5 séries à surveiller en mars 2021, de Generation à Sky Rojo

Comme tous les mois à présent, pour tenter de vous aider à mieux naviguer parmi les dizaines de séries qui sont vont débuter dans les semaines qui viennent, nous vous proposons une petite sélection non exhaustive de séries qui débarquent sur les écrans américains et anglais.

Nous avons comme, cela est de plus en plus la norme, un bon mélange entre nouveautés intrigantes avec de beaux castings et le retour de séries qui ont fait leurs preuves et qui se font bien attendre entre deux saisons.

Ce n’est bien entendu qu’une courte sélection, n’hésitez pas à partager vos plus grandes attentes dans les commentaires, n’hésitez pas à partager vos plus grandes attentes dans les commentaires et à consulter notre calendrier pour ne rien manquer.

Debris (NBC) – Lundi 1er mars

Création de J.H. Wyman, plus connu pour avoir été co-showrunner sur Fringe, Debris suit deux agents bien différents qui doivent maintenant travailler ensemble lorsque l’épave d’un vaisseau alien révèle avoir des effets mystérieux sur l’humanité. Bryan Beneventi (Jonathan Tucker) est l’un des deux agents, un intelligent membre de la CIA qui se retrouve à faire équipe avec Finola Jones (Riann Steele), agent du MI6 beaucoup plus strict et prompt à suivre les règles.

Generation (HBO) – Jeudi 11 mars

Créée par Zelda et Daniel Barnz, Generation est une production de Lena Dunham qui prend la forme d’une dramédie aux épisodes de 30 minutes qui mélangeront ainsi de l’humour avec des éléments narratifs assez sombres. L’histoire s’articule autour d’un groupe de 8 lycéens venant d’horizons différents qui explorent la sexualité moderne et testent les limites des croyances bien ancrées au sujet de la vie, l’amour et la famille dans leur communauté conservatrice.

The Falcon and the Winter Soldier (Disney+) – Vendredi 19 mars

Après WandaVision, Disney+ ne perd pas trop de temps en enchaine donc avec une autre série du MCU. L’histoire de The Falcon and the Winter Soldier prend place bien évidemment après Avengers: Endgame, avec Anthony Mackie et Sebastian Stan qui reprennent leurs rôles de Sam Wilson et Bucky Barnes. Les deux font équipe dans une aventure qui testera leur talent et leur patience.

Genius (Nat Geo) – Dimanche 21 mars

Après une longue attente, l’anthologie de National Geographic est de retour et change de domaine, nous emmenant dans le monde de la musique. Cette saison 3 de Genius met donc en scène Cynthia Erivo (Harriet, The Outsider) dans la peau d’Aretha Franklin. Militante des droits civiques aux côtés de Martin Luther King femme de combat, diva et porte-parole de tout un peuple, on lui doit des dizaines de titres et d’albums restés célèbres.

Sky Rojo (Netflix) – Vendredi 19 mars

Déjà renouvelée pour une saison 2, Sky Rojo est donc une création d’Álex Pina et Esther Martínez Lobato. Le duo présente leur projet comme étant une version latine de Pulp Fiction qui se voudra survoltée avec, pour aller encore plus vite, des épisodes de seulement 25 minutes. C’est l’histoire de Coral (Verónica Sánchez), Wendy (Lali Espósito) et Gina (Yany Prado), qui prennent la fuite en quête de liberté, tandis que leur mac du Las Novias Club et ses hommes de main sont à leurs trousses. Elles se lancent ainsi dans un périple effréné et chaotique au cours duquel elles doivent affronter toutes sortes de dangers et vivre chaque instant comme si c’était le dernier. Mais elles consolident aussi leurs liens d’amitié et découvrent par-dessus tout qu’ensemble elles sont plus fortes et ont plus de chance de redevenir maîtresses de leur vie.

Tags : Debris

