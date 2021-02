5 séries à surveiller en février 2021, de Mon amie Adèle à Young Rock

Comme tous les mois à présent, pour tenter de vous aider à mieux naviguer parmi les dizaines de séries qui sont vont débuter dans les semaines qui viennent, nous vous proposons une petite sélection non exhaustive de séries qui débarquent sur les écrans américains et anglais.

Nous avons comme, cela est de plus en plus la norme, un bon mélange entre nouveautés intrigantes avec de beaux castings et le retour de séries qui ont fait leurs preuves et qui se font bien attendre entre deux saisons.

Ce n'est bien entendu qu'une courte sélection, n'hésitez pas à partager vos plus grandes attentes dans les commentaires et à consulter notre calendrier pour ne rien manquer.

The Equalizer (CBS) – Dimanche 7 février

Il semble que CBS croit beaucoup dans sa nouvelle version de The Equalizer, puisqu’elle sera lancée dans la case tant convoitée de l’après-Super-Bowl. On pourra alors retrouver Queen Latifah dans le rôle de Robyn McCall, une mère célibataire au passé mystérieux qui aide des inconnus. Le concept reste naturellement le même que dans la série des ’80s, puisque cette fois encore, McCall devra gérer les demandes occasionnelles de son ancien employeur pour pouvoir continuer à opérer dans l’ombre.

Young Rock (NBC) – Mardi 16 février

Dwayne Johnson est aujourd’hui une des plus grandes stars du cinéma hollywoodien. Il semble en tout cas inspiré à revenir sur son parcours et, plus particulièrement, sur sa jeunesse dans la nouvelle comédie NBC intitulée Young Rock. De son adolescence entourés de personnages colorés à sa vie professionnelle de catcheur en passant par ses années football à l’université, la série explore les évènements qui ont donc fait de Dawyne Johnson l’homme qu’il est devenu aujourd’hui.

Mon amie Adèle (Netflix) – Mercredi 17 février

Le programme de Netflix est assez léger ce mois-ci, ce qui fait particulièrement ressortir la présence de Mon amie Adèle, un thriller britannique avec Simona Brown, Eve Hewson et Tom Bateman basé sur le roman du même nom. L’histoire suit une mère célibataire qui se retrouve prise dans un jeu de manipulation après avoir entamé une liaison avec son patron, un psychiatre, et s’être rapprochée de sa mystérieuse épouse.

Tell Me Your Secrets (Prime Vidéo) – Vendredi 19 février

Sauvée des limbes de la télévision par Amazon Prime Video après que TNT qui l’avait commandée en 2018 ait décidé de ne pas la diffuser, Tell Me Your Secrets a de quoi intriguer avec un bon casting et un pitch qui invite aux rebondissements. Emma (Lily Rabe) a vu son existence changer quand elle s’est retrouvée face à face avec un tueur. Désormais dans le système de protection des témoins, elle doit se refaire une vie, mais John (Hamish Linklater) — un ancien prédateur en quête de rédemption — a été engagé pour la retrouver par Mary (Amy Brenneman), une mère cherchant à découvrir la vérité sur la disparition sa fille.

Superman & Lois (The CW) – Mardi 23 février

Arrow n’est plus, mais l’Arrowverse continue de se développer avec le retour de Clark Kent/Superman (Tyler Hoechlin) et Lois Lane (Elizabeth Tulloch) dans une série régulière qui apparait avoir quelques ambitions qui doivent faire entrer la franchise dans cette nouvelle décennie. Reste à voir si cela prendra. En attendant, dans Superman & Lois, le couple tente de mener de front une vie professionnelle agitée et une vie de famille qui l’est tout autant, avec leurs deux fils, Jonathan (Jordan Elsass) et Jordan (Alexander Garfin). Quand il n’affronte pas de monstres et autres criminels s’attaquant à Metropolis, Clark doit s’inquiéter pour ses enfants qui pourraient avoir hérité de ses pouvoirs.

