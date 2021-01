5 séries à surveiller en janvier 2021, de Coyote à WandaVision

Comme tous les mois à présent, pour tenter de vous aider à mieux naviguer parmi les dizaines de séries qui sont vont débuter dans les semaines qui viennent, nous vous proposons une petite sélection non exhaustive de séries qui débarquent sur les écrans américains et anglais.

Nous avons comme, cela est de plus en plus la norme, un bon mélange entre nouveautés intrigantes avec de beaux castings et le retour de séries qui ont fait leurs preuves et qui se font bien attendre entre deux saisons.

Ce n’est bien entendu qu’une courte sélection, n’hésitez pas à partager vos plus grandes attentes dans les commentaires.

The Serpent (BBC One) – Vendredi 1er janvier

Pour débuter l’année, la BBC s’intéresse à un tueur en série français ! Dans The Serpent, nous suivons Charles Sobhraj (joué par Tahar Rahim) qui était connu pour être un escroc, séducteur, détrousseur de touristes, roi de la cavale, expert en poisons et « meurtrier diabolique ». Ce dernier a donc agi dans les années 70, en compagnie de sa partenaire Marie-Andrée Leclerc (Jenna Coleman) à travers l’Asie, où il aurait tué entre 15 et 20 personnes, principalement des touristes. Il fut surnommé « Le Serpent » au fait qu’il a réussi à manipuler ses victimes, à échapper longtemps à la police, et à s’évader de plusieurs prisons. La série retrace comment Sobhraj est devenu l’homme le plus recherché, avec le modeste diplomate néerlandais Knippenberg (Billy Howle) qui va se mettre à enquêter sur la disparition de touristes néerlandais et se retrouver sur la piste du tueur…

Cobra Kai (Netflix) – Vendredi 1er janvier

Succès sur Youtube, Cobra Kai a déménagé sur Netflix où elle a conquis une audience encore plus importante et des critiques toujours plus favorables en montrant comment on pouvait offrir une suite satisfaisante à un morceau de pop culture des années 80. Les fans de la première heure attendent néanmoins depuis un bon moment maintenant la saison 3 et celle-ci arrive donc ce mois-ci. Quoi qu’il en soit, dans cette saison 3 qui se compose de 10 épisodes, Daniel et Johnny vont finir par enterrer la hache de guerre. Après l’affrontement entre les deux dojos, Miguel est dans une situation précaire et son Sensei ne compte pas l’abandonner. De son côté, Johnny se tourne vers le passé pour trouver la paix alors que Kreese manipule ses étudiants pour réaliser ses ambitions. À noter que Cobra Kai a déjà été renouvelée pour une saison 4.

Coyote (CBS All Access) – Jeudi 7 janvier

Avec The Shield, Michael Chicklis a eu le rôle d’une vie. Il n’a d’ailleurs rien trouvé de véritablement intéressant dans les années qui ont suivi la conclusion de la série FX. La nouvelle Coyote pourrait peut-être changer cela. Elle semble au minimum pouvoir permettre à l’acteur d’interpréter un personnage complexe intéressant. Il sera ainsi Ben Clemens, un agent de la patrouille frontalière qui découvre le jour de sa retraite obligatoire un tunnel illicite utilisé pour acheminer des marchandises du Mexique au marché noir. Il se retrouve ainsi dans la ligne de mire de l’homme à la tête du réseau criminel qu’il a cherché à détruire durant toute sa carrière et se retrouve forcé de travailler pour ce dernier. Exposé à cette vie de l’autre côté du mur, Ben commence à questionner sa vision du monde, sa loyauté et ses idéologies étant alors remises en cause.

The Pembrokeshire Murders (ITV) – Lundi 11 janvier

La chaine britannique excelle avec ses miniséries racontant les véritables histoires de tueurs en série, comme la récente Des nous l’a encore montré. The Pembrokeshire Murders est donc la prochaine. Écrite par Nick Stevens (In Plain Sight), elle se base sur le livre Catching the Bullseye Killer et nous parle de deux doubles-meurtres non résolus dans les années 80 qui hante encore la Dyfed–Powys Police. En 2006, le tout juste promu Detective Superintendent Steve Wilkins (Luke Evans) décide de rouvrir ces deux affaires. À l’aide de nouvelles méthodes scientifiques, Wilkins et son équipe vont trouver de microscopiques traces d’ADN et de fibres qui pourraient lier ces deux meurtres à une série de cambriolages ayant pris place dans les années 80 et 90. Le responsable de ces vols se trouve en prison et proche de la fin de sa peine. Cependant, si Wilkins a raison, il est aussi un tueur en série. Le temps est alors compté pour réunir suffisamment de preuves pour l’accuser de meurtre avant qu’il ne soit libéré et tue de nouveau.

WandaVision (Disney+) – Vendredi 15 janvier

L’univers Marvel Studios se poursuit en série sur Disney+. Nous venant de Jac Schaeffer et inspiré par le run de Tom King sur The Vision, WandaVision s’intéresse à la relation entre Wanda Maximoff et Vision, incarnés par Elizabeth Olsen et Paul Bettany. L’histoire prend place après Avengers: Endgame et servirait également de sorte de préquelle à Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Dans tous les cas, nous suivons Wanda et Vision menant la vie de banlieue idéale dans la petite ville de Westview, dissimulant autant que possibles leurs pouvoirs à leurs voisins. Mais, le couple va finir par suspecter qu’il se cache quelque chose derrière cette existence parfaite.

Et vous, quelles sont les séries que vous attendez ?

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.