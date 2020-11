5 séries à surveiller en novembre 2020, de Black Narcissus à The Crown

Comme tous les mois à présent, pour tenter de vous aider à mieux naviguer parmi les dizaines de séries qui sont vont débuter dans les semaines qui viennent, nous vous proposons une petite sélection non-exhaustives de séries qui débarquent sur les écrans américains et anglais.

Nous avons comme, cela est de plus en plus la norme, un bon mélange entre nouveautés intrigantes avec de beaux castings et le retour de séries qui ont fait leurs preuves et qui se font bien attendre entre deux saisons.

Ce n’est bien entendu qu’une petite sélection, n’hésitez pas à partager vos plus grandes attentes dans les commentaires.

Moonbase 8 (Showtime) – Dimanche 8 novembre

Moonbase 8 s’ajoute à la liste grandissante de séries sur l’expérience des astronautes (Away, The First, The Right Stuff…), mais elle adopte une approche comique qui s’annonce légèrement absurde. L’histoire suit ainsi trois astronautes joués par Fred Armisen, Tim Heidecker et John C. Reilly qui ne sont pas destinés à laisser leur trace dans l’histoire de la conquête spatiale, mais qui ne l’ont pas encore réalisé. Ils se retrouvent à vivre ensemble au milieu du désert dans une simulation de la base lunaire espérant être les prochains à faire le voyage. Le temps passant, leur cohabitation devient difficile.

The Crown (Netflix) – Dimanche 15 novembre

C’est le grand retour de The Crown sur Netflix. Les années 1970 se terminent, la reine Élisabeth (Olivia Colman) et sa famille cherchent à préserver l’ordre de succession en trouvant une épouse adéquate pour le prince Charles (Josh O’Connor) qui, à 30 ans, n’est toujours pas marié. Le pays commence à ressentir les effets d’une politique source de divisions menée par Margaret Thatcher (Gillian Anderson). La tension monte entre la première femme Premier ministre de Grande-Bretagne et la reine, et s’accentue à cause de la guerre des Malouines qui génère un conflit au sein du Commonwealth. L’histoire d’amour de Charles avec la jeune Lady Diana Spencer (Emma Corrin) est un conte de fées bienvenu, car il pourrait rassembler le peuple britannique. Mais derrière les portes closes, la famille royale est de plus en plus divisée.

Black Narcissus (FX/Hulu) – Lundi 23 novembre

Nouvelle adaptation en trois épisodes du roman de Rumer Godden publié en France sous le titre Le Narcisse Noir, Black Narcissus suit une congrégation de religieuses qui se rend dans un ancien harem situé sur les contreforts de l’Himalaya pour y établir un dispensaire. Les sœurs sont aidées dans leurs tâches par Dean (Alessandro Nivola), un agent britannique installé dans la région depuis longtemps. Rapidement, la sœur supérieure Clodagh (Gemma Arterton) s’offusque de la conduite de ce dernier. Au sein de la communauté, les tensions s’exacerbent et les nonnes traversent des épreuves pesantes, aussi bien pour le corps que pour l’esprit…

Saved By The Bell (Peacock) – Mercredi 25 novembre

Le retour de Sauvés par le gong s’annonce étrangement auto-parodique avec une dose saine de second degré. Espérons que la promotion ne sera pas mensongère sur ce point, car cette sitcom n’est certainement pas celle qui méritait le plus de faire son retour. Quoi qu’il en soit, dans ce “reboot”, nous retrouvons Zach Morris (Mark-Paul Gosselaar) qui est désormais gouverneur de Californie. Il a mis en place un programme pour permettre aux élèves de familles pauvres de rejoindre des établissements scolaires performants. C’est ainsi qu’une nouvelle fournée d’adolescents se retrouve à Bayside où travaillent désormais Slater (Mario Lopez) et Jessie (Elizabeth Berkley).

The Flight Attendant (HBO Max) – Jeudi 26 novembre

Kaley Cuoco (The Big Bang Theory) fait son retour dans une série et, après The Big Bang Theory, elle change de genre en devenant la tête d’affiche de The Flight Attendant, une adaptation développée par Steve Yockey (Supernatural) du roman à succès du même nom écrit par Chris Bohjalian qui fut publié en 2018 — et qui est encore inédit en France. L’histoire se centre sur Cassie Bowden (Cuoco), une hôtesse de l’air qui se réveille dans une chambre d’hôtel à Dubaï au côté d’un cadavre. Incapable de se souvenir des évènements de la veille, elle décide de rejoindre ses collègues à l’aéroport comme si rien ne s’était passé. À New York, elle doit faire face à des agents du FBI et elle commence à se demander si elle pourrait être une meurtrière.

Et vous, quelles sont les séries que vous attendez ?

