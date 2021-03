700 épisodes des Simpson ! Mais quelles sont les 25 séries américaines les plus longues de l’histoire ?

Ce week-end, Les Simpson qui est déjà la série de prime time la plus longue de l’histoire de la télévision américaine (et qui a été renouvelée pour deux saisons de plus), arrive à son 700è épisode ! On peut se demander quelles sont les autres séries lui font suite.

Dans le Top 25 des séries scriptées de prime time les plus longues nous venant des chaines américaines, nous trouvons de nombreux shows datant des débuts de l’industrie. Certaines risquent d’ailleurs de ne jamais quitter le classement à ce stade tellement elles ont duré. C’est particulièrement le cas d’anthologies dramatiques, celles qui alimentaient le mythique “premier âge d’or”. Il faut dire qu’à l’époque, les saisons n’étaient pas de 22-24 épisodes, elle pouvait monter jusqu’à 42 épisodes et plus par exemple.

Cela dit, avec l’ajout récent de Supernatural et prochainement certainement celui de South Park, certaines ont disparu de ce classement ou vont bientôt s’en aller. Voici donc le classement mis à jour en tenant compte du nombre d’épisodes diffusés jusqu’à cette semaine — on le mettra à jour dans un futur proche, bien entendu.

The Simpsons (1989-…, FOX) – 700 épisodes Gunsmoke (1955-1975, CBS) – 635 épisodes Lassie (1954-1971, CBS) – 591 épisodes Kraft Television Theatre (1947-1958, NBC) – 525 épisodes New York: Unité Spéciale (1999-…, NBC) – 486 épisodes Studio One (1948-1958, CBS) – 467 épisodes New York District (1990-2010, NBC) – 456 épisodes Death Valley Days (1952-1970, Syndication) – 452 épisodes The Adventures of Ozzie and Harriet (1952-1966, ABC) – 435 épisodes Bonanza (1959-1973, NBC) – 431 épisodes NCIS (2003-…, CBS) – 408 épisodes Mes Trois Fils (1960-1972, ABC)- 380 épisodes Grey’s Anatomy (2005-…, ABC) – 370 épisodes Armstrong Circle Theatre (1950-1963, NBC) – 370 épisodes Les Griffin (1999-…, FOX) – 362 épisodes Dallas (1978-1991, CBS) – 357 épisodes The Big Story (1949-1957, NBC) – 349 épisodes Schlitz Playhouse of Stars (1951-1959, CBS) – 347 épisodes Cote Ouest (1979-1993, CBS) – 344 épisodes The Danny Thomas Show (1953-1964, ABC) – 343 épisodes Lux Video Theatre (1950-1957, CBS) 336 épisodes Les Experts (2000-2015, CBS) – 335 épisodes Urgences (1994-2009, NBC) – 331 épisodes Supernatural (2005-2020, The CW) – 327 épisodes Esprits Criminels (2005-2020, CBS) – 324 épisodes

Elles vont prochainement entrer dans le top 25 :

South Park (1997-…, Comedy Central) – 309 épisodes

American Dad! (2005-…, TBS) – 300 épisodes

