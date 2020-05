5 séries à surveiller en mai 2020, de I Know This Much is True à Mavel’s Agents of SHIELD

Le mois de mai est traditionnellement plus calme, fin de saison oblige, mais il y a toujours des séries à surveiller avec les premiers lancements de séries estivales et, bien entendu, sur les services de streaming. Malgré un été qui s’annonce malheureusement assez léger avec beaucoup de reports, nous avons tout de même de quoi nous occuper.

Il y a en effet des retours attendus, de séries anciennes et d’autres qui le sont un peu moins, mais aussi des nouveautés venant de talents confirmés et des mini-séries aux castings prometteurs.

Ce qui suit n’est bien entendu qu’une petite sélection, n’hésitez pas à partager vos plus grandes attentes dans les commentaires et à consulter notre calendrier pour ne rien manquer.

Solar Opposites (Hulu) – Vendredi 8 mai

Alors que Rick & Morty est de retour sur Adult Swim, nous pouvons retrouver la nouvelle série de son co-créateur, Justin Roiland. Proposée par Hulu, Solar Opposites suit une famille d’aliens qui trouve refuge sur Terre. Ils ne sont alors pas tous d’accord sur le résultat, est-ce que vivre ici est simplement horrible ou cela est génial ?

The Eddy (Netflix) – Vendredi 8 mai

Netflix nous invite dans un club de jazz parisien dans The Eddy, une série créée par Damien Chazelle, Alan Poul, Glen Ballard et Jack Thorne. L’histoire se centre sur le copropriétaire des lieux, le pianiste Elliot Udo (André Holland) qui gère également le groupe à la tête duquel se trouve la chanteuse Maja (Joanna Kulig) avec laquelle il entretient une relation compliquée. Quand Elliot apprend que son partenaire professionnel, Farid (Tahar Rahim), pourrait être impliqué dans des pratiques douteuses au club, des secrets font surface — à la surprise notamment d’Amira (Leïla Bekhti), la femme de Farid. Avec sa fille Julie (Amandla Stenberg) qui arrive sans prévenir à Paris pour vivre avec lui, Elliot voit son univers se fissurer de tous les côtés, ce qui le force à confronter son passé et à se battre pour sauver son club et protéger ses proches.

I Know This Much is True (HBO) – Dimanche 10 mai

HBO avait plusieurs mini-séries de prévues pour cet été, mais seulement une n’a pas été déplacée à l’automne. I Know This Much is True porte à l’écran le livre de Wally Lamb publié en France sous le titre La Puissance des vaincus. À la tête de cette adaptation se trouve le réalisateur et scénariste Derek Cianfrance qui nous invite à suivre Mark Ruffalo dans la peau des frères jumeaux Thomas et Dominick pour nous relater une saga familiale à travers le parcours des deux frères. Tout commence lorsque Thomas Birdsey se fait interner et, pour tenter de le sauver Dominick, accepte de fouiller dans leur passé d’enfants illégitimes et maltraités, et de relire l’histoire familiale… C’est là, dans les douloureux secrets d’autrefois, qu’il trouvera des réponses à la folie de son frère et exorcisera ses propres démons…

Homecoming (Amazon Prime Video) – Vendredi 22 mai

Nouvelle saison et nouvelle star pour Homecoming sur Amazon Prime Vidéo. Julia Roberts laisse sa place à Janelle Monáe qui se réveille un jour amnésique. Sa quête d’identité va la conduire au cœur du Groupe Geist, l’entreprise de bien-être peu orthodoxe derrière l’initiative Homecoming. Sam Esmail reste producteur sur la série alors que l’histoire explore donc une nouvelle direction avec son lots de mystères.

Marvel’s Agents of SHIELD (ABC) – Vendredi 22 mai

C’est bientôt la fin pour Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D sur ABC. A la fin de saison 6, l’équipe du SHIELD fuyait le présent et voyageait dans le temps pour atterrir dans le Manhattan des années 30, soit avant la création du SHIELD. L’agent Coulson et son équipe se retrouvent dans une situation bien compliquée, ce qui ne les empêche pas de s’attaquer à leur ultime mission.

Et vous, quelles sont les séries que vous attendez ?

