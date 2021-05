5 séries à surveiller en mai 2021, de Halston à In Treatment

Le mois de mai était traditionnellement plus calme, fin de saison oblige, mais il y avait toujours des séries à surveiller avec les premiers lancements de séries estivales et, bien entendu, sur les services de streaming. Désormais, même s’il y a des ralentissements dus aux networks qui continuent de suivre l’ancien modèle, le câble et les services de streaming comptent bien nous garder occupés durant l’été.

Il y a en effet des retours attendus, de séries anciennes et d’autres qui le sont un peu moins, mais aussi des nouveautés venant de talents confirmés et des mini-séries aux castings prometteurs.

Ce qui suit n’est bien entendu qu’une petite sélection, n’hésitez pas à partager vos plus grandes attentes dans les commentaires et à consulter notre calendrier pour ne rien manquer.

Jupiter’s Legacy (Netflix) – Vendredi 7 mai

Grosse nouveauté du mois sur Netflix avec cette adaptation du comics Jupiter’s Legacy de Mark Millar et Frank Quitely. Cette histoire de super-héros nous introduira à la première génération de super-héros qui veut passer le relais à leurs enfants, mais cela ne s’annonce pas sans difficulté. En effet, après avoir protégé l’humanité pendant près d’un siècle, les vieux super-héros se tournent vers leurs enfants pour reprendre le flambeau. Mais la tension monte vite avec cette nouvelle génération de combattants avides de prouver leur valeur et être à la hauteur de la réputation légendaire de leurs parents, mais aussi de leurs propres aspirations et exigences.

The Pursuit of Love (BBC One) – Dimanche 9 mai

Nouvelle mini-série historique nous venant de la BBC, The Pursuit of Love est une dramédie romantique sur l’amour et l’amitié réalisée et scénarisée par Emily Mortimer qui porte à l’écran le roman de Nancy Mitford (publié en France sous le titre La Poursuite de l’Amour). Prenant place en Europe durant la période d’entre-deux-guerres, l’histoire relate les mésaventures et péripéties amoureuses de Lisa Radlett (Lily James), aînée d’une riche famille anglaise, et de sa meilleure amie et cousine Fanny Logan (Emily Beecham). Désireuses de conquérir leur destin, les deux jeunes aristocrates anglaises aspirent à l’amour comme elles s’éprendraient d’un rêve. Tandis que l’une se précipite vers le mariage avec fougue, la seconde guette patiemment l’élu qui viendra bouleverser sa vie. Dans le trouble de l’avant-guerre débute alors un long apprentissage sinueux et passionné, à jamais universel.

The Underground Railroad (Amazon Prime Vidéo) – Vendredi 14 mai

Ambitieuse série développée par le réalisateur et scénariste Barry Jenkins, The Underground Railroad est une série historique basés sur le roman de Colson Whitehead (qui a gagné le prix Pulitzer pour ce livre) qui suit Cora (Thuso Mbedu), seize ans, esclave sur une plantation de coton dans la Géorgie d’avant la guerre de Sécession. Abandonnée par sa mère lorsqu’elle était enfant, elle survit tant bien que mal à la violence de sa condition. Lorsque Caesar, un esclave récemment arrivé de Virginie, lui propose de s’enfuir pour gagner avec lui les États libres du Nord, elle accepte. Commence alors une incroyable odyssée pour Cora, l’emmenant de la Caroline du Sud à l’Indiana en passant par le Tennessee, où elle fera tout pour conquérir sa liberté.

Halston (Netflix) – Vendredi 14 mai

Les productions de Ryan Murphy pour Netflix s’enchainent et la prochaine est donc Halston qui nous ramènera dans les années 70 et 80 pour nous plonger dans le monde de la mode. Scénarisée par Sharr White qui se base sur le livre Simply Halston de Steven Gaines, elle nous relatera l’ascension du fameux styliste du même nom (joué par Ewan McGregor) qui est à l’origine d’un véritable empire mondial de la mode synonyme de luxe, de sexe, de prestige et de célébrité ayant complètement défini le New York de son temps. Jusqu’à ce qu’un rachat hostile le force à se battre pour reprendre le contrôle de son bien le plus précieux… le nom Halston lui-même.

In Treatment (HBO) – Dimanche 23 mai

Après une décennie d’absence, In Treatment est de retour avec une nouvelle fournée de patients, mais surtout une nouvelle psychiatre. L’histoire de cette saison 4 est donc un nouveau départ et prend place à Los Angeles, où la Dre Brooke Taylor, incarnée par Uzo Aduba, apporte son aide à un trio de patients qui tente de gérer les défis d’aujourd’hui, dont la pandémie et les récentes évolutions sociales et culturelles.

Et vous, quelles sont les séries que vous attendez ?

