de sa connexion avec la Protomolécule ; Drummer (Cara Gee) recrute un nouvel équipage pour essayer de fuir la personne qu’elle était ; et Avasarala (Shohreh Aghdashloo) se bat pour stopper une attaque terroriste qui pourrait mener à la chute du gouvernement terrien.

Signalons qu’Amazon Prime Video ne mettra pas tous les épisodes d’un coup en ligne. Les 3 premiers arrivent le 6 décembre, puis un par semaine.

The Stand (CBS All Access) – Jeudi 17 décembre

Nouvelle adaptation après celle de 1994 du roman de Stephen King connu en France sous le titre Le Fléau, The Stand nous entrainera ainsi dans un monde ravagé par une pandémie qui élimine la quasi-totalité de la population humaine en quelques semaines. Seule une poignée de rescapés, dont Mère Abagail qui a 108 ans (Whoopi Goldberg), sont naturellement immunisés contre le virus et parvient à rester en vie. Ses survivants ont connu l’horreur, mais ils vont bientôt devoir se confronter à leurs pires cauchemars prenant la forme de Randall Flagg, L’Homme en Noir (Alexander Skarsgård), un être inquiétant doté de pouvoirs surnaturels qui rassemble ses propres disciples. C’est ainsi qu’un combat entre le Bien et le Mal émerge.

Bridgerton (Netflix) – Vendredi 25 décembre

Après plusieurs années d’attente, Shonda Rhimes est de retour avec sa première production pour Netflix. La Chronique des Bridgerton est une adaptation des romans de Julia Quinn par Chris Van Dusen qui nous entraine à Londres pendant la Régence pour suivre Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor), fille aînée d’une puissante dynastie. Elle est censée se trouver un mari, mais la concurrence est rude ! Espérant suivre l’exemple de ses parents et faire un mariage d’amour, Daphne semble au départ avoir toutes les chances de son côté. Pourtant, dès lors que son frère aîné se met à rejeter ses prétendants les uns après les autres, le journal à scandales de la haute société londonienne, dirigé par la mystérieuse Lady Whistledown, propage des calomnies sur la jeune femme. C’est alors que débarque le séduisant et frondeur duc d’Hastings (Regé-Jean Page), célibataire endurci et meilleur parti du moment. Bien qu’ils s’en défendent, Daphne et le duc sont incontestablement attirés l’un par l’autre – et les voilà embarqués dans un jeu de dupes, tout en devant composer avec les injonctions de la société concernant leur union potentielle…

Et vous, quelles sont les séries que vous attendez ?

