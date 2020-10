5 séries à surveiller en octobre 2020, de The Mandolarian à The Haunting of Bly Manor

Comme tous les mois à présent, pour tenter de vous aider à mieux naviguer parmi les dizaines de séries qui sont vont débuter dans les semaines qui viennent, nous vous proposons une petite sélection non-exhaustives de séries qui débarquent sur les écrans américains et anglais.

Ce mois-ci, quelques nouveautés semblent intéressantes, mais ce sont surtout les retours qui enthousiasment avec certaines séries qui sont absentes depuis un moment.

Ce n’est bien entendu qu’une petite sélection, n’hésitez pas à partager vos plus grandes attentes dans les commentaires.

Warrior (Cinemax) – Vendredi 2 octobre

Après plus d’une année d’absence et malgré un futur incertain, Warrior est bien de retour pour continuer l’histoire d’Ah Sahm. Il a de nouveau rejoint les rangs du clan Hop Wei alors qu’une paix s’est installée entre les Tongs, mais celle-ci est fragile. Les tensions montent progressivement, car les politiciens de San Francisco ont besoin du chaos pour faire progresser leur agenda. La guerre risque de reprendre sans tarder et Ah Sahm se prépare pour le combat de toute une vie.

The Good Lord Bird (Showtime) – Dimanche 4 octobre

Mélangeant fiction et faits historiques, The Good Lord Bird est une mini-série racontée du point de vue d’Onion (Joshua Caleb Johnson-Lionel), un jeune esclave, nous parle du combat de John Brown (Ethan Hawke) et de ses alliés abolitionnistes durant une série de violentes confrontations dans le territoire du Kansas qui opposa, de 1854 à 1861, ceux qui voulaient maintenir l’esclavage et ceux qui désiraient y mettre un terme. Des évènements qui menèrent directement à la guerre de Sécession.

The Haunting of Bly Manor (Netflix) – Vendredi 9 octobre

L’équipe de The Haunting of Hill House revient pour une autre histoire d’horreur. S’inspirant de la nouvelle fantastique Le Tour d’Écrou, The Haunting of Bly Manor se centre sur une jeune gouvernante qui vient d’être engagée par un homme pour s’occuper de sa nièce et de son neveu dans la maison familiale de campagne après qu’il se soit devenu leur tuteur légal. La jeune femme arrive alors à Bly, et commence à voir des choses étranges. Elle soupçonne rapidement que le lieu est hanté.

Le jeu de la dame (Netflix) – Vendredi 23 octobre

Autre mini-série Netflix de ce mois d’octobre, Le jeu de la dame est une adaptation du roman éponyme écrit par Walter Tevis qui nous entraine donc pendant la période de la guerre froide pour nous chroniquer la vie d’une orpheline prodige des échecs. Débutant dans les années 1950, dans un orphelinat du Kentucky, l’histoire suit Beth Harmon (Anya Taylor-Joy) de l’âge de 8 à 22 ans dans sa quête pour devenir la plus grande joueuse d’échecs du monde tout en affrontant des problèmes d’addiction.

The Mandalorian (Disney+) – Vendredi 30 octobre

L’aventure reprend sur Disney+ avec la saison 2 de The Mandalorian qui nous ramène donc dans le monde de Star Wars auprès du chasseur de primes surnommé Mando (Pedro Pascal) qui continue son road trip en compagnie de Baby Yoda avec maintenant pour objectif de ramener l’enfant auprès des Jedi. Une aventure qui s’annonce certainement plus que mouvementée.

Et vous, quelles sont les séries que vous attendez ?

