Paris Police 1900, For All Mankind, Big Sky, Resident Alien et plus… Quelles séries arrivent en France en février 2021 ?

Quelles séries démarrent en France en ce mois de février 2021, marquée par ailleurs par le lancement du service Star sur Disney+ ? Pour bien se préparer, retrouvez ci-dessous toutes les dates de diffusions françaises des séries (américaines, britanniques, françaises et plus encore) sur la TNT, OCS, Canal+, Netflix etc.

Si vous ne voulez rien manquer, vous pouvez suivre le calendrier des séries US et UK qui est mis à jour toutes les semaines. Vous pouvez également retrouver notre agenda des diffusions françaises mis à jour au fil du mois et n’oubliez pas de consulter régulièrement notre récapitulatif des annulations et renouvellements pour bien suivre l’actualité.

Retrouvez dès à présent les dates pour les nouvelles saisons/séries qui arrivent en France au cours de ce second mois de l’année 2021 :

Lundi 1er Février

Je te promets – Saison 1 (21h05 sur TF1)

Siren – Saison 1 et 2 (Amazon Prime Vidéo)

Mardi 2 Février

Sherlock – Saison 3 (20h55 sur Warner TV)

Search Party – Saison 4 (20h40 sur OCS City)

The Good Doctor – Saison 3 (Amazon Prime Vidéo)

Mercredi 3 Février

Firefly Lane – Saison 1 (Netflix)

Jeudi 4 Février

En Thérapie – Saison 1 (20h55 sur Arte)

Van Helsing – Saison 2 (22h30 sur AB1)

The Sister – mini (Salto)

Monsterland – Saison 1 (Salto)

Callboys – Saisons 1 & 2 (Salto)

Grand Hotel (US) – Saison 1 (Salto)

The Hunting – mini (Salto)

La Zona – Saison 1 (Salto)

Vendredi 5 Février

La Cité invisible – Saison 1 (Netflix)

Hache – Saison 2 (Netflix)

The Bold Type – Saison 4 (Amazon Prime Vidéo)

Samedi 6 Février

The Goldbergs – Saison 7 (13h00 sur Comédie+)

Mocro Maffia – Saison 1 (Série Club à la demande)

Dimanche 7 Février

Dietland – Saison 1 (20h55 sur Téva)

Doctor Who – Saison 12 (21h00 sur Syfy)

Lundi 8 Février

Code Quantum – Intégrale (MCM)

Perfect Crime – Mini (Polar+)

Paris Police 1900 – Saison 1 (Canal+)

Les aventures du jeune Voltaire – Mini (21h10 sur France 2)

Hollyoaks, l’amour, mode d’emploi (12h50 sur TF1 Séries Films)

Brooklyn Nine-Nine – Saison 7 (Netflix)

Soulmates – Saison 1 (Amazon Prime Vidéo)

Mardi 9 Février

Juste un regard – mini (20h55 sur 13e Rue)

Mercredi 10 Février

Innocente – Saison 1 (Polar+)

Run On – Saison 1 (Netflix)

Jeudi 11 Février

Capitani – Saison 1 (Netflix)

Vendredi 12 Février

Marvel’s Runaways – Saison 3 (Disney+)

Samedi 13 février

Hawaii 5-0 – saison 10 (21h05 sur M6)

Dimanche 14 Février

Little Birds – Saison 1 (StarzPlay)

Ambitions – Saison 1 (Starzplay)

Lundi 15 février

The Crew – Saison 1 (Netflix)

Fearless – Saison 1 (Polar+)

Mardi 16 Février

Pablo Ibar : Une Vie en Sursis – mini (Polar+)

Wynonna Earp – Saison 2 (21h00 sur Syfy France)

Mercredi 17 février

La faute à Rousseau – Saison 1 (France 2)

Mon amie Adèle – Saison 1 (Netflix)

Jeudi 18 février

Cross-over Section de recherches / Alice Nevers (21h05 sur TF1)

Vendredi 19 Février

For All Mankind – Saison 2 (Apple TV+)

Tribes of Europa – Saison 1 (Netflix)

Tropiques Criminels – Saison 2 (21h05 sur France 2)

El Internado: Las Cumbres (Amazon Prime Video)

Dimanche 21 Février

Petra – Saison 1 (21h00 sur 13e Rue)

Lundi 22 Février

Projet Blue Book – saison 1 (20h55 sur WarnerTV)

Mardi 23 Février

Lancement du service Star sur Disney+

Helstrom – Saison 1 (Disney+ Star)

Black-ish – saisons 1 à 5 (Disney+ Star)

Big Sky – Saison 1 (Disney+ Star)

Love Victor – Saison 1 (Disney+ Star)

Solar Opposites – Saison 1 (Disney+ Star)

Les nouvelles enquêtes de Miss Fisher – Saison 1 (20h55 sur Warner TV)

Lovestruck in The City – Saison 1 (Netflix)

Mercredi 24 Février

Ginny & Georgia – Saison 1 (Netflix)

Jeudi 25 Février

Resident Alien – Saison 1 (21h00 sur SyFy)

Vendredi 26 Février

Small Axe – Mini (Salto)

Beef House – Saison 1 (Adult Swim)

Honour – Mini (Arte)

