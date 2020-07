7 séries à voir durant la pause estivale 2020 recommandées par Critictoo

Plus que d’habitude encore, l’été est calme au rayon des séries. Il y a ainsi un peu plus de temps qu’à l’accoutumée pour rattraper des séries plus anciennes. Une chose est certaine, le planning est plus léger et les sériephiles savent comment remédier à cela… en regardant des séries à côté desquelles ils sont passés.

Par conséquent, comme nous l’avons déjà fait ces trois dernières années, nous avons pensé que le moment était opportun pour vous recommander quelques shows à voir (ou revoir) pour vous occuper durant cette période d’accalmie sérielle.

Comme toujours, notre seul critère de sélection était que nous n’allions pas vous conseiller de vous lancer dans une série aussi populaire que Game of Thrones, Westworld ou encore The Walking Dead. Après tout, tout le monde vous les a probablement déjà recommandés et vous avez choisi de les regarder ou non. De plus, nous préférons proposer des séries terminées dans des genres variés.

Quoi qu’il en soit, voici nos suggestions :

American Crime

Injustement éclipsée par l’anthologie American Crime Story, la série American Crime créée par John Ridley et diffusée par ABC a proposé trois saisons différentes avec plusieurs acteurs récurrents (Regina King, Felicity Huffman, Timothy Hutton, Benito Martinez, Lili Taylor, Richard Cabral, Connor Jessup ou encore Elvis Nolasco) qui abordaient les problèmes de l’Amérique contemporaine. Chaque saison part d’un crime qui sert de catalyseur à une exploration socioéconomique et culturelle des maux qui affectent la société moderne. Tout cela se faisant à l’aide de nombreux personnages dont les existences entrent en collision. Le résultat est captivant, intelligent, émotionnel et très bien joué. La saison 1 parle du racisme à tous les niveaux du système judiciaire ; la seconde aborde le traitement des violences sexuelles et des discriminations économiques ; tandis que la troisième s’attaque à l’esclavage moderne sous toutes ses formes. Ce n’est pas léger, mais c’est de la très bonne télévision proposant sans fioriture des réflexions bien argumentées qui sont appuyées par des histoires peuplées de personnages loin d’être unidimensionnels. Si vous ne devez en regarder qu’une, optez pour la saison 2.

Cowboy Bebop

Un incontournable animé japonais Cowboy Bebop est sur le point d’être adaptée sous la forme d’une série classique par Netflix avec notamment John Cho au casting. La version originale n’est pas pour autant à oublier, au contraire. Croisement entre le neo-noir et le western dans l’espace, cette série aujourd’hui classique prend place en l’an 2071 et nous raconte durant 26 épisodes les aventures de Jet Black, Spike Spiegel, Faye Valentine, Edward et du Welsh Corgi Ein, une équipe de chasseurs de primes qui voyage sur le Bebop – leur vaisseau spatial. Le tout sur de la musique Jazz. A noter que son succès populaire donna le jour à un long-métrage et un manga.

Broad City

Voilà un an que Broad City s’est arrêtée, mais cela ne veut pas dire qu’on ne peut pas replonger dans cette comédie légèrement excentrique, ensoleillée et toujours hilarante qui, pendant 5 saisons, nous invita donc à suivre les tribulations un peu folles d’Abbi (Jacobson) et Ilana (Glazer). Ces deux amies inséparables galèrent à New York entre des jobs sans intérêt, des « bons » plans jamais très fructueux, des relations sentimentales souvent chaotiques et plein d’autres choses — souvent avec un peu de consommation de marijuana. Une amitié mémorable et des aventures toujours rafraichissantes.

Black Earth Rising

Les séries d’Hugo Blick sont toujours captivantes, pleines d’imprévus et ne ressemblent à aucune autre. Black Earth Rising ne déroge pas à la règle, prenant la forme d’un thriller revenant sur le génocide rwandais — qui a eu lieu en 1994. Plus précisément, l’intrigue s’articule autour de Kate Ashby (Michaela Coel), une survivante qui était trop jeune à l’époque pour se souvenir de ce qui s’est produit, mais qui a été marquée à vie par ces évènements. Elle a été adoptée par Eve Ashby, une avocate anglaise, et n’a donc pas grandi dans son pays. Quand un général tutsi qui aida à mettre un terme au génocide est arrêté et qu’Eve se retrouve à devoir plaider contre lui, Kate ne comprend pas ce qui se passe. Avec l’aide de l’avocat Michael Ennis (John Goodman) et de la politicienne rwandaise Alice Munezero (Noma Dumezweni), elle part alors à la recherche de la vérité qui la pousse à en découvrir plus sur elle-même et son pays d’origine. Disponible sur Netflix.

Mr. Robot

Lancée il y a 5 ans, Mr. Robot s’est récemment terminée en nous livrant une des meilleures fins de série de ces dernières années ; une conclusion qui invite à revenir au point de départ pour revisiter l’histoire avec un regard différent. Ainsi, si vous ne l’avez pas vu, vous pouvez vous lancer avec la certitude d’avoir une histoire complète et satisfaisante. Pour rappel, ce cyberthriller suit Elliot (Rami Malek), un jeune programmeur travaillant pour une firme de cybersécurité qui souffre d’un trouble antisocial handicapant et qui décide qu’il ne peut se connecter aux gens qu’en les piratant. Il se fait remarquer par un mystérieux anarchiste, Mr Robot (Christian Slater), qui est à la tête d’un groupe de hackers qui le recrute pour s’attaquer à E Corp, une mégacorporation qui contrôle l’économie américaine. Elliot prépare une révolution. Disponible sur Amazon Prime Video.

The Terror Saison 1

En ces périodes plus chaudes, la première saison de l’anthologie horrifique The Terror offre un récit glacial. Drame psychologique atmosphérique basé sur le roman Terreur de Dan Simmons, cette série se centre sur l’équipage du HMS Erebus et de celui du HMS Terror, des navires qui quittèrent l’Angleterre le 19 mai 1845 en direction de l’Arctique. Dirigée par Sir John Franklin (Ciarán Hinds) et Francis Crozier (Jared Harris), cette équipée a pour mission de découvrir le mythique passage du Nord-Ouest. Cela commence bien, mais les problèmes vont rapidement s’enchainer. L’expédition se retrouve prisonnière des glaces et de la nuit polaire alors qu’un monstre rôde. Disponible sur Amazon Prime Video.

American Vandal

Netflix n’arrête pas d’offrir des docu-séries True Crime souvent sensationnalistes. Il y a quelques années, le genre était déjà suffisamment bien établi pour que la plateforme de streaming nous propose American Vandal qui le satirisait de manière étonnamment intelligente, en particulier pour un show qui n’avait pas peur d’être potache. Présenté comme étant le travail de deux lycéens, Peter Maldonado (Tyler Alvarez) et Sam Ecklund (Griffin Gluck), ce faux-doc nous entraine dans leur établissement scolaire, auprès de leurs camarades de classe, alors que l’on découvre que Dylan Maxwell (Jimmy Tatro) a été expulsé après avoir été accusé à tort — selon Dylan. Il serait responsable d’avoir vandalisé 27 voitures stationnées sur le parking des professeurs. Il aurait dessiné des pénis sur chaque véhicule et la facture pour le nettoyage est tellement élevée que cela est qualifié d’acte criminel. La saison 2 devient méta, puisque le succès sur Netflix de leur reportage permet à Peter et Sam de poursuivre, s’attaquant à une affaire encore plus perturbante. Disponible sur Netflix.

