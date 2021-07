7 séries à voir durant la pause estivale 2021 recommandées par Critictoo

Maintenant, il y a des séries toute l’année. Mais, Mamie Nova est là pour rappeler que ce n’était pas toujours le cas et qu’il fut un temps où cela ressemblait à une zone désertique. C’était alors la période où l’on rattrapait les épisodes en retard et les séries que l’on n’avait pas eu l’occasion de voir (phénomène maintenant qui se déroule tout du long de l’année).

Au-delà de cette note nostalgique, nous avons déjà récemment fait le point sur les séries de la période printanière qui valait le coup d’œil, et nous revenons donc avec une sélection de séries pour occuper la période estivale, où les grandes chaleurs peuvent parfois empêcher de faire autre chose que siroter son mimosa devant un épisode. Elles sont pour la plupart terminées (mais pas toutes) et de tous les genres.

Voici donc quelques suggestions de séries à découvrir ou redécouvrir. N’hésitez pas à indiquer dans les commentaires une série que vous recommanderiez pour occuper l’été !

Alias (Maxime)

Revoir Alias est un exercice compliqué pour moi, car je me confronte aux premières heures de ma sériephilie en ayant peur que le temps ait fait son effet. Mais non ! Sydney Bristow est toujours cette double agente de choc, prises dans les rouages de menaces toujours plus dangereuses, avec un panache que rien n’entache, même pas une mythologie parfois grandiloquente. Si les deux premières saisons sont proches de la perfection, les suivantes sont certes plus perfectibles, mais on garde un plaisir immense à voir Irina décevoir sa fille, Michael révéler un secret qui fait l’effet d’une bombe, Sloane fou de Rambaldi. Bref, si vous cherchez de quoi pimenter votre été, Alias est là. – Disponible sur Disney+

Ash Vs Evil Dead (Fabien)

On nous annonce un nouveau film sans Ash (Bruce Campbell), mais que serait Evil Dead sans lui ? Probablement rien. En tout cas, on peut le retrouver dans Ash Vs Evil Dead, la série qui a su étendre l’univers de la franchise de manière hilarante et horrifique. On retrouve Ash qui vit dans sa caravane, fait la fête et travaille avec Pablo (Ray Santiago) qui le voit comme un héros — contrairement à son amie Kelly (Dana DeLorenzo) qui reconnait un loser quand elle en rencontre un. Quand il ressort le Necronomicon par erreur, les Deadites refont surface. Ash dépoussière alors la tronçonneuse et entraine Pablo et Kelly avec lui dans un voyage pour mettre un terme une fois pour toutes à cette malédiction. Le résultat est toujours gore, bien souvent délirant et plein de rebondissements. Le tout est agrémenté de Lucy Lawless qui fait des étincelles et une mythologie qui ne cesse de s’étoffer — comme les personnages. – Disponible en Blu-Ray

Cougar Town (Maxime)

Du vin et des copains. C’est à peu près le programme de tous nos étés (hors pandémie) et c’est aussi celui à l’année de la bande du Cul-de-Sac, au cœur de Cougar Town. Centrée sur Jules, interprétée par Courteney Cox, la sitcom ne cherche pas à raconter quelque chose, n’a pas un agenda politique ou social, elle se contente de les regarder vivre leurs folles histoires. Elle ausculte l’amitié sous sa loupe grossissante, toujours un peu absurde et un peu tendre, comme une chanson que l’on connaît par cœur, mais que l’on a toujours autant de plaisir à entendre. C’est frais, c’est fun, c’est fou, Cougar Town est la sucrerie qui manque à votre été. – Disponible sur Disney+

Ghosts (Carole)

Avec le remake américain annoncé pour la saison 2021-2022 sur CBS, cela parait le moment opportun pour tourner les projecteurs vers la série originale britannique nous venant de l’équipe de Horrible Histories. On suit alors Alison et Mike qui héritent d’une maison ancestrale qui se révèle également peuplée de fantômes. Alison le découvre en sortant d’un coma après avoir frôlé la mort. Avec sa palette de fantômes, Ghosts offre ainsi un clash d’époque qui l’aide à la fois à se moquer du passé et du présent, à multiplier les jeux de mots, mais aussi à délivrer des épisodes remplis de chaleur humaine. Elle enchaine les aventures financières et personnelles du couple central et les histoires de fantômes, jonglant avec succès entre ses différents personnages et tirant le meilleur parti de son décor, une maison ancestrale aussi coûteuse que chaleureuse. – Inédite en France, disponible en DVD en import UK (sans piste ou sous-titres français).

Lodge 49 (Fabien)

Certaines séries font plus que nous raconter des histoires, elles nous invitent à adopter un état d’esprit différent. Bercer dans son ambiance à la fois mélancolique et étrangement optimiste, Lodge 49 fait cela avec brio, nous plongeant dans un univers légèrement à part auprès de Dud (Wyatt Russell), un ex-surfer qui, après la mort de son père et la fermeture de l’entreprise familiale, est à la dérive. Cela change quand il frappe à la porte de la loge 49, une fraternité à bout de souffle qui pourrait bien faire avec un nouveau membre. Dud est alors introduit par Ernie (Brent Jennings) dans ce monde fait de bières pas chères, de camaraderie et d’une mystérieuse histoire d’alchimiste qui pourrait — ou non — lui permettre de retrouver son chemin vers la vie qu’il a perdue. Une belle histoire d’amitié, de communauté, de famille, d’espoir, d’adversité et même de mysticisme qui fait sourire et offre une perspective fraîche sur la vie, l’amour et le reste qui fait plaisir. – Disponible sur Amazon Prime Video

La franchise Narcos (Carole)

La drogue, c’est mal et Narcos nous dépeint la lutte menée par le DEA pour stopper le narco-terrorisme et les narcos-trafiquants. Cela du moins est la version simple de l’histoire que nous relate cette franchise. D’abord, avec Narcos qui nous ramène en Colombie pour revenir sur le parcours de Pablo Escobar ainsi que sur le Cartel de Cali, puis avec sa série dérivée Narcos: Mexico qui se concentre sur le trafic de drogue au Mexique avec Félix Gallardo. L’ensemble nous plonge dans un monde qui est aussi fascinant qu’exaltant et dangereux, où l’on ne cesse d’être placé face à la corruption du système, aux ambitions d’hommes qui ne cessent d’exploiter toutes les failles, aux dégâts causés autant par ce trafic que par la guerre qui est menée. Et dans la jungle télévisuelle, Narcos est le genre d’oeuvre à susciter le bon genre d’addiction – Disponible sur Netflix

Newport Beach ou The O.C. (Thibaut)

La chaleur va gentiment se faire une petite place dans nos vies de sériephile, l’occasion parfaite pour voir ou revoir Newport Beach. J’ai pour ma part, durant ces confinements, replongé un peu dans l’univers du teen drama de la FOX, et j’y ai ressenti quelque chose d’étrange. Comme si je redevenais cet ado qui au milieu de l’été avait découvert cette série. Mais, plus qu’une vague nostalgique, il y a le plaisir de voir, aujourd’hui, une série plus solide que dans mes souvenirs. À la fois légère quand elle filme ces adolescents glandant au bord des piscines, que sensible quand elle s’attarde sur le sentiment amoureux, Newport Beach a surtout donné quelques splendides histoires d’amitiés. Allez, on relance le générique California et on se laisse tenter par l’aventure. – Disponible sur Amazon Prime Video

