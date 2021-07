14 séries sur les sorcières, laissez-vous envoûter par la magie

Les sorcières n’ont de cesse de lancer des sorts sur le petit écran, avec plus ou moins de succès. Elles vont et viennent à la télévision, connaissant des périodes de relative absence avant de revenir à la mode. Ces derniers temps, elles sont présentes sans trop en faire, à l’aide entre autres du reboot de Charmed, de Motherland: Fort Salem ou encore de The Good Witch qui se termine justement ce mois-ci.

Il n’aura pas fallu longtemps aux sorcières pour se faire une place sur nos écrans, le premier pique de popularité dans le genre se trouvant être à la fin des années 50 et le début des années 60 où comédie et drame se mélangeaient le plus souvent. Les sorcières se feront ensuite bien plus discrètes durant les années 80 et il faudra dès lors attendre les années 90 pour voir surgir la seconde vague, où une touche d’horreur commençait à s’inviter. Mais ce n’est rien comparé aux séries de sorcières des années 2010 dont une bonne partie embrasseront plus naturellement la noirceur du genre, sans pour autant totalement abandonner la légèreté.

Les sorcières dans les séries, ce n’est donc pas nouveau. Voici donc une liste de 14 shows dont le ou les premiers rôles se trouvaient justement être des sorcières.

Bewitched (1964-1972, ABC), puis Tabitha (1977-1978, ABC)

Ma sorcière bien-aimée est probablement l’une des sorcières les plus connues du petit écran américain. Samantha (Elizabeth Montgomery) et son nez magique vécurent 8 saisons de péripéties ménagères farfelues. Par la suite, la fille de Samantha, la dénommée Tabitha, a également eu le droit à sa série. À ce moment-là, elle a 20 ans et tente de faire carrière à Los Angeles – durant seulement 13 épisodes.

Free Spirit (1989-1990, ABC)

Après Samantha et Tabitha, voici Winnie Goodwinn (Corinne Bohrer), une autre sorcière à la tête d’une comédie ABC. Dans Free Spirit, Winnie est engagée par Thomas J. Harper (Franc Luz), un avocat récemment divorcé, afin qu’elle s’occupe de la maison et des enfants (parmi lesquels on trouve Alyson Hannigan qui deviendra une sorcière dans Buffy The Vampire Slayer). Les pouvoirs de Winnie causent un certain nombre de mésaventures, mais seulement le temps d’une saison de 14 épisodes.

Sabrina, the Teenage Witch (1996-2003, ABC-The WB)

On enchaine avec une autre comédie ABC sur des sorcières, mais plus récente que les précédentes donc. Sabrina, the Teenage Witch nous parle de Sabrina Spellman (Melissa Joan Hart) qui découvre le jour de ses 16 ans qu’elle est une sorcière. Elle doit donc apprendre les ficelles et reçoit l’aide de ses tantes, Hilda et Zelda Spellman (Caroline Rhea et Beth Broderick) – et de Salem, un sorcier mégalomaniaque transformé en chat. Sabrina vivait donc sa vie d’adolescente en tentant de paraitre normale et apprenait laborieusement à utiliser ses pouvoirs. La série dura le temps de 7 saisons et de 2 téléfilms sur deux chaines différentes.

Charmed (1998-2006, The WB), et son remake (2018-Présent, The CW)

20 ans après le lancement de la série Charmed, nous avons eu le droit à un reboot. L’originale était donc un des succès de The WB et nous parlait des sœurs Halliwell (Holly Marie Combs, Alyssa Milano, Shannen Doherty puis Rose McGowan) qui étaient trois bonnes sorcières qui combattaient des démons et autres créatures maléfiques. Cela dura 8 saisons qui furent remplies de rebondissements. La nouvelle version met en scène trois nouvelles soeurs (Madeleine Mantock, Melonie Diaz et Sarah Jeffery) faisant à leur tour face aux forces démoniaques et à leurs problèmes personnels.

Hex (2004-2005, Sky One)

L’Angleterre a aussi ses sorcières. L’histoire de Hex se centre ici sur Cassie Hughes (Christina Cole) qui rejoint une école isolée où, en plus de découvrir le passé de sa famille, elle devient la cible d’un ange déchu, Azazeal (Michael Fassbender) qui se dit amoureux d’elle. Il y a deux saisons, la seconde s’éloignant d’ailleurs de Cassie pour se focaliser sur une autre sorcière, Ella Dee (Laura Pyper).

Eastwick (2009-2010, ABC)

Également basée sur un roman, celui de John Updike, cette seconde adaptation de The Witches of Eastwick (la première en série) nous parle de Joanna Frankel (Lindsay Price), Kat Gardener (Jamie Ray Newman) et Roxie Torcoletti (Rebecca Romijn), trois femmes qui voulaient que leur vie change. Cela se produit avec l’arrivée du mystérieux Darryl Van Horne (Paul Gross) qui leur apprend qu’elles ont des pouvoirs. 13 épisodes plus tard, c’est déjà fini.

The Secret Circle (2011-2012, The CW)

Il y avait déjà des sorcières dans The Vampire Diaries, mais The CW en voulait visiblement peu et a eu comme idée d’adapter l’autre série littéraire de L.J. Smith . Pas question de se focaliser sur les vampires cette fois, The Secret Circle s’intéressant à un groupe de sorcières rejoignant un cercle magique pour libérer leurs pouvoirs. Le succès ne fut pas au rendez-vous d’un bout à l’autre et il n’y a finalement eu qu’une seule saison.

Switch (2012, ITV2)

Toujours en Angleterre, Switch nous parle de Stella Munroe (Lacey Turner), Jude Thomas (Nina Toussaint-White), Grace Watkins (Phoebe Fox) et Hannah Bright (Hannah Tointon) qui sont quatre sorcières essayant de faire leur trou dans la grande ville. Elles désirent avoir une existence moderne, loin des rituels poussiéreux de leurs mères. Mais lorsque des soucis se présentent, elles ne peuvent s’empêcher d’avoir recours à la magie. Il n’y a eu qu’une saison de 6 épisodes.

American Horror Story: Coven (2013, FX)

Ryan Murphy explore le mythe de la sorcière dans la troisième saison de sa série anthologique American Horror Story, intitulée Coven. L’histoire nous entraine à l’Académie pour jeunes filles exceptionnelles de Miss Robichaux, une mystérieuse école en Nouvelle-Orléans dédiée à la formation de sorcières, où l’heure est bientôt venue de découvrir qui sera la prochaine Supreme, celle qui prendra les commandes. L’actuelle, Fiona Goode (Jessica Lange), n’a cependant pas l’intention de laisser sa place. Certaines sorcière seront par ailleurs présentes dans Apocalypse, la saison 8.

Witches of East End (2013-2014, Lifetime)

Portant librement à l’écran Les Sorcières de North Hampton de Melissa de la Cruz, Witches of East End nous raconte l’histoire de la famille Beauchamp,et plus spécifiquement de Joanna Beauchamp (Julia Ormond), de ses deux filles Freya (Jenna Dewan) et Ingrid (Rachel Boston) qui ont été élevées dans l’ignorance de leurs pouvoirs, mais doivent maintenant apprendre à les utiliser lorsqu’un ennemi les menace. Elles auront également le soutien de leur cool tante Wendy (Mädchen Amick) durant deux saisons.

Salem (2014-2017, WGN America)

On se rend dans la mythique ville du Massachusetts avec Salem, une série qui s’inspire des procès du 17e siècle pour nous livre une sombre histoire fantastique. Salem est une ville rongée par le puritanisme lorsque John Alden (Shane West) fait son retour après sept ans d’absence. Les habitants vivent avec la peur des sorcières, mais ignore également Mary (Janet Montgomery), ancien grand amour de John et maintenant épouse du riche George Sibley, est une puissante sorcière qui manipule les procès développant l’hystérie dans la ville dans le but de pouvoir faire venir le Diable. Cela a duré trois saisons pour forme une histoire complète.

The Good Witch: Un soupçon de magie (2015-2021, Hallmark)

Lancée il y a 13 ans sous la forme de série de téléfilms, The Good Witch est devenue une série régulière en 2015 et s’est imposée comme étant un des succès de Hallmark. Elle met en scène Catherine Bell dans la peau de la bonne sorcière Cassie Nightingale qui, quand la série débute, vit dans la petite ville de Middleton avec sa fille adolescente Grace (Bailee Madison). C’est là qu’elle rencontre Sam Radford (James Denton), médecin et père d’un adolescent qui soupçonne qu’il se passe quelque chose d’étrange chez les Nightingale. Elle s’arrête après 7 saisons.

Chilling Adventures of Sabrina (2018-2020, Netflix)

Nous sommes très loin des aventures de la Sabrina des années 90, bien que les deux séries s’inspirent du même personnage, à savoir Sabrina Spellman issue des comics Archie. La version Netflix se présente donc comme une histoire adolescente où Sabrina doit apprendre à accepter ses deux facettes, humaine et sorcière, alors qu’elle combat des forces maléfiques menace sa famille et ses proches. La série comprend 4 saisons (ou deux saisons comprenant chacune 2 parties).

Motherland: Fort Salem (2020-Présent, Freeform)

Une des dernières séries de sorcières du moment, Motherland: Fort Salem prend place dans une Amérique alternative dans laquelle les sorcières existent. Dans le but de ne plus être persécutées, elles ont passé un accord avec le gouvernement américain il y a 300 ans de cela. Au lieu d’être brûlées vives, elles vont combattre pour leur pays. De nos jours, l’histoire suit le parcours de trois jeunes sorcières, des débuts de leur entrainement au combat (impliquant l’utilisation de la magie) à leurs déploiements sur le terrain. Elles devront affronter des menaces terroristes, faisant face à des armes surnaturelles. La série comprend à ce jour deux saisons.

Votre série préférée sur les sorcières n’est pas dans la liste ? Dites-le-nous dans les commentaires !

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.