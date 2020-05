Comment regarder Chicago Fire, Chicago PD, Chicago Med et Chicago Justice sans se perdre

Quand on regarde les débuts de Chicago Fire, il apparait évident que NBC n’avait pas l’ambition d’en faire la franchise qu’elle est rapidement devenue. En fait, dès le départ, Chicago PD ne semblait pas être entièrement pensée pour s’accorder avec fluidité dans cet univers partagé.

Avec les saisons, le petit monde de Chicago fonctionne de manière plus organique, et ce, malgré le fait que chaque série reste relativement indépendante. On peut même dire que n’en regarder qu’une seule ne pose pas de réel problème. En suivre plus d’une à la fois, par contre, cela demande de faire un peu d’exercice pour ne pas trop se perdre.

Voici donc un guide de visionnage qui couvre naturellement les nombreux crossovers officiels, mais aussi les épisodes à voir d’un show à l’autre pour bien tout apprécier.

Dernière mise à jour du guide : mai 2020 .

Comment regarder uniquement Chicago Fire ?

La première des séries de la franchise est la plus facile à suivre. On prend le pilote et on enchaine les épisodes les uns derrière les autres sans se poser de question. D’ailleurs, même si Chicago Fire ouvre régulièrement les crossovers, l’intrigue des pompiers s’arrête souvent au bout de leur épisode. Il y a des exceptions :

Chicago Fire S02E20 se conclut dans Chicago PD S01E12 – une explosion dans un hôpital laisse des pompiers en danger.

Chicago Fire S03E13 se conclut dans Chicago P.D. S02E13 – l’histoire concerne un incendiaire et le décès d’un membre de la caserne.

Chicago Fire S04E10 se poursuit dans Chicago Med S01E05 et se conclut dans Chicago P.D. S03E10 – un pompier est entre la vie et la mort durant les trois épisodes, mais il faut noter que cela devient secondaire dès la seconde partie et relativement anecdotique dans le troisième.

Chicago P.D. S05E16 se conclut dans Chicago Fire S06E13 – Voilà l’exception qui est là pour confirmer la règle, pour une fois, un crossover débute dans Chicago P.D., il faut donc penser à regarder l’épisode de P.D. avant le 13 de la saison 6 de Fire.

Comment regarder uniquement Chicago PD ?

La seconde série de la franchise demande de faire un peu de gymnastique. Tout d’abord, les principaux personnages sont introduits dans Chicago Fire. Si vous voulez apprendre à les connaitre et découvrir comment ils se sont retrouvés à travailler dans la même unité, il est nécessaire de voir les épisodes suivants :

Chicago Fire S01E03 à S01E05, puis S01E14 à S01E16 et le backdoor pilot S01E23 – les fondations pour le spin-off avec l’histoire de Hank Voight (Jason Beghe) et d’Antonio Dawson (Jon Seda).

Chicago Fire S02E01 à S02E06 – introduction de Jay Halstead (Jesse Lee Soffer) dans une storyline secondaire (optionnelle)

Chicago Fire S02E08 – Première apparition d’Erin Lindsay (Sophia Bush), également optionnelle.

La diffusion de Chicago PD débuta après l’épisode 11 de la saison 2 de Chicago Fire. À partir de ce point, il est possible de les suivre en parallèle. Il faut simplement faire attention, car les épisodes S01E05 à S01E07 de Chicago PD prennent place entre les épisodes S02E15 et S02E16 de Chicago Fire.

Si Chicago Med n’a aucun impact sur Chicago PD, ce n’est pas le cas de Chicago Justice, étant donné qu’Antonio Dawson (Jon Seda) quitte les flics pour travailler pour le bureau du procureur de Chicago, mais il revient dans la police au début de la saison 5. Son absence est courte, mais a un impact- cela dit voir Justice n’ajoute rien au récit.

Comment regarder uniquement Chicago Med ?

Bien que l’hôpital Chicago Med soit souvent cité dans Chicago Fire, puisque c’est là que les ambulanciers déposent régulièrement leurs patients, les personnages du spin-off n’apparaissent pas immédiatement. Cela dit, certains sont introduits progressivement avant le Backdoor Pilot.

Chicago PD S02E17, S02E18 et S02E20 – introduction du Dr Will Halstead (Nick Gehlfuss), le frère de Jay.

Chicago Fire S03E17 à S03E20 – introduction de l’infirmière April Sexton (Yaya DaCosta), amie d’enfance du pompier Kelly Severide (Taylor Kinney).

Chicago Fire S03E19 – backdoor pilot de la série.

À noter que les personnages de Chicago Med commenceront à faire des caméos réguliers dans Chicago Fire Saison 4 et Chicago PD Saison 3 dès la rentrée.

La diffusion de Chicago Med débuta après les épisodes 5 de Chicago Fire Saison 4 et de Chicago PD Saison 3.

Comment regarder uniquement Chicago Justice ?

Contrairement au lancement de Chicago Med, peu avait finalement été fait pour préparer l’arrivée de Chicago Justice qui paraissait destinée à être plus connectée à l’univers Law & Order — notamment via l’avocat Peter Stone (Philip Winchester) qui était la tête d’affiche du spin-off et qui se trouve être le fils de Ben Stone (Michael Moriarty), ancien assistant du procureur dans New York District. C’est pour cela que Stone se retrouve à s’installer dans New York Unité Spéciale après l’annulation de Justice.

Cela dit, après le backdoor pilot et avant le lancement officiel du show, le casting a été remanié. Antonio Dawson (Jon Seda) quitte en effet les flics de Chicago PD pour travailler pour le bureau du procureur de Chicago – et retourne chez les flics une fois que Justice a été annulée après une saison.

Chicago PD S03E21 – backdoor pilot de la série.

Chicago PD S04E07 et S04E08 – Le recrutement de Dawson se fait dans ces deux épisodes, Peter Stone apparait d’ailleurs dans le premier, cela reste optionnel.



Chicago Fire S05E15, Chicago PD S04E16 – Le lancement officiel de Chicago Justice se fait dans un crossover, il faut donc voir les deux premières parties de l’histoire avant de commencer avec les avocats.



Dans l’ensemble, l’impact de Chicago Justice sur la franchise a donc été relativement faible.

Les Crossovers

Si on passe outre les apparitions sans conséquence d’une série à l’autre des personnages de la franchise, il existe de réels crossovers.

1. Comic Perversion (Law & Order: SVU S15E15)/Conventions (Chicago PD S01E06)

Première rencontre entre la franchise Law & Order et Chicago. La première partie est totalement anecdotique, puisque Erin Lindsay n’apparait que dans la dernière scène, ouvrant sans réels détails l’histoire. Le second épisode se suffit donc à lui-même. Les détectives Tutuola (Ice T) et Rollins (Kelli Giddish) rendent ainsi visite à l’équipe de Voight pour apporter leur aide dans une affaire.

2. A Dark Day (Chicago Fire S02E20)/8:30 PM (Chicago PD S01E12)

Une explosion dans un hôpital où un évènement public était organisé pousse les pompiers à chercher les survivants dans les décombres alors que les détectives – dans la seconde partie principalement – tentent de stopper les responsables.

3. Nobody Touches Anything (Chicago Fire S03E07)/Chicago Crossover (Law & Order: SVU S16E07)/They’ll Have to Go Through Me (Chicago PD S02E07)

Premier triple crossover qui débute quand les pompiers interviennent sur un incendie. Ils trouvent alors des boites suspicieuses qui entraineront l’équipe de Voight à News York sur les traces d’un réseau de pornographie infantile.

4. Three Bells (Chicago Fire S03E13)/A Little Devil Complex (Chicago P.D. S02E13)

Au moment où les pompiers décèlent les traces d’un potentiel incendiaire, il remonte la piste jusqu’à un homme mystérieux qui pourrait bien être responsables de dizaines d’incendies. Quand la pression monte, les détectives entrent en scène pour reprendre l’enquête en main.

5. We Called Her Jellybean (Chicago Fire S03E21)/The Number of Rats (Chicago PD S02E20)/Daydream Believer (Law & Order: SVU S16E20)

Après avoir stoppé un incendie dans un appartement, les pompiers réalisent que le feu n’a pas pris là où ils le pensaient. La méthodologie du criminel ressemble à une vieille affaire qui mettra les policiers de Chicago et de l’Unité Spéciale de New York sur la piste d’un violeur/tueur en série qui était jusque-là resté insaisissable.

6. The Beating Heart (Chicago Fire S04E10)/Malignant (Chicago Med S01E05)/Now I’m God (Chicago P.D. S03E10)

Rebondissant sur les évènements qui conclurent l’épisode 9 de la saison 4 de Chicago Fire, les pompiers conduisent un des leurs à Chicago Med après qu’il ait été poignardé. Avec l’aide de la police, ils aident à traquer le coupable. Dans la seconde partie, plusieurs patientes arrivent à l’hôpital avec des symptômes similaires, elles ont toutes suivi un traitement contre le cancer, mais ne sont pas atteintes par la maladie. Quand Voight réalise que l’oncologue responsable était celui qui traitait sa femme, il commence à penser qu’il pourrait avoir causé sa mort.

Si vous ne regardez pas Chicago Fire, la première partie est quelque peu optionnelle.

7. Nationwide Manhunt (Law & Order: SVU S17E14)/The Song of Gregory William Yates (Chicago PD S03E14)

Suite du précédent crossover entre Law & Order: SVU et Chicago PD. Les policiers s’unissent pour traquer le tueur qu’ils avaient arrêté ensemble quand celui-ci s’évade de prison.

8. Some Make It, Some Don’t (Chicago Fire S05E09)/Don’t Bury This Case (Chicago PD S04E09)



Crossover relativement anecdotique, puisque même s’il a été vendu comme étant un évènement à ne pas manquer. A la fin de l’épisode de Chicago Fire, la voiture de Severide est impliquée dans un accident. Amnésique, le pompier est le suspect numéro 1 au début de l’investigation qui est menée dans Chicago PD.

9. Deathtrap (Chicago Fire S05E15)/Emotional Proximity (Chicago PD S04E16)/Fake (Chicago Justice S01E01)



Pour lancer Chicago Justice, NBC a organisé une soirée évènementielle avec un crossover réunissant trois des quatre séries, la troisième étant celle avec les avocats.

10. Profiles (Chicago P.D. S05E16)/Hiding Not Seeking (Chicago Fire S06E13)

Chicago Justice a été annulée et Chicago Med n’a pas été lancée au même moment cette saison, créant un décalage limitant les possibilités pour un crossover. Néanmoins, pour marquer le centième épisode de Chicago P.D., un double-épisode avec Chicago Fire a tout de même pu être organisé. Les deux séries se rencontrent quand les représentants des médias à Chicago deviennent la cible d’un mystérieux poseur de bombes.

11. Going to War (Chicago Fire S07E02)/When to Let Go (Chicago Med S04E02)/Endings (Chicago PD S06E02)

Désormais programmées dans la même soirée, les trois séries Chicago sont parfaitement positionnées pour livrer des crossovers. NBC débute donc la saison avec un immeuble qui est détruit par le feu. Les victimes se rendent au Chicago Med et l’enquête devient rapidement personnelle pour Jay Halstead. Un crossover bien découpé en trois parties.

12. What I Saw (Chicago Fire S07E15)/Good Men (Chicago P.D. S06E15)

Avant d’entrer dans la dernière ligne droite de la saison, les séries Chicago PD et Chicago Fire se rencontre avec une histoire criminelle qui implique un vol dans la caserne qui a mené à d’autres vols.

13. Infection (Chicago Fire S08E04)/Infection: Part II (Chicago Med S05E04)/Infection: Part III (Chicago PD S07E04)

Nouvelle saison, nouveau crossover. Petit changement tout de même, car fait rare dans la franchise, nous avons là une histoire parfaitement structurée pour vraiment mélanger les trois séries de manière fluide. Tout débute avec un homme malade, un laboratoire détruit par le feu et la découverte d’une épidémie. Les pompiers tentent de contenir la crise, les policiers enquêtent pour trouver le responsable et les médecins essaient de stopper l’infection.

14. Off the Grid (Chicago Fire S08E015)/Burden of Truth (Chicago P.D. S07E015)

Crossover marqué par un retour, celui de Sean Roman (Brian Geraghty). Il avait fait sa dernière apparition en tant que réguilier à la fin de la saison 3 de Chicago PD. L’histoire débute ici avec une série d’overdoses touche des adolescents. Kelly Severide (Taylor Kinney) fait alors équipe avec Sean Roman pour tenter de remonter à la source du problème. Ils ne tardent pas à suspecter que l’histoire qu’un vieil ami leur raconte cache quelque chose de pire.

15. Emotional Rescue (FBI S02E019)

Crossover qui sort du lot, puisqu’il s’agit d’un croisement avec la série FBI qui n’est pas diffusée sur NBC, mais CBS. Il s’agit cependant d’une série de Dick Wolf. L’univers s’étend donc. Quoi qu’il en soit, dans cet épisode – réalisé par Monica Raymund – Hailey Upton (Tracy Spiridakos) de Chicago PD rejoint temporairement l’équipe de FBI qui enquête sur un trafique de drogue qui a mal tourné. Ses méthodes vont rapidement s’opposer à celles du FBI. Ce crossover prend place entre les épisodes 18 et 19 de la saison 7 de Chicago PD.

