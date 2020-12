6 séries de l’automne qui valent le coup d’oeil, de Le Jeu de la dame à Raised by Wolves

Chaque saison apporte son lot de nouveautés et de retour sur le petit écran et les plateformes de streaming, à tel point que l’on ne sait plus où donner de la tête maintenant. Pour offrir un peu de pistes dans la jungle télévisuel, par exemple, Critictoo vous propose régulièrement une liste #PeakTV pour mettre en avant des séries discrètes.

A l’image de la saison hivernale, printanière et estivale, on profite également de la fin de la saison estivale pour vous offrir une petite sélection (non-exhaustive) de séries qui nous ont séduit. Ainsi, les membres de la rédaction ont choisi des programmes qui ont marqué la période, du true crime à la série de science-fiction en passant par la fiction historique.

Ci-dessous, voici ainsi 6 séries diffusées au cours de la période automnale qui valent selon nous le coup d’oeil :

Des (StarzPlay)

Les miniséries d’ITV revenant sur des histoires vraies criminelles sont en général de bonne facture. Venant de l’équipe de White House Farm, Des s’élève au-dessus du lot grâce à David Tennant qui délivre une des meilleures performances de sa carrière. Il est simplement glacial dans la peau du tueur en série Dennis Nielsen qui n’avait pas de problèmes pour parler de ses victimes (même si se souvenir de leur nom était plus exigeant). Face à lui, Daniel Mays et Jason Watkins tiennent la mesure pour montrer les différentes facettes de ce meurtrier qui, entre 1978 et 1983, visa les hommes, souvent gays, mais pas toujours. Le tout dans une ambiance sobre et parfois glaçante. Une minisérie mémorable. – Fabien

The Crown (saison 4, Netflix)

Dans les remous de l’Histoire, la saison 4 de The Crown fait émerger deux figures antagonistes des 80’s, d’un côté l’impeccable Gillian Anderson prête ses traits à la Dame de Fer, de l’autre la bluffante Emma Corrin se fait Princesse du Peuple. Au milieu de cela un Peter Morgan qui trempe sa plume dans un désespoir inédit. Il devance les faits et ne cesse de manipuler les attentes autant que nos connaissances sur le sujet pour construire une tragédie moderne où les victimes s’amoncèlent. Notons, encore et toujours l’excellence des prestations, Josh O’Connor odieusement génial, Olivia Colman magistrale ou encore Helena Bonham Carter bouleversante. C’est d’une tristesse infinie et d’une beauté subjuguante, un tour de force qui place définitivement la série comme la plus grande série Netflix à ce jour. – Thibaut

Le Jeu de la Dame (Netflix)

Le Jeu de la Dame est probablement l’une des séries Netflix qui aura le plus fait parler d’elle en 2020. Un tel consensus est-il mérité pour une mini série qui traite tout de même d’un sujet assez élitiste : les échecs. Mais là où réside la force de cette histoire, c’est qu’elle raconte d’abord le destin d’une jeune orpheline qui en pleine Guerre Froide va venir affronter sur leur terrain des champions russes surentraînés. Beth Harmon est une gamine au fort caractère et avec de gros problèmes d’addiction, admirablement interprétée par Anya Taylor-Joy. Mais là où l’histoire est forte – et ce qui explique sans doute qu’elle plaise au plus grand nombre – c’est qu’elle se démarque des ressorts dramatiques habituels. Si on rajoute à cela des personnages secondaires peu nombreux mais attachants, une réalisation sublime et une bande son entraînante, on comprend facilement le succès de The Queen’s Gambit. En revanche pour ma part, je n’ai toujours pas compris les règles des échecs ! – Aline

Warrior (saison 2, OCS)

Avec la fermeture de Cinemax, l’avenir de Warrior est incertain et c’est bien regrettable. La série historique qui nous entraine dans les années 1870 pour parler de l’expérience des immigrés chinois à San Francisco continue de livrer ses impressionnantes scènes de combats et de développer un sujet pertinent. Ah Sahm (Andrew Koji) et Ah Toy (Olivia Cheng) naviguent entre vendettas personnelles et la révolution au nom de leur peuple, le tout se mélangeant à la politique, aux criminels des Tongs et même à un peu de romance. Cela nous donne un récit qui divertit toujours autant et qui se montre encore plus incisif dans son propos en explorant les différents points de vue pour mieux cerner le fonctionnement de l’Amérique moderne et l’importance de l’immigration, aussi bien au niveau identitaire qu’économique. Le tout bénéficiant d’une mise en scène qui ne déçoit jamais, en particulier quand le moment est venu pour Ah Sahm de se battre. – Fabien

Third Day (OCS)

La série conceptuelle et étrange de Dennis Kelly et Felix Barrett se propose de nous entrainer sur l’île d’Osea pour y faire la rencontre d’une communauté très attachée à ses croyances en compagnie de Sam (Jude Law), un homme psychologiquement brisé par la mort de son fils qui arrive dans cet endroit après avoir sauvé la vie d’une jeune femme. S’amorce un récit aux couleurs saturées imbibé de mensonges, flottant entre réalité et hallucination pour mieux nous happer et mettre nos nerfs à l’épreuve. The Third Day a de quoi déstabiliser avec son penchant pour l’illusion (visuelle et verbale) et ses rituels où la violence s’invite si naturellement. Mais derrière les jeux de couleurs et les exagérations se cache une histoire angoissante sur l’isolationnisme et le deuil qui peut tout ravager si on le laisse nous consumer. Une œuvre un brin à part. – Carole

Raised by Wolves (saison 1, WarnerTV)

Chaque service de streaming se doit d’avoir son ambitieuse série de science-fiction et HBO Max réussit joliment son coup avec l’originale Raised by Wolves. Elle profite de la notoriété de Ridley Scott, producteur sur la série et réalisateur des deux premiers épisodes, pour attirer l’attention et convainc de rester grâce au riche scénario du créateur Aaron Guzikowski qui nous propulse dans un futur où la Terre est ravagée par une guerre de religion, mais aussi où deux androïdes sont chargés d’élever des enfants sur une mystérieuse planète vierge pour y construire une colonie. Fable biblique avec composants technologiques et questionnements sur l’humanité, cette première saison va au bout de ses idées, et même là où on ne l’attend presque pas, portée d’un bout à l’autre par l’époustouflante prestation d’Amanda Collin.

