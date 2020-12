Raised by Wolves, Alice in Borderland, The Expanse, Home for Christmas et plus… Quelles séries arrivent en France en décembre 2020 ?

Quelles séries démarrent en France en ce mois de décembre 2020 ? Pour bien se préparer, retrouvez ci-dessous toutes les dates de diffusions françaises des séries (américaines, britanniques, françaises et plus encore) sur la TNT, OCS, Canal+, Netflix etc.

Si vous ne voulez rien manquer, vous pouvez suivre le calendrier des séries US et UK qui est mis à jour toutes les semaines. Vous pouvez également retrouver notre agenda des diffusions françaises mis à jour au fil du mois et n’oubliez pas de consulter régulièrement notre récapitulatif des annulations et renouvellements pour bien suivre l’actualité.

Retrouvez dès à présent les dates pour les nouvelles saisons/séries qui arrivent en France au cours de ce dernier mois de l’année 2020 :

Mardi 1er décembre

Doom Patrol – saison 2 (Syfy)

Rick & Morty – Saison 4b (Netflix)

Billions – Saison 5a (Canal+ Séries)

Bates Motel – Saisons 1 à 5 (Amazon Prime Video)

All American – Saison 2 (Salto)

Mercredi 2 décembre

Quartier des banques – Saison 1 (Salto)

Jeudi 3 décembre

Do Do Sol Sol La La Sol – Saison 1 (Netflix)

Private Lives – Saison 1 (Netflix)

Vendredi 4 décembre

Selena: La Série – Saison 1 (Netflix)

Big Mouth – Saison 4 (Netflix)

Bhaag Beanie Bhaag – Saison 1 (Netflix)

Kings of Jo’Burg – Saison 1 (Netflix)

Dream Corp LLC – Saison 1 (Adult Swim)

Samedi 5 décembre

Detention – Saison 1 (Netflix)

Mom – Saison 7 (13h00 sur Comédie+)

Dimanche 6 décembre

Power Book II: Ghost – Saison 1b (Starzplay)

All The Sins – Saison 1 (20h50 sur Polar+)

Lundi 7 décembre

Raised by Wolves – Saison 1 (20h55 sur WarnerTV)

Euphoria – Épisode Spécial (20h40 sur OCS City)

We Hunt Together – Saison 1 (20h50 sur Polar+)

100 Days My Prince – Saison 1 (Netflix)

Mardi 8 décembre

Mr. Iglesias – Saison 3 (Netflix)

Mercredi 9 décembre

Ashley Garcia : Genius in Love – Christmas Special (Netflix)

The Big Show Show – Christmas Special (Netflix)

Jeudi 10 décembre

Alice in Borderland – Saison 1 (Netflix)

Charmed – Saison 2 (21h00 sur 13e Rue)

Black and White – Mini (21h05 sur France 3)

Calls – Saison 3 (23h20 sur Canal+)

Bull – Saisons 1 à 3 (Amazon Prime Video)

Vendredi 11 décembre

High School Musical: The Musical: The Holiday Special (Disney+)

The Wilds – Saison 1 (Amazon Prime Video)

Après toi, le chaos – Saison 1 (Netflix)

Les mystères de Londres (Houdini & Doyle) – Saison 1 (20h50 sur TV Breizh)

Dimanche 13 décembre

Start-Up – Saison 1 (Netflix)

Lundi 14 décembre

Tiny Pretty Things – Saison 1 (Netflix)

Le Cheval Pâle d’après Agatha Christie (21h00 sur C8)

Mardi 15 décembre

The Hot Zone – Saison 1 (Salto)

Mercredi 16 décembre

The Expanse – Saison 5 (Amazon Prime Video)

How To Ruin Christmas – Saison 1 (Netflix)

Jeudi 17 décembre

3615 Monique – Saison 1 (20h40 sur OCS Max)

Une si belle famille – Mini (20h5 sur Arte)

Vendredi 18 décembre

El Cid – Saison 1 (Amazon Prime Video)

Sweet Home – Saison 1 (Netflix)

Home for Christmas – Saison 2 (Netflix)

Fais pas ci, fais pas ça : Y aura-t-il Noël à Noël ? – Episode spécial (21h05 sur France 2)

Dimanche 20 décembre

Brave New World – Saison 1 (Starzplay)

Moonbase 8 – Saison 1 (Canal+ Séries)

Lundi 21 décembre

Crossing Swords – Saison 1 (Canal+ Séries)

MacGyver – Saisons 1 à 3 (Amazon Prime Video)

Mardi 22 décembre

Riviera – Saison 3 (OCS)

Vendredi 25 décembre

Bridgerton – Saison 1 (Netflix)

Mercredi 30 décembre

Equinox – Saison 1 (Netflix)

Jeudi 31 décembre

The Chilling Adventure of Sabrina – Saison 4 (Netflix)

